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تعديل موعد مباراة يونايتد وبورنموث

11/8/2024 7:19:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬تعديل‭ ‬موعد‭ ‬مباراته‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وذكر‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬بدلا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬تقرر‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬مباراة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وبورنموث‭ ‬التي‭ ‬سيستضيفها‭ ‬ملعب‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‮»‬‭. ‬

أضاف‭ ‬يونايتد‭ ‬‮«‬جاء‭ ‬القرار‭ ‬بتغيير‭ ‬موعد‭ ‬إقامة‭ ‬المباراة‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬إجراء‭ ‬مباراتنا‭ ‬ضد‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬19‭ ‬ديسمبرالقادم‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬لملاقاة‭ ‬ضيفه‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬للدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬حاليا‭ ‬بترتيب‭ ‬البطولة‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬يتواجد‭ ‬بورنموث‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬بـ15‭ ‬نقطة‭.

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