وزير الداخلية العراقي في الأردن.. ما هدف الزيارة؟

استقبل الداخلية مازن الفراية، مساء أمس الخميس، في مطار الملكة علياء الدولي، وزير الداخلية العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري.



وتأتي زيارة الوزير الشمري للمملكة، لإطلاق محطة إصدار البطاقة الوطنية في سفارة جمهورية العراق في عمان لخدمة أبناء الجالية العراقية في الأردن والدول المجاورة.