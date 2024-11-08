وزير الخارجية الإيراني: نتصرف بناء على مصالحنا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن
بلاده لا تريد التصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى أن "إيران يحق لها الرد على أي
عدوان إسرائيلي جديد".
وأضاف عراقجي في مقابلة مع مجلة
"شبيغل" الألمانية، "نحن لا نسعى لتصعيد التوتر في المنطقة، ونحن
نعتبر أنه يحق لنا الرد على أي عدوان إسرائيلي جديد".
وعن رد إيران على الاحتلال الإسرائيلي، قال
عراقجي: "إجابتنا وردنا سيكون في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة، وبناءً
على هذا لا نتصرف إلا بناءً على مصالحنا"، منوهاً إلى أن "الانتخابات
الأميركية ولا عوامل أخرى تؤثر على مصالحنا الوطنية".
الملف النووي الإيراني
كما هاجم وزير الخارجية الإيراني الدول
الأوروبية بشأن عدم الوفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي
انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، وقال: "في
الاتفاق النووي أظهرنا حسن النية، لكن لم يكن هناك حسن نية من جانب الأوروبيين".
وتابع عراقجي: "فلا تلوموا أخطاء الغرب
وأميركا وأوروبا على قرارات الجمهورية الإيرانية"، مبينا أن "على الغرب
أن ينسوا العقوبات ضد إيران".
وجدد الوزير الإيراني نفيه بأن "إيران لم
تبع صواريخ باليستية لروسيا، وحتى الرئيس الأوكراني زيلينسكي أكد هذا التصريح قبل
أيام قليلة".
وأشار عراقجي إلى أنه "فيما يتعلق
بالتعاون مع روسيا، فأنا على استعداد للتحدث مع الأوروبيين، ودعونا ندخل في الحوار
ونتجنب العقوبات، فالعقوبات لا تؤدي إلا إلى تعقيد المشكلات. ولم يساعدوا قط في حل
المشكلة، على الأقل في إيران".
إعدام جمشيد شارمهد
ووصف عراقجي احتجاجات الحكومة الألمانية على
إعدام طهران الأسبوع الماضي المعارض الإيراني الذي يحمل الجنسية الألمانية
"جمشيد شارمهد" بأنها "خطوة قانونية"، معتبرًا أن
"شارمهد إرهابي تورط في قتل الإيرانيين".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني أن بلاده مستعدة
لنقل جثمان جمشيد شارمهد، إلى عائلته في ألمانيا لدفنه هناك، وقال: "نحن على
اتصال مع السلطات الألمانية في هذا الصدد، ويمكن لعائلته أن تطلب نقل الجثة، إذا
كانت عائلته راغبة، فليست لدينا مشكلة حتى في تشريح الجثة".
وأعلنت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة
القضائية الإيرانية، الثلاثاء، نقلاً عن المتحدث باسم هذه المؤسسة، أن شارمهد
"توفي" قبل تنفيذ حكم الإعدام وأن وفاته كانت بسبب "السكتة
الدماغية".
وأعلنت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد، الأسبوع
الماضي، أن أسرتها ليس لديها أي دليل على إعدام والدها، ولا يعرفون كيفية إعادة
جثته إلى المنزل في حالة تنفيذ حكم الإعدام.
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