محافظ المحرق أعطى إشارة الانطلاقة..طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية يشهد إثارة وندية في يومه الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شهد طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية للهواة إثارة وندية في يومه الثالث الذي شهد إقامة المرحلة الثالثة مسافة 153 كيلومترا وامتدت في عدد من محافظات المملكة في أقوى مراحل الطواف الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وأعطى سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق شارة الانطلاقة للمرحلة الثالثة بحضور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة والشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية.
وامتدت المرحلة الثالثة مسافة 155 كيلومترا، حيث مرت بعدد من معالم المملكة في أجواء مليئة بالتحدي والمنافسة القوية بين المشاركين.
وقام الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وأحمد القبيسي الأمين العام المساعد لمجلس أبوظبي الرياضي وأحمد الحاج مدير طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى. واستطاع دراج فريق فيكتوريوس محمد عيسى الغيص احتلال المركز الأول على مستوى البحرينيين، وزميله في الفريق محمد حسن جواد احتل المركز الثاني، فيما جاء ثالثا الدراج محمد مسلم من فريق بحرين جاينت.
وحازت الفرق الإماراتية المراكز الثلاثة الأولى في الفئة المفتوحة للبحرينيين والخليجيين والأجانب المقيمين في مملكة البحرين، حيث حل أولا إبراهيم آل علي من فريق (اسعاد) وثانيا الاماراتي حمد الصابري من فريق شرطة دبي، والمركز الثالث البحريني حسين محمد من فريق الوثبة الذي يمثل الفريق.
وحافظ دراج فريق فيكتوريوس محمد الغيص على صدارة الترتيب العام وأفضل زمن بالقميص الأصفر، إضافة إلى حصوله على القميص الأحمر لأكثر النقاط، واستطاع الدراج محمد حسن من فريق فيكتوريوس الحصول على القميص الأزرق لتحت 23 سنة، فيما حافظ عقيل ثامر من فريق جاينت على القميص الأخضر لصدارته المرحلة لفوق 40 سنة.
وفي الفئة المفتوحة للدراجين من دول مجلس التعاون والمقيمين الأجانب حصل على القميص البرتقالي الدراج حمد الصابري من فريق شرطة دبي إضافة إلى القميص الرصاصي لأكثر النقاط، فيما حاز البحريني مهدي حسن جواد من فريق نسيج القميص البنفسجي لتحت 23 سنة، والدراج كيفن أورلاندي من فريق فيكتوريوس حافظ على القميص الوردي لفوق 40 سنة. وسوف تكون الأنظار شاخصة اليوم السبت في ختام الطواف، حيث سيشهد إقامة سباق 80 كيلومترا، وسباق الأطفال، وسباق السيدات مسافة 40 كيلومترا، إضافة إلى سباق ذوي الهمم.
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