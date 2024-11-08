الرئيس الفلسطيني يعرب عن استعداده للعمل مع الرئيس ترامب لتحقيق السلام العادل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 8 - 11 (كونا) -- اعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة عن استعداده للعمل مع الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب
لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس الشرعية الدولية.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان حديث عباس جاء في اتصال هاتفي أجراه مع ترامب قدم خلاله التهاني بفوزه في الانتخابات الامريكية وتمنى له النجاح والتوفيق خلال ولايته الجديدة في قيادة الولايات المتحدة الامريكية نحو التقدم والازدهار.
وبينت (وفا) ان ترامب اكد من جانبه أنه سيعمل من أجل وقف الحرب كما عبر عن استعداده للعمل مع عباس والأطراف المعنية في المنطقة والعالم من أجل صنع السلام في المنطقة. (النهاية)
ن ق / ر ج
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