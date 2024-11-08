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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

11/8/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3195537 جنيف - مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقول إن نحو 80 بالمئة من الضحايا في قطاع غزة سقطوا باستهداف مبان سكنية أو منشآت سكنية مشابهة منهم 44 بالمئة من الأطفال و26 بالمئة من النساء.
3195593 بيروت – وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن 15 شخصا قتلوا وأصيب 69 آخرون بغارات الاحتلال الإسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية لتبلغ الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى منذ بدء عدوان الاحتلال إلى 3118 قتيلا و13925 جريحا.
3195580 مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يفيد بارتفاع العدد الرسمي لضحايا الفيضانات التي ضربت إسبانيا الأسبوع الماضي إلى 223 قتيلا وينقل عن مصادر في وزارة الداخلية أن قوات الأمن تواصل البحث عن 78 شخصا في عداد المفقودين جمعيهم من محافظة (فالنسيا) شرقي إسبانيا. (النهاية)

ر ج



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