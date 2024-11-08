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سيتي لنفض غبار الهزائم وليفربول للابتعاد في الصدارة

11/8/2024 7:19:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية‭ ‬المثقل‭ ‬بالإصابات‭ ‬لنفض‭ ‬غبار‭ ‬الهزائم‭ ‬المتتالية‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬برايتون‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬فيما‭ ‬يأمل‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يبتعد‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬العنيد‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويهدف‭ ‬تشلسي‭ ‬الرابع‭ ‬إلى‭ ‬تعميق‭ ‬جراح‭ ‬ضيفه‭ ‬أرسنال‭ ‬الخامس‭ ‬حين‭ ‬يتواجهان‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الفريقين‭ ‬يتساويان‭ ‬نقاطا‭ ‬مع‭ ‬18‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

وسيدير‭ ‬المهاجم‭ ‬السابق‭ ‬الهولندي‭ ‬رود‭ ‬فان‭ ‬نيستلروي‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬كمدرب‭ ‬موقت‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬للمواجهة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬مع‭ ‬وصيفه‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬المتعثر‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬القاع‭. ‬

سيتي‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات

يبحث‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬عن‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬مجددا‭ ‬وإلى‭ ‬إعادة‭ ‬ضبط‭ ‬عدادهم‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬كبيرة‭ ‬داخل‭ ‬أروقة‭ ‬‮«‬سيتيزنس‮»‬‭.‬

خرج‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬برايتون‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬توتنهام‭ ‬بخسارته‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬كما‭ ‬انتهت‭ ‬سلسلة‭ ‬عدم‭ ‬الهزيمة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬32‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬‮«‬بريميرليغ‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ (‬1-2‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يهزمه‭ ‬سبورتينغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬لشبونة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬منهيا‭ ‬سلسلة‭ ‬طويلة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الهزيمة‭. ‬ويحتل‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬للموسم‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يملك‭ ‬ترف‭ ‬إهدار‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

قال‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬البرتغالي‭ ‬برناردو‭ ‬سيلفا‭ ‬إن‭ ‬مخاوف‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬المتعددة‭ ‬ليست‭ ‬عذرا‭ ‬لضعف‭ ‬مستواه،‭ ‬لكنه‭ ‬أقرّ‭ ‬بأن‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مناسب‭. ‬

تابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬مع‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬نعاني‭ ‬منها‭ ‬والجانب‭ ‬النفسي‭ ‬أيضا،‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬أن‭ ‬نحظى‭ ‬بهذه‭ ‬الراحة،‭ ‬لكن‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬لدينا‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

واعتُبرت‭ ‬عودة‭ ‬‮«‬مايسترو‮»‬‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬لصفوف‭ ‬سيتي‭ ‬الإيجابية‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬سبورتينغ،‭ ‬بعدما‭ ‬دخل‭ ‬بديلا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬عقب‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الغياب‭.‬

أوديغارد‭ ‬خشبة‭ ‬خلاص‭ ‬أرسنال؟

قد‭ ‬يتراجع‭ ‬أرسنال‭ ‬للمركز‭ ‬الثامن‭ ‬بحلول‭ ‬موعد‭ ‬مباراته‭ ‬ضد‭ ‬غريمه‭ ‬اللندني‭ ‬تشلسي‭ ‬الأحد‭.‬

حصد‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬نقطة‭ ‬يتيمة‭ ‬من‭ ‬مبارياتهم‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وخسروا‭ ‬مباراة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬أمام‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭.‬

كان‭ ‬أرتيتا‭ ‬متفائلا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الهزيمة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو،‭ ‬بفضل‭ ‬عودة‭ ‬قائد‭ ‬المدفعجية‭ ‬النروجي‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ ‬إلى‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬أغسطس‭.‬

لكن‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬تشلسي‭ ‬المتألق‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬فوز‭ ‬ليفربول‭ ‬ستترك‭ ‬أرسنال،‭ ‬وصيف‭ ‬البطل‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين،‭ ‬بفارق‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭.‬

قال‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬الفرنسي‭ ‬تييري‭ ‬هنري‭ ‬والذي‭ ‬يعمل‭ ‬كمعلق‭ ‬لصالح‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬بي‭ ‬إس‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬فاز‭ ‬ليفربول‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬وخسر‭ ‬أرسنال،‭ ‬فقد‭ ‬يخرج‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬اللقب‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا‭ ‬للغاية‭ ‬لأنك‭ (‬ستكون‭) ‬أمام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬اللحاق‭ ‬بها‭... ‬لا‭ ‬أرى‭ ‬الفريقين‭ ‬ينهاران‮»‬‭.‬

سلوت‭ ‬الصفقة‭ ‬الناجحة‭ ‬لليفربول

فاز‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬للريدز‮»‬‭ ‬الهولندي‭ ‬أرني‭ ‬سلوت‭ ‬بـ14‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ16‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يخض‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬إلّا‭ ‬أن‭ ‬ليفربول‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬أي‭ ‬علامات‭ ‬على‭ ‬التباطؤ،‭ ‬فحصد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬أمام‭ ‬تشلسي‭ ‬وأرسنال‭ ‬وبرايتون‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويفتخر‭ ‬ليفربول‭ ‬بسجل‭ ‬مثالي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬حيث‭ ‬يتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬المشتركة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬كما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬فريقين‭ ‬من‭ ‬بريميرليغ‭ ‬وهما‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬وبرايتون‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭.‬

تجاهل‭ ‬سلوت‭ ‬سؤالا‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يجد‭ ‬وظيفته‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬سهلة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬ليفربول‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بطل‭ ‬ألمانيا‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬فينورد‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬كل‭ ‬فريق‭ ‬يلعب‭ ‬ضدنا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مستواه‭. ‬وإذا‭ ‬كنت‭ ‬تريد‭ ‬الفوز،‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬دائما‭ ‬أداء‭ ‬ثابتا‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الحدّة،‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬السهل‭ ‬دائما‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬المطلوب‮»‬‭.‬

وينتظر‭ ‬ليفربول‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الصعبة‭ ‬المقبلة،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أثبت‭ ‬أنه‭ ‬يملك‭ ‬جميع‭ ‬مقومات‭ ‬النجاح‭.‬

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