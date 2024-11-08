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الرئيس الفلسطيني يعرب عن استعداده للعمل مع الرئيس ترامب لتحقيق السلام العادل

11/8/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 8 - 11 (كونا) -- اعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة عن استعداده للعمل مع الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس الشرعية الدولية.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان حديث عباس جاء في اتصال هاتفي أجراه مع ترامب قدم خلاله التهاني بفوزه في الانتخابات الامريكية وتمنى له النجاح والتوفيق خلال ولايته الجديدة في قيادة الولايات المتحدة الامريكية نحو التقدم والازدهار.
وبينت (وفا) ان ترامب اكد من جانبه أنه سيعمل من أجل وقف الحرب كما عبر عن استعداده للعمل مع عباس والأطراف المعنية في المنطقة والعالم من أجل صنع السلام في المنطقة. (النهاية)

ن ق / ر ج



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