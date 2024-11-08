الزراعة: تعزيز الاستدامة الزراعية بالحفاظ على التنوع البيولوجي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات
عمان- أكد أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، أهمية تعزيز الاستدامة الزراعية عبر الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومواجهة التحديات المناخية وشح المياه، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال افتتاح سمو الأميرة بسمة بنت علي بن نايف فعاليات ورشة عمل دولية حول الزراعة الطبيعية الشاملة، ضمن أنشطة مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين
في الأردن المنفذ من منظمة "ميرسي كور" وشركة "ادفانس كونسلتنج" وجامعة "فاغنغن" الهولندية بالشراكة مع وزارة الزراعة وأذرعها، والممول من السفارة الهولندية في الأردن، أول من أمس.
وأضاف الحياري، أن الورشة تهدف لتمكين القطاع الزراعي وخلق توازن بين الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية، عبر تعزيز النهج التشاركي والحوار البناء بين الأطراف الفاعلة والمعنية بالقطاع.
من جهتها، قالت المدير الإقليمي لـ"ادفانس كونسلتنج" في الأردن لمياء الدباس "تنعقد الورشة بالتزامن مع مرور 25 عاماً على إنشائها، كشركة استشارات في قطاعات الزراعة، والغذاء، والطاقة المتجددة في الأردن، والمنطقة، وآسيا، وأميركا اللاتينية، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي في المنطقة".
وأضافت الدباس "أن المشاريع التي تنفذها الشركة في الأردن، تشمل: الزراعة والاقتصاد الدائري وتوظيف الشباب وتطوير المشاريع الريادية الزراعية، التي تستهدف مناطق مختلفة، وتعود بالفائدة على آلاف المزارعين والشباب والنساء والمجتمعات المحلية، وبالتعاون مع شركاء هولنديين وأردنيين في القطاعين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الزراعة".
وأشار السكرتير الأول لشؤون المياه والمناخ وتنمية القطاع الخاص في السفارة الهولندية ماريسكا لامرز، إلى أن الأردن قطع شوطا مهما بتعزيز الأمن الغذائي ضمن أطر مؤسسية، بما يعزز الاعتماد على الذات لمواجهة التحديات والأزمات، إذ تسعى الوزارة لدعم وتطوير القطاع، وتحقيق التنمية الزراعية بالشراكة مع الجهات الدولية والإقليمية، ونقل المعرفة والعلوم الزراعية والتقنية الحديثة للمزارعين، عبر برامج دعم صغار المزارعين، ما سيسهم بتقليل نسب البطالة وإيجاد مصادر دخل للأسر الريفية.
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