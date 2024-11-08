تعديل موعد مباراة يونايتد وبورنموث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن – (د ب أ): أعلن نادي مانشستر يونايتد أمس الجمعة تعديل موعد مباراته مع ضيفه بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وذكر مانشستر يونايتد في بيان نشره على موقعه الرسمي «بدلا من يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، تقرر أن تلعب مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث التي سيستضيفها ملعب أولد ترافورد في اليوم التالي».
أضاف يونايتد «جاء القرار بتغيير موعد إقامة المباراة نظرا الى إجراء مباراتنا ضد توتنهام هوتسبير في دور الثمانية ببطولة كأس الرابطة يوم الخميس الموافق 19 ديسمبرالقادم».
يذكر أن مانشستر يونايتد، الذي يستعد لملاقاة ضيفه ليستر سيتي، اليوم السبت، في المرحلة الحادية عشرة للدوري الإنجليزي، يحتل المركز الثالث عشر حاليا بترتيب البطولة برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد بورنموث في المركز العاشر بـ15 نقطة.
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