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الزراعة: تعزيز الاستدامة الزراعية بالحفاظ على التنوع البيولوجي

11/8/2024 11:24:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات ‏






عمان- أكد أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، أهمية تعزيز الاستدامة الزراعية عبر الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومواجهة التحديات المناخية وشح المياه، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال افتتاح سمو الأميرة بسمة بنت علي بن نايف فعاليات ورشة عمل دولية حول الزراعة الطبيعية الشاملة، ضمن أنشطة مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن المنفذ من منظمة "ميرسي كور" وشركة "ادفانس كونسلتنج" وجامعة "فاغنغن" الهولندية بالشراكة مع وزارة الزراعة وأذرعها، والممول من السفارة الهولندية في الأردن، أول من أمس.
وأضاف الحياري، أن الورشة تهدف لتمكين القطاع الزراعي وخلق توازن بين الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية، عبر تعزيز النهج التشاركي والحوار البناء بين الأطراف الفاعلة والمعنية بالقطاع.
من جهتها، قالت المدير الإقليمي لـ"ادفانس كونسلتنج" في الأردن لمياء الدباس "تنعقد الورشة بالتزامن مع مرور 25 عاماً على إنشائها، كشركة استشارات في قطاعات الزراعة، والغذاء، والطاقة المتجددة في الأردن، والمنطقة، وآسيا، وأميركا اللاتينية، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي في المنطقة".
وأضافت الدباس "أن المشاريع التي تنفذها الشركة في الأردن، تشمل: الزراعة والاقتصاد الدائري وتوظيف الشباب وتطوير المشاريع الريادية الزراعية، التي تستهدف مناطق مختلفة، وتعود بالفائدة على آلاف المزارعين والشباب والنساء والمجتمعات المحلية، وبالتعاون مع شركاء هولنديين وأردنيين في القطاعين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الزراعة".
وأشار السكرتير الأول لشؤون المياه والمناخ وتنمية القطاع الخاص في السفارة الهولندية ماريسكا لامرز، إلى أن الأردن قطع شوطا مهما بتعزيز الأمن الغذائي ضمن أطر مؤسسية، بما يعزز الاعتماد على الذات لمواجهة التحديات والأزمات، إذ تسعى الوزارة لدعم وتطوير القطاع، وتحقيق التنمية الزراعية بالشراكة مع الجهات الدولية والإقليمية، ونقل المعرفة والعلوم الزراعية والتقنية الحديثة للمزارعين، عبر برامج دعم صغار المزارعين، ما سيسهم بتقليل نسب البطالة وإيجاد مصادر دخل للأسر الريفية.

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