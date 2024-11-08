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الخطط التطويرية المبنية على احتياجات المدرسة.. هل تحسن جودة التعليم؟

11/8/2024 11:24:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان - في وقت تعد فيه الخطط التطويرية، المبنية على احتياجات المدرسة الفعلية، من أهم عوامل تحسين جودة التعليم، أكد خبراء في التربية والتعليم أن على المدارس مراجعة خططها، انطلاقا من الرؤية والرسالة اللتين تعمل عليهما، وفق الأولويات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، لضمان نهوض فعال ومستدام للتعليم برمته.
وحدة جودة التعليم في وزارة التربية والتعليم التي نفذت 503 زيارات تقييمية للمدارس، بين 10 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي و16 أيار (مايو) من العام الحالي، وقفت على مدى جودة أدائها في ضوء مؤشرات 20 مدرسة منها، في نطاق مجالات التقييم الأربعة: التعلم والتعليم، بيئة الطالب، المدرسة والمجتمع، القيادة والإدارة.
وبينت نتائج تحليل الزيارات التقييمية للمدارس خلال العام الدراسي (2023-2024) المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني مؤخرا، قوة مستوى أداء تلك المدارس في إطار المؤشرات الآتية: تركيز المدرسة على بناء قيم واتجاهات إيجابية عند الطلبة؛ تمثيل طاقم المدرسة/ أنموذج قدوة للطلبة؛ توافر فرص للقيادة التشاركية للعاملين بالمدرسة؛ نشر ثقافة التوقعات الإيجابية والعالية في مجتمع المدرسة، وتبني المدرسة منهجية اتصال مؤسسي.
نتائج التحليل، أظهرت وجود قضايا جوهرية، أثرت سلبا على أداء المدارس التي جرت زيارتها، ومن بينها أن هناك 54 % منها كان مستوى أدائها ضعيفا ومتدنيا وفق مؤشر انطلاق جميع أنشطة المدرسة من رؤيتها ورسالتها بواقع 270 مدرسة، فهذه المدارس لا تعد خطتها التطويرية وفق حاجتها الفعلية، ولا تنطلق أنشطتها من أولوياتها التطويرية، ولا تقوم بعملية المراجعة الذاتية على نحو ملائم.
مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي بالوزارة سابقا د. محمد أبو غزلة، قال إن التطور فرض على المؤسسات الراغبة بالتميز في تحقيق أهدافها، تبني التخطيط منهجا لها.
وبين أبو غزلة، أن التخطيط ووضع الخطط التطويرية في المدرسة والانطلاق منها لتجويد التعليم، هو الشريان الذي يغذيها ويوفر لها الطاقة والحيوية والقدرة على الاستمرار والحياة.
وأشار إلى أهمية مراجعة الخطط التطويرية للمدرسة ودورها بتحسين جودة التعليم، التي تعد الأساس لتحقيق تقدمها في تحقيق أهدافها، وهي أيضا العامل الذي يسهم بتحديد رؤيتها ورسالتها وأهدافها عن طريق تحديد ووضع استراتيجيات وبرامج وأنشطة فعالة، لتعزيز أداء طلبتها الأكاديمي والاجتماعي والجوانب الإدارية فيها.
وأوضح أبو غزلة، أن بناء الخطة التطويرية المدرسية، يوفر جهود المدرسة ومواردها، ويحقق أهدافها، ويعزز التعاون بين المعلمين والإداريين وأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع، بإيجاد بيئة تعليمية متكاملة، تدعم تطوير الطلبة وتلبي احتياجاتهم، وتعزز الإبداع والابتكار في طرق واستراتيجيات التدريس والتعلم، وترسي معايير لقياسها، ما يسهل التقييم والتطوير المستمر والمساءلة، إلى جانب وضع خطة تطويرية للمدرسة ومراجعتها، تمكن من الاستجابة الفاعلة للمستجدات التقنية والتربوية، وتوجيه الجهود لتحسين جودة التعليم واستدامته.
وبين أن ما كشفه التقرير، يشير إلى غياب عنصر أساس من عناصر المنظومة التعليمية، وهو أن 54 % من هذه المدارس بواقع 270 مدرسة، كان أداؤها ضعيفا ومتدنيا ضمن مؤشر انطلاق جميع أنشطة المدرسة من رؤيتها ورسالتها، فهذه المدارس لا تعد خططها التطويرية وفق حاجاتها الفعلية، ولا تنطلق أنشطتها المنفذة من أولوياتها التطويرية، ولا تقوم بمراجعة ذاتية على نحو ملائم.
ولفت إلى أن غياب عنصر بناء الخطط ومراجعتها وفق الاحتياجات الفعلية للمدرسة، ينتج آثارا سلبية، تؤثر على جودة التعليم وأداء المدرسة التي إذا ما افتقرت لتقييم دوري لخطتها، تغدو استراتيجيات عملها غير فعالة، ما يؤدي إلى عدم تحقيق أهدافها.
وأكد أبو غزلة، أن على المدرسة مراجعة خطتها انطلاقا من رؤيتها ورسالتها، وفي إطار أولوياتها لتحقق تطويرا فعالا ومستداما في العملية التعليمية، فتحديد المدرسة لأولوياتها واحتياجاتها التطويرية، يمكنها من تسخير مواردها وجهودها نحو المجالات الأكثر احتياجاً للتطوير، بخاصة للبرامج والممارسات التعليمية التي تلبي احتياجات المجتمع المدرسي على نحو أفضل.
وأشار إلى أن المدرسة التي تبني خططا جديدة وفقا لمراجعتها، تستطيع تقديم تغذية راجعة لتطوير محتوى المناهج والكتب المدرسية، وبرامج تدريب المعلمين لتحسين ممارساتهم التدريسية، وتنويع استراتيجيات وأساليب وأدوات تقويم الطلبة، كما تتيح تقديم تغذية راجعة لصانعي السياسة التعليمية ومتخذي القرار للاستفادة من تعديل الخطط والبرامج الداعمة للتعلم وتجويده.
واعتبر أبو غزلة، أن المدرسة التي تعنى ببناء خطتها ومراجعتها، قادرة على تحديد مسارها وتوجهاتها وطموحاتها المستقبلية للمجتمع المدرسي، لامتلاكها القدرة على توجيه جهودها على نحو فعال نحو تحقيق أهداف تعليمية محددة، تسهم بتحسين جودة التعليم والتفاعل مع المجتمع المحلي.
وقال، إن الخطة التطويرية للمدرسة، أداة حيوية لتحقيق جودة التعليم بصفتها خريطة طريق لها في تحديد أهدافها واستراتيجياتها، وعبر أطر زمنية لكل فعاليات التعليم المدرسي، وقادرة على توظيفها في فعالية التخطيط والإدارة، ما يضمن أن تتماشى الأنشطة والبرامج في خطتها مع الأهداف التعليمية والتنموية.
وأكد أبو غزلة أن رؤية المدرسة ورسالتها وأنشطتها النابعة من حاجاتها الفعلية، تمكن من متابعة تقدم المدرسة وإجراء التعديلات وفقاً للنتائج المتحققة، ما يؤدي لتحسين أداء طلبتها في مختلف الجوانب، وتحسين جودة التعليم.
وشدد على ضرورة أن تراجع المدرسة خطتها التطويرية ورؤيتها ورسالتها وأنشطتها، لتنطلق منها في بناء خططها، وتحديد أولوياتها، لتوفر أساسا قويا وموجها لفعالياتها، انطلاقا من رؤيتها ورسالتها، لأنهما يحددان أهدافها، ويسهلان تطوير استراتيجيات تعليمية، تركز على احتياجات الطلبة، وتعزيز نتائج جيدة للطلبة.
وأشار إلى أهمية أن تقيم المدرسة مدى فعالية الاستراتيجيات المطبقة، وتحديد ما إذا كانت النتائج المرجوة قد تحققت، فالمراجعة ستفيدها في التعرف على نقاط القوة والضعف، ما يمكنها من تعديل محتوى الخطة وإجراءاتها، لتعزيز ثقافة التعلم المستمر بين المعلمين والإداريين، وتبادل الآراء والخبرات بينهم لتطوير ممارسات تعليمية أفضل.
وبين أن المراجعة للخطة التطويرية للمدرسة، تجعلها قادرة على التميز والاستجابة للتحديات، داعيا القائمين على متابعة المدارس لضرورة متابعة هذه الفعالية الرئيسية في العمل التعليمي، ومساعدة إدارات المدارس على القيام بها، لأثرها بتحسين جودة التعليم.
وشاطره الرأي، المستشار التربوي فيصل تايه، الذي قال إن التنمية التعليمية شرط أساسي للتنمية البشرية، لذلك ينعكس الأخذ بفكرة التخطيط التعليمي على طبيعة الأداء، ما يتطلب بناء خطة تطويرية بوصفها ضرورة حياتية وتنموية تحتمها الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الساعية للازدهار.
وأكد تايه، أن المدرسة مركز التغيير وقاعدة التطوير، مما يوجب إعداد برامج تطويرية لإحداث تحسينات في الممارسات الإدارية، بخاصة القيادة والتخطيط والتنظيم والإشراف التربوي والرقابة والتقويم، للحصول على أفضل المخرجات المدرسية، وهذا ما دفع الوزارة لتنفيذ برامج تطويرية عديدة، ركزت على القيادة المتمحورة حول الطالب، والجانب التطبيقي والممارسات العملية والشراكة المجتمعية وفق حاجات واقعية للمؤسسة التعليمية، ما حقق تحسن القدرات والأدوار القيادية للمشرفين التربويين ومديري المدارس، وسهل قيامهم بأدوارهم بكفاءة عالية.
وأشار تايه إلى أن الوزارة أعدت نظاما للتطوير مبنيا على المدرسة، يتمثل برامج لتطوير المدرسة والمديرية، تتكون من برنامجين فرعيين؛ الأول خاص بتطوير المدرسة، يشتمل على 4 مجالات: التعلم والتعليم، بيئة الطالب والمدرسة والمجتمع، القيادة، والإدارة وتطوير مديرية التربية، ويتكون الأخير من 3 مجالات: دعم التعلم والتعليم، المجتمع والمديرية، وإدارة الأداء والقيادة.
وتبعا لهذا البرنامج، تبنى خطة تطويرية للمدرسة وإجرائية تابعة لها، تهدف لتحسين التعلم والتعليم، بناء على أسس علمية مدروسة ومراجعة ذاتية لمجتمع التعلم في المدرسة وأولياء أمور الطلبة، بحيث تحسن الخطة ممارسات التعليم في المدرسة، ويشكل فريق تطوير المدرسة لهذه الغاية برئاسة مدير المدرسة و4 منسقين للمجالات الأربعة وعضوية المعلمين.
وأوضح تايه، مع بداية العمل بهذه الخطة لكل مدرسة، تنفذ المراجعة الذاتية للوصول إلى الأولويات التطويرية للمدرسة، بمشاركة مجتمعها، إذ تؤخذ عينات من المجتمع المدرسي للإجابة عن أدوات (استبانات) خاصة بهم، ومناقشة سجلات المدرسة وزيارات مديرها للمعلمين وملاحظات المشرفين، وتحليل نتائج تحصيل الطلبة، والهدف من ذلك هو التقييم الذاتي للوقوف على واقع المدرسة وحاجاتها ونقاط قوتها وضعفها لمعالجتها، وتحسين ممارساتها التربوية، بما يعود بالنفع على تحسين مستوى تحصيل الطلبة، ليصار بعدها إلى تحليل البيانات الناشئة من المراجعة الذاتية وتحويلها إلى نتائج، ومن ثم تناقش مع فريق تطويرها للوصول للأولويات التطويرية للمدرسة.
وأكد تايه أن كل مدرسة تهدف في خطتها التطويرية إلى تحويل الأولويات التطويرية إلى نتاجات نهائية إيجابية، تكون جزءا راسخا من منظومة داعمة لتعلم الطلبة وتحسن أدائهم وتحصيلهم، وبناء مدرسة مؤسسية ومجتمع تعلم مستدام.
الخبير التربوي عايش النوايسة، قال إن تطوير المدرسة وبناء خطتها يعتمدان على منهجية التقييم الذاتي من مجتمع المدرسة، مبينا أن هذا التقييم يحدد نقاط القوة والضعف بناء على مؤشرات المدرسة، المحددة في إطار برنامج تطوير المدرسة والمديرية، ومن ثم تناقش لتصنف الحاجات إلى أولويات، بحيث تعتمد على مدى انعكاسها على التعلم والتطوير، وتأثيرها على تحصيل الطلبة، ليصار بعدها لاشتقاق النتائج، بناء على احتياجات المدرسة، فتصاغ بعدها الرؤية والرسالة المدرسية، لتحدد بعدها النتائج وفقها.
وأكد النوايسة، أن هذه الخطط التطويرية ذات تأثير كبير على التطوير والتحسين المدرسي، معتبرا المنبية منها على احتياجات المدرسة الفعلية، من أبرز عوامل تحسين جودة التعليم، بخاصة حين تستند هذه الخطط إلى تحليل دقيق للاحتياجات الواقعية للمدرسة.
ولفت إلى أن هذا النوع من التخطيط، يسهم برفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة، ويعزز من تجربة التعليم، ما يؤدي إلى نتائج إيجابية، تعود بالنفع على الطلبة والمعلمين والمجتمع.

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