اكتمال دراسات مشروع الطرق المدفوعة في الأردن

أظهر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 عن الربع الثالث من العام الحالي، بأنه تم تسليم الدراسات الهيكلية والدراسات الفنية والقانونية والمالية لمشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم على طريق ممر عمان التنموي المرحلة الأولى.



وأشار التقرير الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء بخصوص قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، إلى إحالة العطاء للاستشاري للقيام بأعمال الدراسات والتصاميم الهندسية للجسر الخاص بمشروع تطوير شارع الملك عبدالله الثاني.



وأكد الاستمرار بتحديث وتطوير برنامج القائمة الذهبية والقائمة الفضية وبرنامج القائمة الذهبية الوطنية، حيث تم الانتهاء من رفع المكون الخاص بالقائمة الذهبية على سيرفر الاسيكودا التجريبي وفحصه من الناحية الفنية التقنية.



وتم الانتهاء من عملية مسح إجراءات الخدمات الوضع الحالي وإعداد التصور المستقبلي لـ (35) خدمة ستفعل على منصة الموافقات والرخص المسبقة.



وفي قطاع جودة الحياة، تم التشغيل التجريبي لحافلات التردد السريع وعددها (48) حافلة على محور (عمان- الزرقاء)، وسيتم زيادة عدد الحافلات بواقع 20 حافلة إضافية.



كما يستمر العمل على تطوير المراكز الشبابية والمنشآت الرياضية لضمان استدامتها وتوفير بيئة آمنة وداعمة للشباب، ويشمل ذلك تنفيذ عدة مشاريع حالياً، منها: إنشاء مركز شباب وشابات السلط، حيث بلغت نسبة الإنجاز 93 بالمئة، وإنشاء مركز شباب بليلا/ جرش بنسبة إنجاز وصلت إلى 97 بالمئة، وإنشاء مركز شباب وشابات الوسطية/ إربد بنسبة إنجاز 8 بالمئة، كما تم الانتهاء من إنشاء مركز شباب المنشية بالكامل.



وبحسب التقرير، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي (الدورة الثانية)، والتي تمثلت في عقد عدة جلسات تعريفية وحملات توعية للتعريف بالجائزة وأهدافها.



وأشار التقرير إلى استحداث مراكز تدريب في محافظة العقبة ومعان والكرك ومأدبا وعجلون لتطوير المهارات الفنية ونشر الوعي الفني بحيث تشمل تخصصات الفنون التشكيلية والموسيقية والأدائية، وتم توزيع الأدوات اللازمة على هذه المراكز.



كما تم تنفيذ 399 فعالية ثقافية في المحافظات بالتعاون مع المؤسسات المحلية، وتم إطلاق مسارات ثقافية جديدة في مكاور وجرش بمشاركة مجتمعية واسعة، وذلك لتعزيز التراث الأردني والحفاظ على القيم الوطنية.



وفي قطاع التنمية الحضرية، تم إطلاق مشروع المخطط الشمولي الجديد لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتأجيل إنشاء الحدائق ضمن مشروع إنشاء حدائق ترفيهية صديقة للبيئة في المحافظات لحين الانتهاء من المواصفة الفنية التي تحقق التصميم المطلوب ليكون صديقا للبيئة ويحقق الترفيه للمجتمع المحلي.