سوريا: اصابة عدد من العسكريين جراء قصف لقوات الاحتلال لريفي حلب وادلب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 8 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة عن اصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية جراء قصف
جوي لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددا من المواقع في ريفي حلب وإدلب.
ونقلت وكالة الانباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة 45ر12 بعد منتصف الليل شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا من ناحية جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية". (النهاية)
ع م ن / ر ج
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