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المونة الشتوية.. مواسم الخير تثمر لتزين الموائد وتعيد الذكريات

11/8/2024 11:24:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






عمان - في هذه الفترة المليئة بمواسم الخير التي تأتي من تراب الأرض وأشجارها، يتبادل الأردنيون هدايا (المونة)، مستمتعين بكل تفاصيلها الجميلة. فمن انتظار "عصر الزيتون" إلى تحضير المنتجات الغذائية المتنوعة من الشجرة المباركة وخيرات الأرض، مثل المربى والمخللات، تستحضر عائلات الكثير من الذكريات بحب وشغف.
خلال هذه الفترة، تتلقى رندا العديد من الهدايا، أو "الطعمة"، كما يطلق عليها باللهجة العامية، من والدتها وقريباتها، والتي تأتي من خيرات شجرة الزيتون تحديدا. تتنوع هذه الهدايا بين الزيتون المخلل "الرصيع"، وعبوات الزيت الصغيرة، وبرطمانات المربى بثمار التين والمشمش. تقول رندا إن هذه الهدايا هي الأجمل التي تنتظرها كل عام، وتتشوق لهذا الموسم الذي تعتبره الأنسب لتأمين البيت بالمونة اللازمة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
ولكون رندا لا تمتلك أشجار زيتون في حديقة بيتها، تحرص والدتها على تأمين "حصتها" من خيرات هذا الموسم كل عام. ومع مرور الوقت، تزداد الكمية ويضاف إليها العديد من الأصناف الأخرى من المنتجات. ما يزيد من سعادة رندا بهذه الهدايا هو أنها تأتي من مزرعة العائلة، حيث يتشارك الجميع في حضور موسم القطاف ومتابعة المراحل النهائية لإنتاج الزيت البلدي الجديد، بلونه ورائحته المميزة.
في هذه الفترة من كل عام، تحرص جميع البيوت على الاستعداد لتحضير مونة البيت. فهذه الفترة تحديدا تتضمن العديد من مواسم التحضير، من شجرة الزيتون إلى تحضير المكدوس، والمربى، وحفظ الفواكه الصيفية بتجفيفها أو بصنع المربى منها، إضافة إلى صنع "الملبن" من عصير العنب. كما تعد مطيبات طعام أخرى مثل السماق والفلفل وغيرها من المنتجات، لتأمين احتياجات البيت خلال العام.
تحرص أم مهند على تخزين كميات كبيرة من الزيتون، رغم زواج جميع أبنائها وعدم حاجتها إلى كميات كبيرة من المواد الغذائية، إلا أنها ما تزال تتبع هذا التقليد المفضل لديها، وتهتم بإهداء جزء منه لأبنائها وبعض الجيران. كما تتبرع بجزء منه لبعض العائلات المحتاجة، قائلة إن هذا يزيد "البركة" في كل موسم.
تقول أم مهند، البالغة من العمر سبعة وسبعين عاماً، إن الزمن قد تغير، ولم تعد ربات البيوت بحاجة لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية كما في السابق. كانت هذه الفترة مليئة بالتفاصيل في كل بيوت الحي، حيث يشهد الجميع موسم قطف الزيتون والتحضير للعديد من المنتجات التي كانت ربات البيوت حريصات على إعدادها. وغالبا ما كانت "العونة" والمساعدة متاحة بين الجيران بسبب الكميات الكبيرة التي يتم تحضيرها استعدادا لفصل الشتاء.
تؤكد أم مهند أن ما يتم تخزينه يكفي لفترات طويلة، قد تمتد إلى فصل الشتاء والربيع وأحيانا بداية الصيف. وكل ما يحفظ هو إما من إنتاج مزروعاتهم أو مما يتم شراؤه من المزارعين المحيطين والتجار الذين يوفرون بعض المواد التموينية، لكن الاعتماد الأساسي كان دائماً على خيرات الأرض الطبيعية.
ورغم إقامتها خارج الأردن، لم تنس عبير شهاب شحن ما تستطيع من المونة إلى منزلها في إحدى الدول الأوروبية. بعد انتظار موسم قطاف الزيتون، حرصت على الحصول على المكدوس والمخللات والمربى المحضر بيدي والدتها، بالإضافة إلى السمن والجميد، لتستمتع بالنكهات الأصيلة في غربتها.
تقول عبير إن ما يتم تحضيره محليا يتميز بجودة عالية، خاصة أنه من صنع والدتها وبمشاركة أفراد الأسرة، مما يمنحه نكهة خاصة تذكرها بكل ما هو جميل في هذه الفترة المميزة من كل عام.
إلى ذلك، حرصت عبير على تخصيص جزء من هذه المنتجات البيتية لتوزيعها على عدد من المغتربين الذين لم تساعدهم ظروفهم على الحصول على مثل هذه المنتجات المحلية. وتعتبر هذه الهدايا من أجمل وأثمن ما يمكن أن يتلقوه، فهي تذكرهم بطفولتهم وبالمذاق الفريد من أيدي الأمهات.
يقول المختص والمدون في التراث الأردني نايف النوايسة "إن الإنسان في البيئة الشعبية يحتفظ بالمونة وطعامه غير المتكلف، ولا يحتاج إلى مواد غذائية مرتفعة الثمن".
لذلك، يعتمد على الطبيعة من حوله ويحرص على تخزين بعض المواد التموينية الأساسية. في السابق، كان الناس يقومون بذلك بعد انتهاء موسم "بيدر القمح"، حيث يتم تخصيص جزء من المحصول لمونة البيت، وجزء آخر للبذار، بينما يخصص الجزء المتبقي لسداد الديون.
ووفق النوايسة، فإن هذه المونة كانت تخزن في الغالب لفصل الشتاء منذ عقود، لأن الشتاء طويل نسبيا، ولا يوجد خلاله موسم للزراعة، مما يجعل الأسرة بحاجة إلى تخزين كميات من الطعام أو مكونات تحضير الطعام. كما كان القمح سابقا هو العنصر الرئيسي على المائدة الريفية البسيطة.
لم يكن الناس يعتمدون على الأرز كغذاء رئيسي كما هو الحال اليوم؛ بل كان القمح هو الأساس ويستخدم في معظم الأطعمة البيتية، وفقا للنوايسة. إلى جانب ذلك، اعتمد الناس بشكل كبير على موسم الزيتون، حيث يتم استخراج الزيت وتخزين الزيتون "الرصيع" بكميات كبيرة. وكانت السيدات أيضا يحتفظن بالطماطم عن طريق تجفيفها ويصنعن القطين من ثمار التين، بالإضافة إلى تخزين السمن والجميد، لأنها مواد تمتد لفترات طويلة.
ويشير النوايسة إلى أن المواد الغذائية كانت قليلة في الماضي، وكان تخزينها متاحا للجميع، حيث كان الاعتماد على الحبوب والبقوليات هو الأبرز. ومع مرور الوقت، تم إضافة العديد من المنتجات الأخرى، وهو ما نلاحظه اليوم في معظم بيوت الأردنيين. ورغم توافر العديد من المنتجات، إلا أن الجميع ما يزال يحرص على تخزين الزيت والزيتون بشكل كبير، كونهما من المواد الغذائية الرئيسية في البيوت. لكن ما يلفت الانتباه هو عدم تخزين الطحين أو القمح، وذلك لأن المخابز متوفرة على مدار العام، ولا تحتاج ربات البيوت إلى "الخبز والعجن" إلا في حالات نادرة، تقتصر غالبا على الحلويات أو المعجنات.

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