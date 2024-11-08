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سوريا: اصابة عدد من العسكريين جراء قصف لقوات الاحتلال لريفي حلب وادلب

11/8/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 8 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة عن اصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية جراء قصف جوي لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددا من المواقع في ريفي حلب وإدلب.
ونقلت وكالة الانباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة 45ر12 بعد منتصف الليل شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا من ناحية جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية". (النهاية)

ع م ن / ر ج



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