إنتر لانتزاع الصدارة من نابولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬لانتزاع‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬ضيفه‭ ‬نابولي‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يأمل‭ ‬ميلان‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬جرعة‭ ‬الثقة‭ ‬الإضافية‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬القاري‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬واللحاق‭ ‬بركب‭ ‬فرق‭ ‬المقدمة‭. ‬

ويحتل‭ ‬إنتر‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬نابولي‭ ‬المتصدر‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة،‭ ‬وسيسعى‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬التاريخي‭ ‬لإلحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالنادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وانتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬منه‭. ‬

وكان‭ ‬‮«‬نيراتسوري‮»‬‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬محققا‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬ليحافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزيمة‭ ‬وعلى‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭. ‬

وجاء‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إراحة‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬الأساسيين‭ ‬تحضيرا‭ ‬لمواجهة‭ ‬نابولي،‭ ‬إذ‭ ‬أكّد‭ ‬سابقا‭ ‬أن‭ ‬هدفه‭ ‬الأساس‭ ‬هو‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭. ‬

وبدا‭ ‬دفاع‭ ‬إنتر‭ ‬متماسكا‭ ‬أمام‭ ‬هجمات‭ ‬أرسنال‭ ‬بعد‭ ‬التقدم‭ ‬بهدف‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬تشاهانأوغلو‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬45+3،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬خط‭ ‬دفاع‭ ‬الفريق‭ ‬الإيطالي‭ ‬تلقى‭ ‬13‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭. ‬

قال‭ ‬تشاهانأوغلو‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬اساسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬‮«‬كان‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭ ‬نتيجة‭ ‬التضحيات،‭ ‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مهما‭ (‬الأربعاء‭) ‬هو‭ ‬النتيجة‭. ‬كنت‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دقائق،‭ ‬والآن‭ ‬أنا‭ ‬مستعد‭ ‬لمباراة‭ ‬نابولي‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬إنتر‭ ‬بكامل‭ ‬الجهوزية‭ ‬بعدما‭ ‬أراح‭ ‬لاعبيه‭ ‬الأساسيين‭ ‬وأدخل‭ ‬بعضهم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال،‭ ‬وهم‭ ‬الخماسي‭ ‬نيكولو‭ ‬باريلا،‭ ‬فيديريكو‭ ‬ديماركو،‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماركوم‭ ‬تورام،‭ ‬الأرميني‭ ‬هنريخ‭ ‬ميختاريان‭ ‬وفرانتشيسكو‭ ‬أتشيربي‭. ‬

وبخلاف‭ ‬انتر،‭ ‬يغيب‭ ‬نابولي‭ ‬عن‭ ‬المسابقات‭ ‬القارية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬حلوله‭ ‬عاشرا‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنه‭ ‬تعرّض‭ ‬لسقطة‭ ‬كبيرة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬أتالانتا‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬سبق‭ ‬ذلك‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬2‭-‬0‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬الذي‭ ‬سيزوره‭ ‬مجددا‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭. ‬

ويقدّم‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬أداء‭ ‬مميزا‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم،‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس،‭ ‬سبقها‭ ‬الخسارة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬فيرونا‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬قبل‭ ‬السقوط‭ ‬أمام‭ ‬أتالانتا‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭. ‬

قبل‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬أنتونيو‭ ‬كونتي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬معجزات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬ولكن‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬يمكنه‭ ‬تحقيقها‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬العمل‭ ‬بجدّ‭ ‬ومحاولة‭ ‬خلق‭ ‬شيء‭ ‬جميل‭ ‬يُترجم‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ (‬الفوز‭) ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‮»‬‭. ‬

وسيحاول‭ ‬كونتي‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬الفريق‭ ‬المتوّج‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الماضي،‭ ‬للفوز‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬لقاء‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭. ‬في‭ ‬حال‭ ‬خسارته،‭ ‬سيكون‭ ‬قد‭ ‬تكبّد‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬

ميلان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موراتا

‭ ‬كان‭ ‬فوز‭ ‬ميلان‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬لافتا،‭ ‬وقد‭ ‬تحقق‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬خسارات‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬تسببت‭ ‬اثنتان‭ ‬منها‭ ‬بتراجعه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بفارق‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭. ‬

وسيلعب‭ ‬ميلان‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬كالياري‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬السادس‭ ‬والصعود‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬المسابقات‭ ‬القارية‭. ‬

لكن‭ ‬الفريق‭ ‬اللومباردي‭ ‬قد‭ ‬يدخل‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مهاجمه‭ ‬الإسباني‭ ‬ألفارو‭ ‬موراتا‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لـ«صدمة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الرأس‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬التمارين‭ ‬ونُقل‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬الخميس‭.‬

ومنذ‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬من‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬سجل‭ ‬موراتا‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬بجميع‭ ‬المسابقات‭. ‬

ويستقبل‭ ‬يوفنتوس‭ ‬السادس‭ ‬ضيفه‭ ‬تورينو‭ ‬في‭ ‬دربي‭ ‬المدينة‭ ‬السبت‭. ‬

ويسعى‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭ ‬تفوّقه‭ ‬على‭ ‬جاره،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬أمامه‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬38‭ ‬مباراة،‭ ‬لكن‭ ‬المدرب‭ ‬تياغو‭ ‬موتا‭ ‬يخشى‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬اثنين‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وثالث‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات،‭ ‬خسر‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭. ‬

ويدخل‭ ‬لاتسيو‭ ‬الخامس‭ ‬مواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬مونتسا‭ ‬منتشيا‭ ‬بفوزه‭ ‬القاتل‭ ‬على‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭) ‬حيث‭ ‬أكّد‭ ‬صدارته‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ (‬12‭ ‬نقطة‭). ‬

وكانت‭ ‬المرحلة‭ ‬افتتحت‭ ‬الخميس‭ ‬بتعادل‭ ‬جنوى‭ ‬وكومو‭ ‬1‭-‬1‭. ‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬حصول‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬ماريو‭ ‬بالوتيلي‭ ‬المنضم‭ ‬حديثا‭ ‬إلى‭ ‬جنوى‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬79‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬7‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نزوله‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬وهي‭ ‬الثانية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬ذاته‭. ‬