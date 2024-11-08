استثمار التكنولوجيا لتحسين وتطوير معالجة المياه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان- في إطار مضي وزارة المياه والري نحو التوسع بمعالجة المياه العادمة لإعادة استخدامها بأغراض الري، أكد مختصون في قطاع المياه ضرورة استمرارية هذا السعي لـ”تحسين وتطوير محطات المعالجة، واستثمار التكنولوجيا لتقليل الفجوة بين معايير المياه المنتجة واحتياجات المزارعين”.
ورغم ما حققه قطاع المياه من نجاحات بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المنزلية المعالجة، المستصلحة، واعتبار الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال بالمنطقة، بسبب حاجته الملحة لتعظيم الاستفادة من المياه، إلا أن بعض التحديات ما تزال مرتبطة بإعادة إنتاج المياه العادمة المعالجة بطريقة مستدامة، وفق خبراء في المياه.
وفيما نصت الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023-2040 على اعتبار“زيادة التزويد عبر مصادر غير تقليدية ضرورة قصوى، إثر استنزاف مصادر المياه المتجددة الحالية، كالمضي بمشروع الناقل الوطني الجديد، بالإضافة للتوسع الكبير بمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري، باعتبارهما من أهم هذه المصادر الحيوية”، دعا الخبراء في تصريحات لـ”الغد”، لتحقيق معالجة مستدامة للمياه، وفق آليات وإجراءات، تنسجم والتغلب على التحديات التي تواجهها.
واعتبروا أن تحقيق معالجة مستدامة للمياه، يتطلب أكثر من مجرد حلول تكنولوجية، مشيرين الى أن ذلك يتطلب تحولا في طريقة التفكير بالمياه وتقديرها، وتعاونا أكبر بين العلماء وصناع السياسات وقادة الصناعة والمجتمعات المحلية.
وأشاروا الى أنه رغم الانعكاسات الإيجابية الواضحة الناجمة عن معالجة المياه المستدامة، لكن تنفيذ هذه الأنظمة لا يخلو من التحديات، بخاصة في دول ذات إمكانيات محدودة، لا سيما الكلفة من العقبات الرئيسة التي تواجه ذلك.
وحول المحور ذاته، أشارت الخبيرة الإقليمية في قطاع المياه سوزان الكيلاني إلى نجاح الأردن بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المنزلية المعالجة، المستصلحة، إذ يعد من الدول الرائدة بهذا المجال في المنطقة لحاجته الملحة إلى تعظيم الاستفادة من كل مصدر مائي ممكن، نظرا لشح المياه، مضيفة أنه وفق البيانات الأخيرة“يعاد استخدام 90 % من هذه المياه”.
وقالت الكيلاني، إن هذه العمليات تستند إلى القاعدة الفنية 893 لسنة 2021، التي تحدد معايير جودة المياه المستصلحة المستخدمة وفق صفة استخدامها النهائي، بالإضافة إلى دليل مياه الري الذي يقدم إرشادات للمزارعين حول متطلبات المحاصيل المختلفة، وكيفية استخدام المياه بأمان وفاعلية.
وأضافت“لذا، قد تنتج محطات معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية مياها لا تناسب جميع أنواع المحاصيل، ما يتطلب من المزارعين تعديل المياه المتاحة، لتلائم احتياجات محاصيلهم وفقا لتوجيهات دليل الري”.
ومن جانب آخر، أشارت إلى أهمية سعي الحكومة المستمر لتحسين وتطوير محطات المعالجة واستثمار التكنولوجيا لتقليل الفجوة بين معايير المياه المنتجة واحتياجات المزارعين، مبينة أن مدينة العقبة تعد مثالا ناجحا على إعادة استخدام المياه المستصلحة في الأردن، إذ بلغ الطلب عليها 100 %، ما يبرز نجاح المدينة بإدارة مواردها المائية بشكل مستدام.
وبينت أن أبرز الجوانب في القاعدة الفنية 893 ودليل مياه الري، جودة المياه ومتطلبات المعالجة، فيما تحدد القاعدة الفنية 893 لسنة 2021، مستويات معينة من العناصر الكيميائية والبيولوجية في المياه المستصلحة، لتكون آمنة للاستخدام بري المحاصيل أو لطرحها في السيول والمسطحات المائية.
وأكدت“وجوب معالجة المياه بطريقة علمية، لتحقيق مستويات مقبولة من النيتروجين، الفسفور، الأملاح الذائبة والمعادن الثقيلة، لضمان عدم تأثيرها السلبي على المحاصيل والتربة”.
أما عن تصنيف المحاصيل وتحملها للملوحة، فوفق دليل مياه الري، تصنف المحاصيل الزراعية بناء على قدرتها في تحمل مستويات مختلفة من الملوحة؛ فبعض المحاصيل كالشعير، يمكنها تحمل نسب ملوحة أعلى مقارنة بمحاصيل أخرى حساسة كالحمضيات والخضراوات الورقية، وفق الكيلاني.
ولفتت إلى أن الدليل“يوفر إرشادات حول المحاصيل المناسبة لكل مستوى من جودة المياه، ما يساعد المزارعين في اختيار المحاصيل الأكثر ملاءمة لنوعية المياه المتاحة”، وحذرت من احتمالية مساهمة تراكم بعض الأملاح في التربة، والناجمة عن المياه المعالجة، سلبا على إنتاجية المحاصيل، بخاصة المحاصيل الحساسة للملوحة، مقترحة إمكانية استخدام تقنيات الري بالتنقيط التي تقلل من تركز الأملاح حول جذور النباتات.
وأوصت بإمكانية تطبيق تقنيات“الغسل” للتربة، إذ يجري ري التربة بكميات كافية من المياه العذبة لإذابة الأملاح، ونقلها إلى عمق أكبر بعيداً عن الجذور، إلى جانب حلول خلط المياه، باعتبارها من الوسائل المهمة للتغلب على مشكلة الملوحة، عبر خلط المياه المستصلحة مع مياه ذات جودة أفضل، مثل المياه السطحية العذبة أو مياه الأمطار، لتقليل تركيز الأملاح وتحسين جودة المياه المستخدمة للري.
كما دعت لإمكانية استخدام محسنات التربة والمخصبات التي تحتوي على مواد تساعد على تحسين التربة وزيادة قدرتها على تصريف الأملاح، ما يقلل من تأثير الملوحة على المحاصيل.
وأوصت الكيلاني باتخاذ حلول تشجع المزارعين على استخدام المياه المستصلحة بدلاً من العذبة، مشيرة الى إمكانية تقديم الحكومة حوافز تجعل إعادة استخدام هذه المياه خيارا اقتصاديا ومجديا للمزارعين، مثل اعتماد تعرفة مخفضة أو رمزية للمياه المستصلحة، وتقديم هيكل أو تعرفة تصاعدية لاستخدام المياه العذبة، بحيث يدفع المزارعون أكثر، إذا تجاوزوا حداً معيناً من استهلاك المياه العذبة، ما يشجعهم على التحول للمياه المستصلحة لتوفير التكاليف، ودعم مالي للمزارعين الذين يستخدمون المياه المستصلحة.
وذلك إلى جانب إمكانية دعم تكاليف البنية التحتية، بتقديم منح أو قروض ميسرة للمزارعين الذين يحتاجون لتركيب شبكات خاصة، أو أنظمة معالجة إضافية لتمكين استخدام المياه المستصلحة، وتقديم حوافز مالية مباشرة، بتوفير دعم مالي سنوي للمزارعين الذين يستخدمون المياه المستصلحة، كمكافأة على مساهمتهم بالحفاظ على الموارد المائية، وتوفير الإرشاد والدعم الفني، وتشجيع التحول لمحاصيل تتحمل الملوحة.
كما أشارت إلى حلول استخدام بذور محاصيل ملائمة ومحسنة تتحمل ملوحة المياه، ما يقلل من المخاطر الزراعية، ويسهم بزيادة الإنتاجية، وتقديم تحفيزات وإعفاءات ضريبية للمزارعين الذين يلتزمون باستخدام المياه المستصلحة، أكان بتخفيض ضرائب الدخل أو تخفيض رسوم الخدمات الزراعية الأخرى، وتخفيض الجمارك على المعدات الزراعية، وشهادات الاعتماد البيئي والاعتراف بالمزارعين الملتزمين، وتقديم شهادات زراعة مستدامة، وبرامج اعتراف وتشجيع وتكريم المزارعين الذين يستخدمون المياه المستصلحة بشكل فعال، كجزء من مبادرات بيئية ووطنية، وتحفيز التعاونيات الزراعية، وتوسيع خيارات التمويل عبر الشراكات مع منظمات دولية، وتقديم قروض ميسرة.
من ناحيتها، أكدت الخبيرة في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، أهمية الدور الحاسم للتكنولوجيا بدفع نهج معالجة المياه المبتكرة والمستدامة، اعتبارا من أجهزة الاستشعار الذكية التي تكتشف الملوثات في الوقت الفعلي إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المتكاملة التي تحسن المعالجة، فالابتكار يدفع هذا المجال للأمام ويشكل مستقبل إدارة المياه المستدامة.
وقالت الزعبي، إن معالجة المياه على نحو مستدام ليست مجرد اتجاه، بل ضرورة لعالمنا الذي يعاني من نقص المياه، مضيفة أنه وسط مواجهة التحديات المتزايدة المتمثلة بتغير المناخ والنمو السكاني، والتوسع الحضري، فإن الطريقة التي ندير بها مواردنا المائية ونعالجها، ستكون حاسمة لمستقبلنا.
وأشارت الى أن تحقيق معالجة مستدامة للمياه، يتطلب أكثر من مجرد حلول تكنولوجية، مشيرة الى أهمية التحول في طريقة تفكيرنا بالمياه.
ولفتت إلى ضغوط غير مسبوقة تتعرض لها الموارد المائية، منبهة لمساهمة عوامل نمو السكان وطلب القطاعات الاقتصادية المتنافسة على مزيد من المياه، بعدم كفاية المياه لتلبية الاحتياجات البشرية والحفاظ على التدفقات البيئية الداعمة للنظم البيئية الصحية، توازيا واستنزاف موارد المياه الجوفية في العديد من الأماكن، ما يترك الأجيال الحالية والمستقبلية من دون أي حماية ضد تقلبات المناخ المتزايدة.
واعتبرت أن أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، وأكثرها أهمية، هو ضمان المياه النظيفة والصرف الصحي الجيد، لضمان بيئات حضرية صحية في العالم.
ومع تزايد تأثير الانحباس الحراري العالمي والضغط المائي الناجم عن النمو السكاني، فسنحتاج للمزيد من البنى الأساسية المستدامة للمياه، وإعادة تدويرها بكفاءة أكبر، وفق الزعبي.
وتابعت“رغم أن فوائد معالجة المياه المستدامة واضحة، فإن تنفيذ هذه الأنظمة لا يخلو من التحديات، مبينة أنه من بين العقبات الرئيسة التكلفة، كما أن الأنظمة المستدامة توفر المال غالبا وعلى المدى الطويل، لذا فالاستثمار الأولي قد يكون كبيراً، وقد يشكل هذا تحدياً خاصاً للمجتمعات الصغيرة أو البلدان”.
وأشارت إلى وجود تكنولوجيا لمعالجة مياه الصرف الصحي بطريقة أكثر استدامة، وهذه التكنولوجيا فعالة من حيث التكلفة وأكثر كفاءة من المعالجة التقليدية.
ومن جانبه، أشار الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، إلى دور التعليمات وشروط استعمال المياه العادمة والمعالجة والمالحة والماء المسوس للاستخدامات الزراعية رقم (16/ ز) لسنة 2022 الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته، وتطبق على المياه العادمة (المنزلية) المستصلحة بموجب المواصفة القياسية الأردنية رقم (893/2021) والعادمة الخارجة من المصانع بموجب المواصفة القياسية الأردنية رقم (202/2007) بتحديد الزراعات والمحاصيل المسموح بريّها من هذا المصدر.
وقال الدحيات، إنها أسهمت بتحديد آلية استخدامها والاشتراطات الفنية للاستفادة منها للري، وتصنيف المياه من حيث درجة وفحوصات الملوحة وقلويتها“لتعطي دليلاً على نوعيتها وصلاحيات الجهات الحكومية في السماح باستخدام المعالجة المستصلحة”.
وأشار إلى معالجة ملوحة المياه العادمة المعالجة بالري في تطبيق مبدأ خلط المياه المعالجة مع السطحية ومن ثم العذبة، أو تطبيق تكنولوجيا المعالجة الثلاثية، قبل الخلط مع العذبة جزئيا، موضحا أنه يجري حالياً استغلال 169 مليون م3 من العادمة المستصلحة بالزراعة من إجمالي 185 مليونا من المياه العادمة التي تعالجها وتطرحها محطات التنقية، إذ تشكل مياه الصرف الصحي المنزلية 99 % منها.
وبين أن كميات المياه العادمة المستصلحة الناتجة من محطة تنقية الخربة السمراء، تمثل 75 % من الكميات الإجمالية المستغلة، بعد خلطها مرتين طبيعياً، لتخفيف الملوحة والمواد العضوية: الأولى مع مياه سد الملك طلال، ومن ثم مع مياه عذبة من قناة الملك عبد الله، وتستخدم بالزراعة المروية في الأغوار الوسطى من الكريمة ولغاية ظهرة الرمل في ري الخضراوات والمحاصيل الحقلية (البطاطا، الباذنجان، الخيار والبندورة)، والأغوار الجنوبية من ظهرة الرمل ولغاية سويمة والكرامة والشونة الجنوبية بري (الموز والتمور)، إذ تبلغ المساحات المروية 165 ألف دونم.
وحول محطات التنقية بمحافة إربد ولواء الرمثا، قال الدحيات إنه من المخطط أن تجري الاستفادة من المياه العادمة المستصلحة بالزراعة، بعد الانتهاء من تنفيذ وبدء تشغيل مشروع الخط الناقل لإعادة الاستخدام للمياه المعالجة بالأغوار الشمالية لتحسين أنظمة المعالجة بمحطات التنقية بمحافظة إربد ولواء الرمثا، وبما ينسجم مع التقنيات العلمية الحديثة والمتطورة، لاستخدام المياه المعالجة التي تصل كمياتها إلى 20 مليون م3 سنوياً لأغراض الزراعة المقيدة في الأغوار الشمالية من العدسية ولغاية الكريمة بري الأشجار المثمرة والحمضيات الأكثر حساسية للملوحة.
وتابع“لهذه الغاية ستنفذ محطة معالجة ثلاثية للتطهير والترشيح والترسيب قبل استخدام هذه المياه العادمة المعالجة بالري في الأغوار الشمالية، وبعد الخلط جزئياً مع المياه العذبة من قناة الملك عبد الله وبنسب أقل بعد المعالجة”.
وستسهم هذه الكمية بسد عجز احتياجات الري البالغة 18 مليون م3 سنوياً، والتي بسببها يستغل حاليا %70 فقط من المساحات الزراعية البالغة 120 ألف دونم في الأغوار الشمالية بسبب نقص المياه.
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