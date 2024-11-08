لبنان.. 15 قتيلا بغارات الاحتلال في 24 ساعة ليرتفع إجمالي الحصيلة إلى 3118 قتيلا

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 8 – 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء أن 15 شخصا قتلوا وأصيب 69 آخرون بغارات الاحتلال الإسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية لتبلغ الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى منذ بدء عدوان الاحتلال إلى 3118 قتيلا و13925 جريحا.

وقالت الوزارة إن غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (صور) جنوبي لبنان أدت إلى مقتل ستة أشخاص وجرح 38 آخرين.

ومن جانبها قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن شخصا قتل وجرح آخر بغارة على منزل في بلدة (مجدل بلهيص - قضاء راشيا الوادي).

وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال نفذت غارات على مناطق (برج البراجنة وحارة حريك) في الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى منطقة (الحدث) قرب الجامعة اللبنانية وعلى مرتفعات (الريحان) و(وادي برغز) وبلدات (لبابا وكفرمان وكفرتبنيت).

ويشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة إضافة إلى نزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية) ك ب ش / م م ج