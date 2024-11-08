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منتخب فنون القتال المختلطة على موعد مع ((الذهب))

11/8/2024 7:19:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيكون‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الذهب‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تأهل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬غازي‭ ‬غازييف‭ ‬ومحمد‭ ‬شيخوف‭ ‬وقمبات‭ ‬محمدوف‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬فئة‭ ‬العموم‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF
‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬1‭- ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬‮«‬هومو‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند‭.‬

وجاء‭ ‬تأهل‭ ‬الثلاثي‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬اجتياز‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬بنجاح‭ ‬ليضربوا‭ ‬موعدا‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وشهد‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬مشاركة‭ ‬3‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدور،‭ ‬وهم‭: ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬شيخوف‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬56‭.‬7‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬واللاعب‭ ‬قمبات‭ ‬محمدوف‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬79‭.‬4‭ ‬كيلوجراما‭ ‬واللاعب‭ ‬غازي‭ ‬غازييف‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬88‭.‬4‭ ‬كيلوجراما‭.‬


انتصارات‭ ‬وتأهل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭..‬

وحقق‭ ‬غازي‭ ‬غازييف‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدولوييف،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزال،‭ ‬لتمنح‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬وبالإجماع‭ ‬الفوز‭ ‬لصالح‭ ‬غازييف‭.‬

ونجح‭ ‬محمد‭ ‬شيخوف‭ ‬من‭ ‬اجتياز‭ ‬اللاعب‭ ‬الأوزبكي‭ ‬فيردافس‭ ‬كالتماتوف‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬اتسمت‭ ‬بالحماس‭ ‬والقوة‭ ‬والإثارة‭ ‬في‭ ‬جولات‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭. ‬بينما‭ ‬حقق‭ ‬قمبات‭ ‬محمدوف‭ ‬انتصارا‭ ‬مستحقا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اللاعب‭ ‬الجورجي‭ ‬ميرزا‭ ‬جاجيفي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬الفنية‭ ‬‮«‬ TKO ‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬6‭.‬

وبهذه‭ ‬الانتصارات‭ ‬الثلاثة‭ ‬ضمن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬بعد‭ ‬تأهل‭ ‬الثلاثي‭ ‬إلى‭ ‬المواجهة‭ ‬النهائية‭.‬


الإصابة‭ ‬تحرم‭ ‬سلطان‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الذهب‭!‬

حرمت‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬سلطان‭ ‬جابيزوف‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬العاشرة‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

فقد‭ ‬تعرض‭ ‬اللاعب‭ ‬سلطان‭ ‬جابيزوف‭ ‬إلى‭ ‬كسر‭ ‬في‭ ‬يده‭ ‬اليمنى،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية،‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الأنغولي‭ ‬نيكلاس‭ ‬هيلندر‭ ‬وتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭.‬

وبذلك،‭ ‬فقد‭ ‬حرمت‭ ‬الإصابة‭ ‬اللاعب‭ ‬جابيزوف‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬97‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬كل‭ ‬الترشيحات‭ ‬والتوقعات‭ ‬تصب‭ ‬لصالحه‭ ‬بقوة‭ ‬لنيل‭ ‬الذهب،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭.‬

وكان‭ ‬اللاعب‭ ‬سلطان‭ ‬جابيزوف‭ ‬قد‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬توّج‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوزن‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬ألبانيا‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭.‬


قمبر‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي

وشارك‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة IMMAF ‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منافسات‭
‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬كاريث‭ ‬براون‭ ‬بالجميع،‭ ‬وأشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬براون‭ ‬بالتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لتنظيم‭ ‬بطولات‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بقيادة‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬والذي‭ ‬استطاع‭ ‬من‭ ‬إظهار‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬لاقى‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬نجاحها‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

بعدها،‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬برامج‭ ‬وبطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬


رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬يشهد‭ ‬المنافسات

وشهدت‭ ‬المنافسات‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬جلود‭ ‬الشمري،‭ ‬الذي‭ ‬تابع‭ ‬نزالات‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬كاريث‭ ‬براون‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للبطولة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭.‬


ختام‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭.. ‬اليوم

وتختتم‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بخوض‭ ‬3‭ ‬نزالات‭ ‬نهائية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬العموم،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬شيخوف‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الطاجاكستاني‭ ‬يعقوب‭ ‬سافاروف‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬وزن‭ ‬56‭.‬7‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬فيما‭ ‬يلاقي‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬قمبات‭ ‬محمدوف‭ ‬اللاعب‭ ‬الأوكراني‭ ‬بوهدان‭ ‬فولوشين‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬وزن‭ ‬79‭.‬4‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬بينما‭ ‬يلاقي‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬غازي‭ ‬غازييف‭ ‬اللاعب‭ ‬كازاخستاني‭ ‬أبي‭ ‬لاي‭ ‬شاكر‭ ‬بيكوف‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬وزن‭ ‬88‭.‬4‭ ‬كيلوجراما‭.‬

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