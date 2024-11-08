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(فاو): انخفاض ملحوظ في التكاليف المستترة المرتبطة بالنظام الغذائي في الكويت

11/8/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 8 – 11 (كونا) -- كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة في تقريرها السنوي حول "حالة الأغذية والزراعة في العالم" عن انخفاض ملحوظ في التكاليف المستترة المرتبطة بالنظام الغذائي في الكويت حيث تراجعت من 322ر12 مليون دولار في 2023 إلى 282ر8 ملايين دولار في 2024 مقابل ارتفاع على المستوى العالمي من 10 إلى 12 مليار دولار.
وفي تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في جنيف قال الخبير الاقتصادي في المنظمة أندريا كتانيو إن هذا الانخفاض يعود أساسا إلى استخدام بيانات رسمية حديثة وتحليل أعمق للتكاليف الصحية والاجتماعية والبيئية للنظام الغذائي وهي تكاليف لا تحتسب عادة في القيمة الحقيقية للأغذية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تصنيف النظام الغذائي في الكويت كنظام "متحضر" يفيد انفتاحه على أسواق كبرى وتوفير خيارات غذائية واسعة للسكان في بيئة حضرية ما يعني انعدام الكلفة الاجتماعية للنظم الغذائية لعدم وجود أي شخص دون خط الفقر او يعاني من سوء التغذية.
ويشير تقرير حالة الأغذية والزراعة لهذا العام إلى أن الأنظمة الغذائية الزراعية حول العالم تسبب حوالي 12 مليار دولار من التكاليف البيئية والاجتماعية والصحية المستترة وهي تكاليف يتحملها المجتمع ولا تنعكس في أسعار الأسواق.
ويوضح التقرير أن نحو 70 في المئة من التكاليف "المستترة" (ما يعادل 8ر1 مليار دولار) ناتجة عن الأنماط الغذائية غير الصحية وترتبط أساسا بالتكاليف الصحية للأمراض غير المعدية مثل القلب والسكتة الدماغية والسكري.
كما يحتسب التقرير التكاليف البيئية كتلك التي تترتب على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وانبعاثات النيتروجين فضلا عن التكاليف الاجتماعية المتعلقة بالفقر وسوء التغذية والعمل وغيرها.
ويركز التقرير على الأنظمة الغذائية والزراعية في 153 دولة ويغطي ما يقرب من 99 في المئة من السكان في العالم ويشير الى ان الدول التي تتبع نظاما غذائيا غير صحي هي التي تشهد اكبر تكلفة خفية لأنظمتها.
ويبين التقرير أن تكاليف الأنظمة الغذائية الزراعية خاصة البيئية والاجتماعية تمثل العبء الأكبر في البلدان التي تعاني من أزمات مستمرة إذ تمثل 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 22 في المئة في البلدان التي تعتمد على الأنظمة الزراعية التقليدية.
ويحذر التقرير من الأخطار الغذائية التي تعيشها هذه الدول مثل انخفاض استهلاك الحبوب الكاملة والفواكه وزيادة تناول الصوديوم وهو ما يساهم في تفشي الأمراض غير المعدية على مستوى العالم ونقص الفواكه والخضروات.
ويركز التقرير على كيفية تعزيز قيمة الأنظمة الغذائية الزراعية من خلال العمل المنسق بين الحكومات المنتجين والمؤسسات المالية كما يتضمن سياسات وتوصيات لدعم الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي. (النهاية)

ا م خ / م م ج




MENAFN08112024000071011013ID1108867454

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