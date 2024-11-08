لبنان.. 15 قتيلا بغارات الاحتلال في 24 ساعة ليرتفع إجمالي الحصيلة إلى 3118 قتيلا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 8 – 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء أن 15 شخصا قتلوا وأصيب 69 آخرون بغارات الاحتلال الإسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية لتبلغ الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى منذ بدء عدوان الاحتلال إلى 3118 قتيلا و13925 جريحا.
وقالت الوزارة إن غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (صور) جنوبي لبنان أدت إلى مقتل ستة أشخاص وجرح 38 آخرين.
ومن جانبها قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن شخصا قتل وجرح آخر بغارة على منزل في بلدة (مجدل بلهيص - قضاء راشيا الوادي).
وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال نفذت غارات على مناطق (برج البراجنة وحارة حريك) في الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى منطقة (الحدث) قرب الجامعة اللبنانية وعلى مرتفعات (الريحان) و(وادي برغز) وبلدات (لبابا وكفرمان وكفرتبنيت).
ويشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة إضافة إلى نزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية) ك ب ش / م م ج
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