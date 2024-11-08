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باحثو ومؤلفو تريندز يوقعون 4 إصدارات جديدة في الشارقة الدولي للكتاب

11/8/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




شهدت منصة توقيع الكتب في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، توقيع أربعة إصدارات جديدة أعدها خبراء وباحثون ومؤلفون من مركز تريندز للبحوث والاستشارات. وتأتي حفلات تدشين الكتب الجديدة ترجمة لأهداف ((تريندز)) التي تسعى إلى تعزيز الحوار والنقاش الفكري، ودعم الثقافة والمعرفة القائمة على استشراف المستقبل، وذلك ضمن البرنامج العلمي والثقافي المصاحب لمشاركة المركز في فعاليات النسخة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وشملت الإصدارات الجديدة، التي دشنها ((تريندز)) كتب ((تصفير البيروقراطية الحكومية.. الخصائص العامة والتحولات التكنولوجية والنموذج الإماراتي))، و((من التنافس إلى التواصل الدبلوماسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.. التطور الجيوسياسي في العلاقة بين الصين والهند))، و((توسع الصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. المصالح الاستراتيجية، الاستراتيجيات الدبلوماسية، والتأثيرات الإقليمية))، والكتاب الثالث عشر من موسوعة ((تريندز)) حول جماعة الإخوان تحت عنوان ((الإخوان المسلمون في العلاقات الدولية)). وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الهدف الأساسي من إطلاق مجموعة جديدة من الكتب الأصيلة والفريدة من نوعها في معرض الشارقة الدولي للكتاب هو تعزيز الفهم العام للقضايا المعقدة على المستويين الدولي والإقليمي، إلى جانب المساهمة الفاعلة في تعزيز الحوار الفكري وتقديم تحليلات مبتكرة وغير تقليدية حول الأحداث الراهنة واتجاهاتها المستقبلية. وذكر العلي أن ((تريندز)) يولي أصحاب الفكر والخبراء والباحثين الشباب أهمية كبرى ضمن استراتيجية المركز وتوجهاته العالمية، لما لهم من دور بناء وفعال في استعراض القضايا والأزمات المعاصرة بأساليب هادفة ورصينة، تستند إلى معطيات البحث العلمي الجاد والمعلومات الدقيقة، إلى جانب دورهم البناء في تعزيز البيئة النقاشية التي تسمح بتبادل الأفكار والآراء المختلفة حول القضايا التي تعالجها إصداراتهم. واستهل حفلات توقيع الكتب الدكتور عبدالله بن سلمان النعيمي، حيث وقع كتابه الصادر عن ((تريندز)) تحت عنوان ((تصفير البيروقراطية الحكومية.. الخصائص العامة والتحولات التكنولوجية والنموذج الإماراتي))، والذي يحلل فيه مفهوم ((تصفير البيروقراطية))، موضحاً أنه نهج يسعى إلى إزالة العوائق الإدارية التي تعيق الإنتاجية والابتكار، مع تعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية. ويسعى الكتاب إلى تقديم تحليل شامل لمفهوم البيروقراطية وآثارها المختلفة على الأداء المؤسسي، مع تركيز خاص على المؤسسات الحكومية التي تُعد أكثر عرضة للبيروقراطية نتيجة للتشريعات والأنظمة التي تنظم عملها، وتناول الحلول الفعالة التي تساهم في الحد من هذه التعقيدات وتحقيق ما يُعرف بـ ((تصفير البيروقراطية)). ويستعرض الكتاب تجربة دولة الإمارات كنموذج رائد في تصفير البيروقراطية، من خلال تبني الحكومة الذكية والتحول الرقمي، حيث استطاعت دولة الإمارات تجاوز العقبات البيروقراطية التقليدية عبر تطوير أنظمة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الذكية، التي تُساهم في تسريع العمليات وتقديم خدمات عالية الجودة تحقق الرفاهية وجودة الحياة في المجتمع. بدورها، وقعت شما القطبة، الباحثة في ((تريندز)) كتابها باللغة الإنجليزية الذي يحمل عنوان ((من التنافس إلى التواصل الدبلوماسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.. التطور الجيوسياسي في العلاقة بين الصين والهند))، ويتناول الكتاب العلاقة المعقدة والآخذة في التطور بين الصين والهند، وهما قوتان صاعدتان، حيث تعيد التفاعلات الاستراتيجية بينهما تشكيل المشهد الجيوسياسي في أوراسيا. ويوضح الكتاب الأبعاد الرئيسية لهذا التنافس، بما في ذلك النزاعات الحدودية، والتنافس الاقتصادي، والمواقف العسكرية، كما يركز على الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان مؤخراً، والذي يمثل إنجازاً دبلوماسياً مهماً قد يمهد الطريق لخفض التصعيد بعد سنوات من التوترات المتزايدة. وخلص الكتاب إلى أنه بينما يمثل اتفاق الهند والصين على حل النزاع الحدودي بينهما فرصة للحوار البناء، فإن السلام الدائم بينهما مشروط بقدرتهما على إدارة التنافس بينهما بعناية وبناء تعاون حقيقي ومثمر، حيث ستكون الموازنة بين التنافس والتعاون أساسية لرسم مستقبل العلاقات بين البلدين، وستكون لذلك آثار أوسع على النظام الدولي في السنوات القادمة. إلى ذلك، دشنت نجلاء المدفع، الباحثة في ((تريندز))، كتابها الصادر باللغة الإنجليزية الذي يحمل عنوان ((توسع الصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. المصالح الاستراتيجية، الاستراتيجيات الدبلوماسية، والتأثيرات الإقليمية))، حيث يستعرض سعي الصين، باعتبارها قوة عالمية، إلى تكثيف تفاعلاتها مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى العقد الماضي، لا سيما من خلال مبادرة الحزام والطريق، حيث نجحت من خلال نهجها في بناء شراكات تقوم على مبدأ عدم التدخل في جذب دول المنطقة الساعية إلى تنويع اقتصاداتها مع الحفاظ على سيادتها. ويشير الكتاب إلى أن الوجود الصيني في المنطقة لا يخدم أهدافها في تأمين موارد الطاقة وتعزيز نفوذها في العالم فحسب، بل يساهم أيضاً في تشكيل توازن القوى في المنطقة، خاصة في ظل الجهات الفاعلة الغربية، كما يقدم الكتاب توصيات لصناع السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتطبيق استراتيجيات تساهم في زيادة المكاسب الاقتصادية، وحماية القطاعات الحيوية، والمحافظة على علاقات متوازنة مع القوى العالمية لضمان التنمية المستدامة والاستقلالية. أما حمد الحوسني، الباحث ورئيس قسم دراسات الإٍسلام السياسي في ((تريندز))، وعبدالله الخاجة، الباحث في ((تريندز))، فوقعا الكتاب الثالث عشر من موسوعة ((تريندز)) حول جماعة الإخوان، الذي يأتي تحت عنوان ((الإخوان المسلمون في العلاقات الدولية.. الدور والمآلات))، حيث يهدف الكتاب إلى إنجاز تحديد تاريخي للمحطات المفصلية لتغيُّر مسار جماعة الإخوان ونهجها في العلاقات الدولية، كما يقف على التباين في واقع جماعة الإخوان بين ثبات التنظير، وبين الحركية العملية البرجماتية. ويرصد كتاب مظاهر الاختلاف والاتفاق بين ((الإخوان)) والجماعات المتطرفة الأخرى في تصوّر العلاقات الدولية، كما يفحص مدى تغلغل التنظيم الدولي للإخوان في العالم الغربي، وانعكاس ذلك على تأثيره في مشهد العلاقات الدولية، ويستشرف أيضاً مستقبل جماعة الإخوان في العلاقات الدولية.

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