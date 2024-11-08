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ترامب سيزيح نتنياهو عن الحكم في أول فرصة

11/8/2024 11:23:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس







عيران يشيف 8/11/2024

لدى الأميركيين تعبير "شخص مع صيانة عالية"، يصف الشخص الذي يحتاج إلى "الصيانة العالية". أنا أتوقع بأنه بسبب ذلك فإن ترامب سيقوم بإزاحة نتنياهو عن الحكم في أسرع وقت ممكن. ترامب سيتصرف هكذا بالأساس لأسباب عدة تستند إلى اعتبارات اقتصادية.
الأول هو أن ترامب يعتبر نتنياهو سيدا "عالي الصيانة". وإسرائيل حصلت من الولايات المتحدة على 18 مليار دولار كمساعدات أمنية في السنة الأخيرة. ترامب يفكر ويقول إنه لا يريد استثمار الأموال الأميركية، سواء في أوكرانيا أو في إسرائيل. استمرار دعم الجنون الشرق أوسطي لا يوجد على أجندته. الثاني هو أن ترامب يريد اتفاقا مع السعودية، الذي سيثريه هو وعائلته بشكل شخصي، كما حدث في اتفاقات إبراهيم. شرط السعودية لمثل هذا الاتفاق سيكون وضع خطوط عريضة للدولة الفلسطينية. ولكن نتنياهو وشركاءه في اليمين نقشوا على رايتهم معارضة إقامة الدولة الفلسطينية. السعودية ستطالب برأس نتنياهو (السياسي).
ألا يوجد لترامب التزام تجاه نتنياهو؟ الجواب هو لا. ترامب يحتقر نتنياهو وما يزال يتذكر علاقته مع جو بايدن. الآن وهو متحرر من الاعتبارات الانتخابية فإنه لا توجد أي أهمية لوعوده الانتخابية. في الأصل ترامب لا يمكن انتخابه لولاية ثالثة. إضافة إلى ذلك، ترامب يقلل تجاه الخارج لاساميته هو وعائلته. والده قبله مارس كراهية اليهود حيال تأجير الشقق في نيويورك.
كيف سيقوم ترامب بـ"تطيير" نتنياهو؟ حسب رأيي، هناك طريقتان. الأولى هي إرسال رسالة إلى الأحزاب في إسرائيل، في المقام الأول للأحزاب الحريدية، بحسبها أن نتنياهو "أنهى حياته السياسية". هي ستتماشى معه بسرعة. الثانية هي استخدام الضغط المالي، الجزرة والعصا، على نتنياهو والليكود ومراكز نفوذ أخرى.
هذه الخطوة ستكون لها تأثيرات مختلفة. فمن جهة هذا يعد مساعدة كبيرة للديمقراطية في إسرائيل وأمن إسرائيل. نتنياهو هو المسؤول المباشر عن الأزمة الكبرى في تاريخ إسرائيل، وسيتم تذكره بأنه أكبر المدمرين من الداخل للشعب اليهودي. في المستقبل غير البعيد، العالم سينتقل إلى استخدام مصطلح "أن تفعل مثل نتنياهو"، كتعبير عن الأمة التي تفقد نفسها.
نتنياهو لم يكن في أي يوم زعيما جيدا. هو سياسي نجح أكثر من الجميع في البقاء في منصبه لأنه تعود نثر الوعود، وعزى لنفسه الفضل من دون صلة بالواقع (مثلا، نمو فرع الهايتيك لم يحدث بفضله، لكنه تفاخر به)، كما أنه تهرب من المسؤولية عن إخفاقاته بأحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) وتنصل من مسؤوليته عن التحريض الذي أدى إلى قتل رابين، خلال السنوات تعززت تطلعاته الديكتاتورية في الانقسام والتشهير اللذين أصبحا مسممين أكثر، وزادت عائلته والمقربون منه من نرجسيته التي أصبحت مرضا.
من سيأتون بدلا من نتنياهو سيقفون أمام ظروف جيوسياسية متحدية. ترامب تسبب بضرر استراتيجي في السابق عندما قام بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، وأضراره المستقبلية يحتمل أن تكون حتى أكثر قسوة.

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