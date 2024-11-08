دخول الجماهير الأردنية للعراق مجانا وبلا تأشيرة اعتبارا من السبت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية
مقداد ميري، الجمعة، إنه ابتداء من تاريخ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي وحتى 14 من
الشهر نفسه، سيسمح للأردنيين بالدخول للعراق عبر 4 منافذ؛ وهي مطار بغداد الدولي،
ومطار النجف، ومطار البصرة، ومنفذ طريبيل الحدودي، مجانا ودون تأشيرة؛ وبإظهار
جواز السفر والتأكد منه.
وقال ميري في تصريح لقناة "المملكة"،
إن أقصى حد للإقامة حتى 20 تشرين الثاني؛ وذلك كتشجيع للمنتخبين الأردني والعراقي.
ولدى سؤاله عن إمكانية دخول المركبات الخاصة
بالأردنيين للعراق، قال ميري: "القرار لم يشر لذلك؛ وهنالك اتفاقيات تتعلق
بهذا الجانب (..) القرار أشار لدخول الأردنيين عبر المنافذ الجوية الثلاثة والمنفذ
البري".
وحول اشتراط شراء تذكرة قبل الدخول إلى العراق،
أجاب ميري: "هذا الموضوع يتعلق بالاتحاد العراقي لكرة القدم؛ ولا علاقة
لوزارة الداخلية بهذه التفاصيل".
وأكد ميري سهولة الإجراءات والدخول بالتزامن مع
قرب المباراة.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع
السوداني أوعز في وقت سابق، بالسماح للجمهور الأردني بالدخول إلى الأراضي العراقية
دون تأشيرة.
وجاء القرار لحضور الجماهير الأردنية لمباراة
المنتخب الوطني الأردني والمنتخب الوطني العراقي في البصرة ضمن التصفيات الآسيوية
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية.
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