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أميركا تبلغ قطر: وجود قادة حماس في الدوحة لم يعد مقبولا

11/8/2024 11:23:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أن واشنطن أبلغت دولة قطر بأن وجود قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة "لم يعد مقبولا"، وذلك بعد أن رفضت الحركة في الأسابيع الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى في غزة.
وأضاف المسؤول، في تصريحات صحفية- أدلى بها شريطة عدم الكشف عن هويته- أن قطر "قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو 10 أيام".

كما رفع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إلى وكالات داخلية طلبا بتسليم القيادي خالد مشعل إلى الولايات المتحدة، بالتزامن مع إعلان المسؤول الكبير.

وذكر الإعلام العبري مؤخراً أن حماس تلقت اقتراحا، بوساطة من الولايات المتحدة وقطر وبعض الأطراف الدولية، يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن هذه الهدنة التي فشلت كانت ستشمل إطلاق سراح نحو 11 إلى 14 أسيرا محتجزا في قطاع غزة.

تسليم خالد مشعل
وبالتزامن مع تصريح المسؤول الأميركي، أعلن مجلس الشيوخ الأميركي، رفع مطالب عدة من قبل أعضاء بارزين إلى وكالات حكومية داخلية، على رأسها تسليم القيادي خالد مشعل إلى الولايات المتحدة، وتجميد أصول مسؤولي حماس في قطر.

وتتضمن المطالب إبلاغ دولة قطر "أن قادة حماس لن يكونوا موضع ترحيب في عواصم أي شريك للولايات المتحدة بعد الآن"، بحسب بيان نشره مجلس الشيوخ الأميركي على موقعه.

وقال البيان إن "حماس استغلت وجودها في قطر للتنسيق مع مسؤولين إيرانيين وعدم إنجاز مفاوضات مثمرة".

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