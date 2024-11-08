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استثمار التكنولوجيا لتحسين وتطوير معالجة المياه

11/8/2024 11:24:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان- في إطار مضي وزارة المياه والري نحو التوسع بمعالجة المياه العادمة لإعادة استخدامها بأغراض الري، أكد مختصون في قطاع المياه ضرورة استمرارية هذا السعي لـ”تحسين وتطوير محطات المعالجة، واستثمار التكنولوجيا لتقليل الفجوة بين معايير المياه المنتجة واحتياجات المزارعين”.
ورغم ما حققه قطاع المياه من نجاحات بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المنزلية المعالجة، المستصلحة، واعتبار الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال بالمنطقة، بسبب حاجته الملحة لتعظيم الاستفادة من المياه، إلا أن بعض التحديات ما تزال مرتبطة بإعادة إنتاج المياه العادمة المعالجة بطريقة مستدامة، وفق خبراء في المياه.
وفيما نصت الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023-2040 على اعتبار“زيادة التزويد عبر مصادر غير تقليدية ضرورة قصوى، إثر استنزاف مصادر المياه المتجددة الحالية، كالمضي بمشروع الناقل الوطني الجديد، بالإضافة للتوسع الكبير بمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري، باعتبارهما من أهم هذه المصادر الحيوية”، دعا الخبراء في تصريحات لـ”الغد”، لتحقيق معالجة مستدامة للمياه، وفق آليات وإجراءات، تنسجم والتغلب على التحديات التي تواجهها.
واعتبروا أن تحقيق معالجة مستدامة للمياه، يتطلب أكثر من مجرد حلول تكنولوجية، مشيرين الى أن ذلك يتطلب تحولا في طريقة التفكير بالمياه وتقديرها، وتعاونا أكبر بين العلماء وصناع السياسات وقادة الصناعة والمجتمعات المحلية.
وأشاروا الى أنه رغم الانعكاسات الإيجابية الواضحة الناجمة عن معالجة المياه المستدامة، لكن تنفيذ هذه الأنظمة لا يخلو من التحديات، بخاصة في دول ذات إمكانيات محدودة، لا سيما الكلفة من العقبات الرئيسة التي تواجه ذلك.
وحول المحور ذاته، أشارت الخبيرة الإقليمية في قطاع المياه سوزان الكيلاني إلى نجاح الأردن بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المنزلية المعالجة، المستصلحة، إذ يعد من الدول الرائدة بهذا المجال في المنطقة لحاجته الملحة إلى تعظيم الاستفادة من كل مصدر مائي ممكن، نظرا لشح المياه، مضيفة أنه وفق البيانات الأخيرة“يعاد استخدام 90 % من هذه المياه”.
وقالت الكيلاني، إن هذه العمليات تستند إلى القاعدة الفنية 893 لسنة 2021، التي تحدد معايير جودة المياه المستصلحة المستخدمة وفق صفة استخدامها النهائي، بالإضافة إلى دليل مياه الري الذي يقدم إرشادات للمزارعين حول متطلبات المحاصيل المختلفة، وكيفية استخدام المياه بأمان وفاعلية.
وأضافت“لذا، قد تنتج محطات معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية مياها لا تناسب جميع أنواع المحاصيل، ما يتطلب من المزارعين تعديل المياه المتاحة، لتلائم احتياجات محاصيلهم وفقا لتوجيهات دليل الري”.
ومن جانب آخر، أشارت إلى أهمية سعي الحكومة المستمر لتحسين وتطوير محطات المعالجة واستثمار التكنولوجيا لتقليل الفجوة بين معايير المياه المنتجة واحتياجات المزارعين، مبينة أن مدينة العقبة تعد مثالا ناجحا على إعادة استخدام المياه المستصلحة في الأردن، إذ بلغ الطلب عليها 100 %، ما يبرز نجاح المدينة بإدارة مواردها المائية بشكل مستدام.
وبينت أن أبرز الجوانب في القاعدة الفنية 893 ودليل مياه الري، جودة المياه ومتطلبات المعالجة، فيما تحدد القاعدة الفنية 893 لسنة 2021، مستويات معينة من العناصر الكيميائية والبيولوجية في المياه المستصلحة، لتكون آمنة للاستخدام بري المحاصيل أو لطرحها في السيول والمسطحات المائية.
وأكدت“وجوب معالجة المياه بطريقة علمية، لتحقيق مستويات مقبولة من النيتروجين، الفسفور، الأملاح الذائبة والمعادن الثقيلة، لضمان عدم تأثيرها السلبي على المحاصيل والتربة”.
أما عن تصنيف المحاصيل وتحملها للملوحة، فوفق دليل مياه الري، تصنف المحاصيل الزراعية بناء على قدرتها في تحمل مستويات مختلفة من الملوحة؛ فبعض المحاصيل كالشعير، يمكنها تحمل نسب ملوحة أعلى مقارنة بمحاصيل أخرى حساسة كالحمضيات والخضراوات الورقية، وفق الكيلاني.
ولفتت إلى أن الدليل“يوفر إرشادات حول المحاصيل المناسبة لكل مستوى من جودة المياه، ما يساعد المزارعين في اختيار المحاصيل الأكثر ملاءمة لنوعية المياه المتاحة”، وحذرت من احتمالية مساهمة تراكم بعض الأملاح في التربة، والناجمة عن المياه المعالجة، سلبا على إنتاجية المحاصيل، بخاصة المحاصيل الحساسة للملوحة، مقترحة إمكانية استخدام تقنيات الري بالتنقيط التي تقلل من تركز الأملاح حول جذور النباتات.
وأوصت بإمكانية تطبيق تقنيات“الغسل” للتربة، إذ يجري ري التربة بكميات كافية من المياه العذبة لإذابة الأملاح، ونقلها إلى عمق أكبر بعيداً عن الجذور، إلى جانب حلول خلط المياه، باعتبارها من الوسائل المهمة للتغلب على مشكلة الملوحة، عبر خلط المياه المستصلحة مع مياه ذات جودة أفضل، مثل المياه السطحية العذبة أو مياه الأمطار، لتقليل تركيز الأملاح وتحسين جودة المياه المستخدمة للري.
كما دعت لإمكانية استخدام محسنات التربة والمخصبات التي تحتوي على مواد تساعد على تحسين التربة وزيادة قدرتها على تصريف الأملاح، ما يقلل من تأثير الملوحة على المحاصيل.
وأوصت الكيلاني باتخاذ حلول تشجع المزارعين على استخدام المياه المستصلحة بدلاً من العذبة، مشيرة الى إمكانية تقديم الحكومة حوافز تجعل إعادة استخدام هذه المياه خيارا اقتصاديا ومجديا للمزارعين، مثل اعتماد تعرفة مخفضة أو رمزية للمياه المستصلحة، وتقديم هيكل أو تعرفة تصاعدية لاستخدام المياه العذبة، بحيث يدفع المزارعون أكثر، إذا تجاوزوا حداً معيناً من استهلاك المياه العذبة، ما يشجعهم على التحول للمياه المستصلحة لتوفير التكاليف، ودعم مالي للمزارعين الذين يستخدمون المياه المستصلحة.
وذلك إلى جانب إمكانية دعم تكاليف البنية التحتية، بتقديم منح أو قروض ميسرة للمزارعين الذين يحتاجون لتركيب شبكات خاصة، أو أنظمة معالجة إضافية لتمكين استخدام المياه المستصلحة، وتقديم حوافز مالية مباشرة، بتوفير دعم مالي سنوي للمزارعين الذين يستخدمون المياه المستصلحة، كمكافأة على مساهمتهم بالحفاظ على الموارد المائية، وتوفير الإرشاد والدعم الفني، وتشجيع التحول لمحاصيل تتحمل الملوحة.
كما أشارت إلى حلول استخدام بذور محاصيل ملائمة ومحسنة تتحمل ملوحة المياه، ما يقلل من المخاطر الزراعية، ويسهم بزيادة الإنتاجية، وتقديم تحفيزات وإعفاءات ضريبية للمزارعين الذين يلتزمون باستخدام المياه المستصلحة، أكان بتخفيض ضرائب الدخل أو تخفيض رسوم الخدمات الزراعية الأخرى، وتخفيض الجمارك على المعدات الزراعية، وشهادات الاعتماد البيئي والاعتراف بالمزارعين الملتزمين، وتقديم شهادات زراعة مستدامة، وبرامج اعتراف وتشجيع وتكريم المزارعين الذين يستخدمون المياه المستصلحة بشكل فعال، كجزء من مبادرات بيئية ووطنية، وتحفيز التعاونيات الزراعية، وتوسيع خيارات التمويل عبر الشراكات مع منظمات دولية، وتقديم قروض ميسرة.
من ناحيتها، أكدت الخبيرة في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، أهمية الدور الحاسم للتكنولوجيا بدفع نهج معالجة المياه المبتكرة والمستدامة، اعتبارا من أجهزة الاستشعار الذكية التي تكتشف الملوثات في الوقت الفعلي إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المتكاملة التي تحسن المعالجة، فالابتكار يدفع هذا المجال للأمام ويشكل مستقبل إدارة المياه المستدامة.
وقالت الزعبي، إن معالجة المياه على نحو مستدام ليست مجرد اتجاه، بل ضرورة لعالمنا الذي يعاني من نقص المياه، مضيفة أنه وسط مواجهة التحديات المتزايدة المتمثلة بتغير المناخ والنمو السكاني، والتوسع الحضري، فإن الطريقة التي ندير بها مواردنا المائية ونعالجها، ستكون حاسمة لمستقبلنا.
وأشارت الى أن تحقيق معالجة مستدامة للمياه، يتطلب أكثر من مجرد حلول تكنولوجية، مشيرة الى أهمية التحول في طريقة تفكيرنا بالمياه.
ولفتت إلى ضغوط غير مسبوقة تتعرض لها الموارد المائية، منبهة لمساهمة عوامل نمو السكان وطلب القطاعات الاقتصادية المتنافسة على مزيد من المياه، بعدم كفاية المياه لتلبية الاحتياجات البشرية والحفاظ على التدفقات البيئية الداعمة للنظم البيئية الصحية، توازيا واستنزاف موارد المياه الجوفية في العديد من الأماكن، ما يترك الأجيال الحالية والمستقبلية من دون أي حماية ضد تقلبات المناخ المتزايدة.
واعتبرت أن أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، وأكثرها أهمية، هو ضمان المياه النظيفة والصرف الصحي الجيد، لضمان بيئات حضرية صحية في العالم.
ومع تزايد تأثير الانحباس الحراري العالمي والضغط المائي الناجم عن النمو السكاني، فسنحتاج للمزيد من البنى الأساسية المستدامة للمياه، وإعادة تدويرها بكفاءة أكبر، وفق الزعبي.
وتابعت“رغم أن فوائد معالجة المياه المستدامة واضحة، فإن تنفيذ هذه الأنظمة لا يخلو من التحديات، مبينة أنه من بين العقبات الرئيسة التكلفة، كما أن الأنظمة المستدامة توفر المال غالبا وعلى المدى الطويل، لذا فالاستثمار الأولي قد يكون كبيراً، وقد يشكل هذا تحدياً خاصاً للمجتمعات الصغيرة أو البلدان”.
وأشارت إلى وجود تكنولوجيا لمعالجة مياه الصرف الصحي بطريقة أكثر استدامة، وهذه التكنولوجيا فعالة من حيث التكلفة وأكثر كفاءة من المعالجة التقليدية.
ومن جانبه، أشار الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، إلى دور التعليمات وشروط استعمال المياه العادمة والمعالجة والمالحة والماء المسوس للاستخدامات الزراعية رقم (16/ ز) لسنة 2022 الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته، وتطبق على المياه العادمة (المنزلية) المستصلحة بموجب المواصفة القياسية الأردنية رقم (893/2021) والعادمة الخارجة من المصانع بموجب المواصفة القياسية الأردنية رقم (202/2007) بتحديد الزراعات والمحاصيل المسموح بريّها من هذا المصدر.
وقال الدحيات، إنها أسهمت بتحديد آلية استخدامها والاشتراطات الفنية للاستفادة منها للري، وتصنيف المياه من حيث درجة وفحوصات الملوحة وقلويتها“لتعطي دليلاً على نوعيتها وصلاحيات الجهات الحكومية في السماح باستخدام المعالجة المستصلحة”.
وأشار إلى معالجة ملوحة المياه العادمة المعالجة بالري في تطبيق مبدأ خلط المياه المعالجة مع السطحية ومن ثم العذبة، أو تطبيق تكنولوجيا المعالجة الثلاثية، قبل الخلط مع العذبة جزئيا، موضحا أنه يجري حالياً استغلال 169 مليون م3 من العادمة المستصلحة بالزراعة من إجمالي 185 مليونا من المياه العادمة التي تعالجها وتطرحها محطات التنقية، إذ تشكل مياه الصرف الصحي المنزلية 99 % منها.
وبين أن كميات المياه العادمة المستصلحة الناتجة من محطة تنقية الخربة السمراء، تمثل 75 % من الكميات الإجمالية المستغلة، بعد خلطها مرتين طبيعياً، لتخفيف الملوحة والمواد العضوية: الأولى مع مياه سد الملك طلال، ومن ثم مع مياه عذبة من قناة الملك عبد الله، وتستخدم بالزراعة المروية في الأغوار الوسطى من الكريمة ولغاية ظهرة الرمل في ري الخضراوات والمحاصيل الحقلية (البطاطا، الباذنجان، الخيار والبندورة)، والأغوار الجنوبية من ظهرة الرمل ولغاية سويمة والكرامة والشونة الجنوبية بري (الموز والتمور)، إذ تبلغ المساحات المروية 165 ألف دونم.
وحول محطات التنقية بمحافة إربد ولواء الرمثا، قال الدحيات إنه من المخطط أن تجري الاستفادة من المياه العادمة المستصلحة بالزراعة، بعد الانتهاء من تنفيذ وبدء تشغيل مشروع الخط الناقل لإعادة الاستخدام للمياه المعالجة بالأغوار الشمالية لتحسين أنظمة المعالجة بمحطات التنقية بمحافظة إربد ولواء الرمثا، وبما ينسجم مع التقنيات العلمية الحديثة والمتطورة، لاستخدام المياه المعالجة التي تصل كمياتها إلى 20 مليون م3 سنوياً لأغراض الزراعة المقيدة في الأغوار الشمالية من العدسية ولغاية الكريمة بري الأشجار المثمرة والحمضيات الأكثر حساسية للملوحة.
وتابع“لهذه الغاية ستنفذ محطة معالجة ثلاثية للتطهير والترشيح والترسيب قبل استخدام هذه المياه العادمة المعالجة بالري في الأغوار الشمالية، وبعد الخلط جزئياً مع المياه العذبة من قناة الملك عبد الله وبنسب أقل بعد المعالجة”.
وستسهم هذه الكمية بسد عجز احتياجات الري البالغة 18 مليون م3 سنوياً، والتي بسببها يستغل حاليا %70 فقط من المساحات الزراعية البالغة 120 ألف دونم في الأغوار الشمالية بسبب نقص المياه.

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