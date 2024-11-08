البحرية المغربية تعترض قاربا على متنه 52 مهاجرا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرباط - 8 - 11 (كونا) -- اعترضت البحرية الملكية المغربية اليوم الجمعة قاربا مطاطيا على متنه 52 مهاجرا كانوا في طريقهم بطريقة غير شرعية إلى (جزر الكناري).
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية في بيان ان القارب جرى اعتراضه في شمال غرب طانطان وان من بين المهاجرين 51 من افريقيا جنوب الصحراء وواحدا من بنغلاديش.
واوضح البيان انه تم إنقاذ جميع الاشخاص الذين كانوا على متن القارب وتقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى ميناء (طانطان) وتسليمهم للجهات المعنية للقيام بالاجراءات الادارية. (النهاية)
م ر ي / ر ج
MENAFN08112024000071011013ID1108867452
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.