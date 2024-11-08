عقوبة قاسية لجزائري اختطف جاره 30 عاماً

MENAFN - Khaberni) خبرني- قضت محكمة جزائرية بالسجن المؤبد على متهم اختطف شاباً من ولاية الجلفة، واحتجزه داخل منزله لما يقارب 30 عاماً.

وأدنت المحكمة المتهم الرئيس في القضية بتهم "خطف شخص واستدراجه، واحتجاز شخص دون إذن من السلطات، والإتجار بالبشر مع حالة استضعاف الضحية".

وقررت المحكمة الجزائرية إدانة 5 متهمين آخرين تابعين في القضية بالحبس 6 أشهر، بتهمة عدم التبليغ عن واقعة اختطاف الشاب واحتجازه.

وترجع تفاصيل القضية، إلى مايو (أيار) الماضي، حينما تم العثور في بلدية الفيديك غرب ولاية الجلفة، جنوب الجزائر العاصمة، على شاب داخل قبو يخصصه المتهم الرئيسي لتربية "الحيوانات".

واختفى الشاب الجزائري عمر بن عمران حين كان يبلغ من العمر 16 سنة في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، وعثر عليه بعد مرور ما يقرب من 30 سنة، في بيت جاره.

وأعلنت السلطات الجزائرية، إلقاء القبض على رجل ستيني بتهمة احتجاز بن عمران، حيث ظل الفتى مختفياً حتى مايو (أيار) الماضي، حينما قدّم شقيقه شكوى يقول فيها إن أخاه محتجز منذ نحو 30 عاماً في منزل جاره، وبتفتيش المنزل عثروا عليه بالفعل.

وقال الضحية أمام المحكمة إنه "كان يعيش ظروفاً قاسية جداً"، مؤكداً أن "الجاني كان يعامله بلا رحمة ولا شفقة، وأجبره على العمل لتنفيذ أوامره، مثل رعاية الأغنام داخل الحظيرة، تحت تأثير السحر والشعوذة"، وفق زعمه. لكن خلال المحاكمة نفى الجاني كل التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن "بن عمران قدم إليه بإرادته وليس مجبراً".