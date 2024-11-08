موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3195537 جنيف - مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقول إن نحو 80 بالمئة من الضحايا في قطاع غزة سقطوا باستهداف مبان سكنية أو منشآت سكنية مشابهة منهم 44 بالمئة من الأطفال و26 بالمئة من النساء.
3195593 بيروت – وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن 15 شخصا قتلوا وأصيب 69 آخرون بغارات الاحتلال الإسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية لتبلغ الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى منذ بدء عدوان الاحتلال إلى 3118 قتيلا و13925 جريحا.
3195580 مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يفيد بارتفاع العدد الرسمي لضحايا الفيضانات التي ضربت إسبانيا الأسبوع الماضي إلى 223 قتيلا وينقل عن مصادر في وزارة الداخلية أن قوات الأمن تواصل البحث عن 78 شخصا في عداد المفقودين جمعيهم من محافظة (فالنسيا) شرقي إسبانيا. (النهاية)
ر ج
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