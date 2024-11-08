المجمعة وحرمة تختتمان صالون أدب - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
بدعم وتمكين من هيئة الأدب والنشر والترجمة أقامت أدب بالتعاون مع مركز عبدالله بن إدريس الثقافي، صالون أدب الذي يختتم فعاليات الصالون في دورته الأولى. في محافظة المجمعة وتحديداً في بلدة حرمة التاريخية بحضور كوكبة من مثقفي المملكة ومثقفي المنطقة.
بدأ الصالون رحلته بزيارة للمجمعة التاريخية وبيوتها الأثرية مثل بيت الجبير وبيت الربيعة واختتموها بزيارة مزارع
المجمعة والتم شمل الأدباء في مزرعة معالي المهندس عبدالعزيز التويجري الذي رحب بضيوف الصالون مبديا سعادته وأهالي المنطقة بهذه الفعالية الثقافية المميزة.
ومع نسمات الأصيل انتقل أدباء الصالون الأستاذ: حمد القاضي والدكتور عثمان الصيني والدكتور محمد المشوح والدكتور محمد التيهاني والدكتورة هند المطيري والدكتورة سعاد أبو شال إلى مدينة حرمة التاريخية وتجولوا في بيوتها الأثرية وتعرفوا على الجهود المبذولة لإعادة تأهيلها من قبل الأهالي.
وعند حلول المساء، بدأت فعاليات الصالون في الهواء الطلق بين البيوت الطينية ببلدة حرمة.
وقد شارك في فعاليات الصالون وحواراته كوكبة من مثقفي سدير والمحافظات المجاورة الذين حضروا تفاعلا مع هذا الحراك الثقافي الذي تديره هيئة الأدب والنشر والترجمة
وقد أدار الحوار الدكتور زياد الدريس، حيث قدم عدد من الضيوف مداخلات أدبية وعلمية ثرية، وكان من أبرز المداخلين الأستاذ الدكتور حمد الدخيل والدكتور سليمان الذييب وعبدالمحسن اللعبون وإدريس الدريس والدكتور عبدالله الحيدري والشاعر حمد العسعوس والشاعر أشرف العفيصان. ورئيس مركز حرمة سعود الماضي الذي ختم بكلمة شكر فيها هيئة الأدب والنشر والترجمة على هذه الفعالية التي جمعت شمل مثقفي المنطقة تحت سماء الوطن.
ومع عبارات الشكر التي تفاعل بها الحضور أعربوا عن أملهم في استمرار هذه الفعاليات وتنشيط مياه الثقافة والأدب
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