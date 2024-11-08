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استطلاع: أغلبية المسلمين الأمريكيين صوتت في الانتخابات الرئاسية لمرشحة حزب الخضر

11/8/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 11 (كونا) -- أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن مرشحة حزب الخضر الأمريكي حصلت على أصوات أغلبية المسلمين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بينما حل الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المركز الثاني وجاءت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في المركز الثالث.
وحسب الاستطلاع الذي أعده مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) للناخبين لدى الخرج من مراكز الاقتراع فقد حصلت مرشحة حزب الخضر جيل شتاين على أغلبية 53 في المئة من أصوات المسلمين على المستوى الوطني يليها ترامب بنسبة 21 في المئة ثم هاريس بنسبة 20 في المئة.
وعلى مستوى ولاية ميشيغان حيث يتركز الصوت العربي حصلت شتاين على أغلبية 59 في المئة يليها ترامب بنسبة 22 في المئة وهاريس بنسبة 14 في المئة.
وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية محققا نصرا كبيرا على هاريس.
وأجريت الانتخابات الامريكية في ظل استياء وغضب شديد وإحباط لدى المسلمين والعرب الأمريكيين من سياسة إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كاملا هاريس تجاه حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. (النهاية)

ع س ج / م م ج




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