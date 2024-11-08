استطلاع: أغلبية المسلمين الأمريكيين صوتت في الانتخابات الرئاسية لمرشحة حزب الخضر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 8 - 11 (كونا) -- أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن مرشحة حزب الخضر الأمريكي حصلت على أصوات أغلبية المسلمين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بينما حل الرئيس المنتخب دونالد ترامب
في المركز الثاني وجاءت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في المركز الثالث.
وحسب الاستطلاع الذي أعده مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) للناخبين لدى الخرج من مراكز الاقتراع فقد حصلت مرشحة حزب الخضر جيل شتاين على أغلبية 53 في المئة من أصوات المسلمين على المستوى الوطني يليها ترامب بنسبة 21 في المئة ثم هاريس بنسبة 20 في المئة.
وعلى مستوى ولاية ميشيغان حيث يتركز الصوت العربي حصلت شتاين على أغلبية 59 في المئة يليها ترامب بنسبة 22 في المئة وهاريس بنسبة 14 في المئة.
وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية محققا نصرا كبيرا على هاريس.
وأجريت الانتخابات الامريكية في ظل استياء وغضب شديد وإحباط لدى المسلمين والعرب الأمريكيين من سياسة إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كاملا هاريس تجاه حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. (النهاية)
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