وزير الداخلية العراقي في الأردن.. ما هدف الزيارة؟

وزير الداخلية العراقي في الأردن.. ما هدف الزيارة؟
التاريخ
11/8/2024 11:24:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل وزير الداخلية مازن الفراية، مساء أمس الخميس، في مطار الملكة علياء الدولي، وزير الداخلية العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري.
وتأتي زيارة الوزير الشمري للمملكة، لإطلاق محطة إصدار البطاقة الوطنية في سفارة جمهورية العراق في عمان لخدمة أبناء الجالية العراقية في الأردن والدول المجاورة.
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