وزير الخارجية الإيراني: نتصرف بناء على مصالحنا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تريد التصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى أن "إيران يحق لها الرد على أي عدوان إسرائيلي جديد".



وأضاف عراقجي في مقابلة مع مجلة "شبيغل" الألمانية، "نحن لا نسعى لتصعيد التوتر في المنطقة، ونحن نعتبر أنه يحق لنا الرد على أي عدوان إسرائيلي جديد".



وعن رد إيران على الاحتلال الإسرائيلي، قال عراقجي: "إجابتنا وردنا سيكون في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة، وبناءً على هذا لا نتصرف إلا بناءً على مصالحنا"، منوهاً إلى أن "الانتخابات الأميركية ولا عوامل أخرى تؤثر على مصالحنا الوطنية".



الملف النووي الإيراني



كما هاجم وزير الخارجية الإيراني الدول الأوروبية بشأن عدم الوفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، وقال: "في الاتفاق النووي أظهرنا حسن النية، لكن لم يكن هناك حسن نية من جانب الأوروبيين".



وتابع عراقجي: "فلا تلوموا أخطاء الغرب وأميركا وأوروبا على قرارات الجمهورية الإيرانية"، مبينا أن "على الغرب أن ينسوا العقوبات ضد إيران".



وجدد الوزير الإيراني نفيه بأن "إيران لم تبع صواريخ باليستية لروسيا، وحتى الرئيس الأوكراني زيلينسكي أكد هذا التصريح قبل أيام قليلة".



وأشار عراقجي إلى أنه "فيما يتعلق بالتعاون مع روسيا، فأنا على استعداد للتحدث مع الأوروبيين، ودعونا ندخل في الحوار ونتجنب العقوبات، فالعقوبات لا تؤدي إلا إلى تعقيد المشكلات. ولم يساعدوا قط في حل المشكلة، على الأقل في إيران".



إعدام جمشيد شارمهد



ووصف عراقجي احتجاجات الحكومة الألمانية على إعدام طهران الأسبوع الماضي المعارض الإيراني الذي يحمل الجنسية الألمانية "جمشيد شارمهد" بأنها "خطوة قانونية"، معتبرًا أن "شارمهد إرهابي تورط في قتل الإيرانيين".



وأعلن وزير الخارجية الإيراني أن بلاده مستعدة لنقل جثمان جمشيد شارمهد، إلى عائلته في ألمانيا لدفنه هناك، وقال: "نحن على اتصال مع السلطات الألمانية في هذا الصدد، ويمكن لعائلته أن تطلب نقل الجثة، إذا كانت عائلته راغبة، فليست لدينا مشكلة حتى في تشريح الجثة".



وأعلنت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، نقلاً عن المتحدث باسم هذه المؤسسة، أن شارمهد "توفي" قبل تنفيذ حكم الإعدام وأن وفاته كانت بسبب "السكتة الدماغية".



وأعلنت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد، الأسبوع الماضي، أن أسرتها ليس لديها أي دليل على إعدام والدها، ولا يعرفون كيفية إعادة جثته إلى المنزل في حالة تنفيذ حكم الإعدام.