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حزب الله يعلن تفاصيل عملياته ضد الاحتلال ليوم الجمعة

11/8/2024 11:23:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الجمعة.
وأكد الحزب في بيان، أنه أوقع عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح خلال العمليات التي نفذها ضد العدو.

وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 08-11-2024، 16 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 00:10 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في جل الحَمّار جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية، وتحقيق إصابات مؤكدة.

2- الساعة 01:20 استهداف جرافة عسكرية ترافقها قوة مشاة حاولت التقدم باتجاه مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا، بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها، وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف القوة المرافقة.

3- الساعة 08:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية.

4- الساعة 08:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية.

5- الساعة 09:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.

6- الساعة 12:50 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام بصليةٍ صاروخية.‏

7- الساعة 13:25 استهداف تجمع لقوات ‌‏جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت بصليةٍ صاروخية.‏

8- الساعة 15:10 شن هجوم جوّي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس، أصابت أهدافها بدقّة.‏

9- الساعة 14:55 استهداف تجمع لقوات ‌‏جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخية.‏

10- الساعة 14:55 استهداف تجمع لقوات ‌‏جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف بصليةٍ صاروخية.‏

11- في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة تل نوف الجوية (تضم أسراب من طائرات F-15، وطائرات بدون طيار هيرون-TP، وتضم وحدات خاصة بالحرب الالكترونية) جنوب تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

12- الساعة 15:55 استهداف قاعدة تدريب للواء المظليين في جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كرمئيل، بصليةٍ صاروخية.

13- الساعة 17:00 استهداف ناقلة جند عند مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا بصاروخ موجّه، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح من بداخلها.

14- الساعة 17:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية.‏

15- الساعة 17:00 استهداف مستوطنة يرؤون بصليةٍ صاروخية.

16- الساعة 17:00 استهداف مستوطنة مرغليوت بصليةٍ صاروخية".

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