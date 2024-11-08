محافظ المحرق أعطى إشارة الانطلاقة..طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية يشهد إثارة وندية في يومه الثالث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شهد‭ ‬طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬للهواة‭ ‬إثارة‭ ‬وندية‭ ‬في‭ ‬يومه‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬إقامة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬مسافة‭ ‬153‭ ‬كيلومترا‭ ‬وامتدت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬أقوى‭ ‬مراحل‭ ‬الطواف‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

وأعطى‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬شارة‭ ‬الانطلاقة‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬بحضور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭.‬

وامتدت‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬مسافة‭ ‬155‭ ‬كيلومترا،‭ ‬حيث‭ ‬مرت‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬معالم‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬مليئة‭ ‬بالتحدي‭ ‬والمنافسة‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭.‬

وقام‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬وأحمد‭ ‬القبيسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لمجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي‭ ‬وأحمد‭ ‬الحاج‭ ‬مدير‭ ‬طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬بتتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭. ‬واستطاع‭ ‬دراج‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬الغيص‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وزميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬جواد‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬ثالثا‭ ‬الدراج‭ ‬محمد‭ ‬مسلم‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بحرين‭ ‬جاينت‭.‬

وحازت‭ ‬الفرق‭ ‬الإماراتية‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬المفتوحة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬والخليجيين‭ ‬والأجانب‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬حل‭ ‬أولا‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ (‬اسعاد‭) ‬وثانيا‭ ‬الاماراتي‭ ‬حمد‭ ‬الصابري‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬شرطة‭ ‬دبي،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬البحريني‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الوثبة‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬الفريق‭.‬

وحافظ‭ ‬دراج‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬محمد‭ ‬الغيص‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬وأفضل‭ ‬زمن‭ ‬بالقميص‭ ‬الأصفر،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الأحمر‭ ‬لأكثر‭ ‬النقاط،‭ ‬واستطاع‭ ‬الدراج‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الأزرق‭ ‬لتحت‭ ‬23‭ ‬سنة،‭ ‬فيما‭ ‬حافظ‭ ‬عقيل‭ ‬ثامر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬جاينت‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الأخضر‭ ‬لصدارته‭ ‬المرحلة‭ ‬لفوق‭ ‬40‭ ‬سنة‭.‬

وفي‭ ‬الفئة‭ ‬المفتوحة‭ ‬للدراجين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والمقيمين‭ ‬الأجانب‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬البرتقالي‭ ‬الدراج‭ ‬حمد‭ ‬الصابري‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬القميص‭ ‬الرصاصي‭ ‬لأكثر‭ ‬النقاط،‭ ‬فيما‭ ‬حاز‭ ‬البحريني‭ ‬مهدي‭ ‬حسن‭ ‬جواد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬نسيج‭ ‬القميص‭ ‬البنفسجي‭ ‬لتحت‭ ‬23‭ ‬سنة،‭ ‬والدراج‭ ‬كيفن‭ ‬أورلاندي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الوردي‭ ‬لفوق‭ ‬40‭ ‬سنة‭. ‬وسوف‭ ‬تكون‭ ‬الأنظار‭ ‬شاخصة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الطواف،‭ ‬حيث‭ ‬سيشهد‭ ‬إقامة‭ ‬سباق‭ ‬80‭ ‬كيلومترا،‭ ‬وسباق‭ ‬الأطفال،‭ ‬وسباق‭ ‬السيدات‭ ‬مسافة‭ ‬40‭ ‬كيلومترا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬سباق‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭.‬







