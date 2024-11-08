الضم لمناطق بالضفة مقابل التهرب من التجنيد

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

رفيت هيخت 8/11/2024

الإقالة الفضائحية لوزير الدفاع يوآف غالنت التي تشبه إعطاء "رسوم إظهار الجدية" للحريديين لأن بنيامين حتى الآن لا يستطيع تلبية طلبهم الذي يتمثل بإعفاء شامل ومن دون عقوبات من التجنيد، لم تحل مشكلته السياسية: الصهيونية الدينية لم تحرك ساكنا من أجل غالنت أو ضد إهمال جهاز الأمن، وستبقى الديكتاتورية المتسارعة تعارض قانون مراكز الخدمة في النهار وما شابه، بالأحرى قانون الإعفاء من الخدمة. بالتأكيد بما أن الحرب مستمرة. يبدو أن بوعز ويخين، العضوان في الائتلاف، يسيران في طريق تصادمي لا مفر منه وصعب على الحل.

يوجد للحكومة أسباب للصمود رغم الصعوبات: الاستطلاعات التي تظهر مرة تلو الأخرى بأن هذه حكومة غير شرعية من قبل الجمهور، والأعضاء فيها وممثل الصهيونية الدينية بشكل خاص، لا يجدر الاقتراب على الإطلاق من انتخابات قريبة، والمعادلة التاريخية الحارقة جدا في اليمين، انقسام أيديولوجي في داخله سيؤدي في نهاية المطاف إلى "كوارث مثل حكومة أوسلو"، يضاف إليها الآن انتخاب ترامب، وهي تفتح أمام نتنياهو احتمالات جديدة لحل الأزمة، أو للدقة عملية برية أكثر نجاحا في داخلها، التي على الأقل ستساعده على كسب المزيد من الوقت -تكتيك بقائه الأول.

نتنياهو سيحاول أن يحصل من ترامب على شيك كبير بقدر الإمكان من الهدايا وبادرات حسن النية للمستوطنين، على رأسها ستكون وعود بضم أجزاء من المناطق ج، وبعد ذلك سيضع أمامهم عالما بديلا أكثر حدة: إما مواصلة التصميم على إصلاح الظلم الأخلاقي والمبدئي المقرون بالتهرب الحريدي ويتم رميكم في صحراء المعارضة من دون أي إنجاز استيطاني أو أن تبقوا في الائتلاف وتحصلوا على إنجازات ملموسة ورمزية مقابل إعطاء الإعفاء الفاسد للحريديين بطريقة ملتوية معينة.

انتخاب ترامب أيضا يمكن أن يقرب بشكل كبير إنهاء الحرب. في عهد إدارة ديمقراطية، نتنياهو عرض على قاعدته حربا انتقامية لا نهاية لها، مع أهداف تتبدل ومخترعة. الآن احتمالاته متنوعة أكثر: ليس فقط أن الولايات المتحدة لم تعد تلاحق المستوطنين، بل هي حتى تستطيع تزويدهم بوعود للضم، التي ستأتي من المكتب البيضوي من دون أن يتجند أي حريدي، وهذه حقيقة أقل إثارة للغضب بكثير عندما لا تكون هناك حرب. هذا التقدير تدعمه جرأة نتنياهو على أن يركل إلى الخارج ممثل المعسكر الديمقراطي الوحيد في الحكومة، وهكذا يخاطر بعدم مشاركة جزء كبير من الجمهور الذي يخدم في الحرب، وهي عملية زاحفة تحدث أصلا على خلفية التآكل المتزايد. في الواقع أمام ذلك يقف وزن كبير على صورة رغبته وحاجته إلى مواصلة الحرب وتجنب تقديم شهادته في محاكمته -لكن تسوية مناسبة من ناحيته في هذا القطاع يبدو أنها ستفتح الطريق لإنهاء الحرب.

رغم أن أزمة قانون الإعفاء من الخدمة هي أزمة مزمنة، ومعرفة الجمهور بأن نتنياهو تحركه الاعتبارات الشخصية والسياسية، إلا أنه في نهاية المطاف نجح في فعل ما ظهر كغير ممكن في الأيام الأولى بعد المذبحة. حكومة الكوابيس يبدو أنها ستكمل أيامها، وهذا إنجاز تم وضعه في جيب نتنياهو من اللحظة التي نجح فيها في جر جدعون ساعر الانتهازي إليه.

هذا سبب مبرر للمراوحة في المكان ولليأس الذي يسيطر الآن على المعسكر الديمقراطي في إسرائيل، وكذلك يمكن تفهم خيبة الأمل إزاء قيود المعارضة والإبداع السياسي القليل. ولكن في داخل اليأس الكبير يجب تذكر حقائق مهمة: نسبة من يعارضون الحكومة تزيد على مؤيديها في كل لحظة، وهذه حقيقة لم تتغير أيضا الآن، عندما نتنياهو يظهر كشخص يمكنه فعل أي شيء. في نهاية المطاف المورد المهم جدا، بالتأكيد في وقت مظلم جدا، هو قوة الصمود أمام الصعوبات.