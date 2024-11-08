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البحرية المغربية تعترض قاربا على متنه 52 مهاجرا

11/8/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 8 - 11 (كونا) -- اعترضت البحرية الملكية المغربية اليوم الجمعة قاربا مطاطيا على متنه 52 مهاجرا كانوا في طريقهم بطريقة غير شرعية إلى (جزر الكناري).
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية في بيان ان القارب جرى اعتراضه في شمال غرب طانطان وان من بين المهاجرين 51 من افريقيا جنوب الصحراء وواحدا من بنغلاديش.
واوضح البيان انه تم إنقاذ جميع الاشخاص الذين كانوا على متن القارب وتقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى ميناء (طانطان) وتسليمهم للجهات المعنية للقيام بالاجراءات الادارية. (النهاية)

م ر ي / ر ج



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