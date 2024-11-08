منتخب فنون القتال المختلطة على موعد مع ((الذهب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سيكون المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة على موعد مع «الذهب» بعد تأهل كل من غازي غازييف ومحمد شيخوف وقمبات محمدوف إلى نهائي فئة العموم ضمن منافسات النسخة العاشرة من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة، التي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF
بالتعاون مع فريق البحرين في الفترة 1- 13 نوفمبر على صالة «هومو أرينا» في العاصمة الأوزبكية طشقند.
وجاء تأهل الثلاثي إلى النهائي بعد أن تمكنوا من اجتياز الدور قبل النهائي بنجاح ليضربوا موعدا للمنافسة على الذهب في هذه النسخة من البطولة.
وشهد الدور قبل النهائي من المنافسات مشاركة 3 لاعبين من المنتخب الوطني في هذا الدور، وهم: اللاعب محمد شيخوف في وزن 56.7 كيلوجراما، واللاعب قمبات محمدوف في وزن 79.4 كيلوجراما واللاعب غازي غازييف في وزن 88.4 كيلوجراما.
انتصارات وتأهل إلى النهائي..
وحقق غازي غازييف الانتصار على حساب اللاعب عبدالله عبدولوييف، بعد أن تمكن من السيطرة على مجريات الجولات الثلاثة في هذا النزال، لتمنح لجنة الحكام وبالإجماع الفوز لصالح غازييف.
ونجح محمد شيخوف من اجتياز اللاعب الأوزبكي فيردافس كالتماتوف في مواجهة اتسمت بالحماس والقوة والإثارة في جولات هذه المواجهة. بينما حقق قمبات محمدوف انتصارا مستحقا على حساب اللاعب الجورجي ميرزا جاجيفي، من خلال الضربة القاضية الفنية « TKO » في الجولة الثانية في الدقيقة 6.
وبهذه الانتصارات الثلاثة ضمن المنتخب الوطني المنافسة على المركز الأول والميدالية الذهبية بعد تأهل الثلاثي إلى المواجهة النهائية.
الإصابة تحرم سلطان من المنافسة على الذهب!
حرمت الإصابة التي تعرض لها لاعب المنتخب الوطني سلطان جابيزوف من المشاركة في دور قبل النهائي من منافسات بطولة العالم العاشرة لفنون القتال المختلطة.
فقد تعرض اللاعب سلطان جابيزوف إلى كسر في يده اليمنى، وذلك بعد مشاركته في دور الثمانية، والذي حقق من خلاله الانتصار على اللاعب الأنغولي نيكلاس هيلندر وتأهل إلى الدور قبل النهائي.
وبذلك، فقد حرمت الإصابة اللاعب جابيزوف من المنافسة على المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن فوق 97 كيلوجراما، بعد أن كانت كل الترشيحات والتوقعات تصب لصالحه بقوة لنيل الذهب، حيث سيحصل في هذه النسخة على الميدالية البرونزية بعد أن وصل إلى الدور قبل النهائي.
وكان اللاعب سلطان جابيزوف قد سبق له أن توّج بالميدالية الذهبية في هذا الوزن في النسخة التاسعة التي أقيمت في ألبانيا نوفمبر 2023.
قمبر يشارك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي
وشارك عضو الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر، في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF ، والذي عقد على هامش منافسات
الدور قبل النهائي من منافسات بطولة العالم.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الاتحاد الدولي كاريث براون بالجميع، وأشاد بالجهود التي بذلها الاتحاد في تنظيم بطولة العالم العاشرة في العاصمة الأوزبكية طشقند.
كما أشاد براون بالتعاون والشراكة مع فريق البحرين لتنظيم بطولات فنون القتال المختلطة بقيادة عضو الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر، والذي استطاع من إظهار هذه النسخة بشكل مختلف لاقى ساهم في نجاحها وتحقيق أهداف الاتحاد الدولي، في دعم وتطوير هذه الرياضة على المستوى الدولي.
بعدها، ناقش الاجتماع عدد من النقاط على جدول الأعمال من بينها برامج وبطولات الاتحاد في العام القادم.
رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يشهد المنافسات
وشهدت المنافسات حضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال العراقي محمد جلود الشمري، الذي تابع نزالات هذا الدور إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة كاريث براون والرئيس التنفيذي للبطولة محمد علي قمبر.
ختام مشاركة المنتخب الوطني.. اليوم
وتختتم اليوم السبت مشاركة المنتخب الوطني بخوض 3 نزالات نهائية في فئة العموم، حيث يلتقي لاعب منتخبنا الوطني محمد شيخوف مع اللاعب الطاجاكستاني يعقوب سافاروف في نهائي وزن 56.7 كيلوجراما، فيما يلاقي لاعب منتخبنا الوطني قمبات محمدوف اللاعب الأوكراني بوهدان فولوشين في نهائي وزن 79.4 كيلوجراما، بينما يلاقي لاعب منتخبنا الوطني غازي غازييف اللاعب كازاخستاني أبي لاي شاكر بيكوف في نهائي وزن 88.4 كيلوجراما.
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