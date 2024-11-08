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المجمعة وحرمة تختتمان صالون أدب - جريدة الوطن السعودية

11/8/2024 11:19:52 PM
(MENAFN- Al Watan) بدعم وتمكين من هيئة الأدب والنشر والترجمة أقامت أدب بالتعاون مع مركز عبدالله بن إدريس الثقافي، صالون أدب الذي يختتم فعاليات الصالون في دورته الأولى. في محافظة المجمعة وتحديداً في بلدة حرمة التاريخية بحضور كوكبة من مثقفي المملكة ومثقفي المنطقة.
بدأ الصالون رحلته بزيارة للمجمعة التاريخية وبيوتها الأثرية مثل بيت الجبير وبيت الربيعة واختتموها بزيارة مزارع المجمعة والتم شمل الأدباء في مزرعة معالي المهندس عبدالعزيز التويجري الذي رحب بضيوف الصالون مبديا سعادته وأهالي المنطقة بهذه الفعالية الثقافية المميزة.
ومع نسمات الأصيل انتقل أدباء الصالون الأستاذ: حمد القاضي والدكتور عثمان الصيني والدكتور محمد المشوح والدكتور محمد التيهاني والدكتورة هند المطيري والدكتورة سعاد أبو شال إلى مدينة حرمة التاريخية وتجولوا في بيوتها الأثرية وتعرفوا على الجهود المبذولة لإعادة تأهيلها من قبل الأهالي.
وعند حلول المساء، بدأت فعاليات الصالون في الهواء الطلق بين البيوت الطينية ببلدة حرمة.
وقد شارك في فعاليات الصالون وحواراته كوكبة من مثقفي سدير والمحافظات المجاورة الذين حضروا تفاعلا مع هذا الحراك الثقافي الذي تديره هيئة الأدب والنشر والترجمة
وقد أدار الحوار الدكتور زياد الدريس، حيث قدم عدد من الضيوف مداخلات أدبية وعلمية ثرية، وكان من أبرز المداخلين الأستاذ الدكتور حمد الدخيل والدكتور سليمان الذييب وعبدالمحسن اللعبون وإدريس الدريس والدكتور عبدالله الحيدري والشاعر حمد العسعوس والشاعر أشرف العفيصان. ورئيس مركز حرمة سعود الماضي الذي ختم بكلمة شكر فيها هيئة الأدب والنشر والترجمة على هذه الفعالية التي جمعت شمل مثقفي المنطقة تحت سماء الوطن.
ومع عبارات الشكر التي تفاعل بها الحضور أعربوا عن أملهم في استمرار هذه الفعاليات وتنشيط مياه الثقافة والأدب

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