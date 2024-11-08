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رئيس الوزراء العراقي يهاتف الرئيس الأمريكي المنتخب ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية

11/8/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 8 - 11 (كونا) -- أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا بالرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب عبر فيه عن تهانيه له بفوزه بالانتخابات الرئاسية وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن الطرفين أعربا خلال الاتصال عن الرغبة في المضي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بطرق تتجاوز الجانب الأمني عبر التعاون الوثيق في مجالات الاقتصاد والمال والطاقة والتكنولوجيا.
وقال البيان العراقي إن الرئيس الامريكي المنتخب عبر عن الرغبة بالعمل الايجابي مع السوداني واللقاء في القريب العاجل للبحث في توسيع العلاقات بين العراق والولايات المتحدة والعمل على الملفات المشتركة. (النهاية)

ع ح ه / م م ج




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