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بايرن في مهمة سهلة لفوز رابع تواليا

11/8/2024 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يجد‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المتصدر‭ ‬نفسه‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬سهلة‭ ‬بضيافة‭ ‬سانت‭ ‬باولي‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬أندية‭ ‬النخبة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬وهو‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬سيبعده‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬وصيفه‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته،‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬

ويأمل‭ ‬عملاق‭ ‬بافاريا‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والخامس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬إسقاطه‭ ‬شتوتغارت‭ ‬4‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬اكتوبر‭. ‬

ومنحت‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬للايبزيغ‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أمام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬بايرن‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬للابتعاد‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ (‬23‭ ‬مقابل‭ ‬20‭). ‬

وكانت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬القرعة‭ ‬عن‭ ‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬حيث‭ ‬يستضيف‭ ‬بايرن‭ ‬نظيره‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الجمعة‭ ‬قبل‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭. ‬

وحافظ‭ ‬عملاق‭ ‬بافاريا‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ولم‭ ‬يهدر‭ ‬سوى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭. ‬سجل‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬16‭ ‬هدفا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭. ‬ويستعد‭ ‬بايرن‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬لقب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬الفائزين‭. ‬

قال‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬نجم‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬أخيرا،‭ ‬سنعود‭ ‬إلى‭ ‬هامبورغ‮»‬‭.

وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬حريصون،‭ ‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬لذلك،‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نستأنف‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬توقفنا‭. ‬لدينا‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬حتى‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‮»‬‭. ‬ويعوّل‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬برأسه‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬

اشتهر‭ ‬موسيالا‭ ‬بمراوغته‭ ‬وتسديداته‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬وجاءت‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أهدافه‭ ‬الثمانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬برأسه‭. ‬

صراع‭ ‬الهدافين‭ ‬بين‭ ‬كاين‭ ‬ومرموش‭ ‬

ويتصدر‭ ‬كاين‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬هدفا،‭ ‬أضاف‭ ‬إليها‭ ‬خمس‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬متقدما‭ ‬بهدف‭ ‬على‭ ‬المهاجم‭ ‬المصري‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬المتألق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ (‬10‭ ‬أهداف‭ ‬وست‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭). ‬

ورغم‭ ‬اعتبار‭ ‬سانت‭ ‬باولي‭ ‬الأضعف‭ ‬على‭ ‬الورق،‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬صلبة‭ ‬دفاعيا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬رحيل‭ ‬المدرب‭ ‬فابيان‭ ‬هورتسيلر‭ ‬عراب‭ ‬صعوده‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.

ويحتل‭ ‬سانت‭ ‬باولي‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬لكن‭ ‬شباكه‭ ‬لم‭ ‬تهتز‭ ‬سوى‭ ‬11‭ ‬مرة،‭ ‬ما‭ ‬يضعه‭ ‬خلف‭ ‬بايرن‭ ‬ولايبزيغ‭ ‬وأونيون‭ ‬برلين‭ ‬كأقل‭ ‬الفرق‭ ‬استقبالا‭ ‬للأهداف‭.

ويأمل‭ ‬سانت‭ ‬باولي‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكرر‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدّمه‭ ‬أمام‭ ‬لايبزيغ‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬بتعادل‭ ‬سلبي‭. ‬

أثنى‭ ‬يوزوا‭ ‬كيميش‭ ‬مدافع‭ ‬بايرن‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬المرتقب،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬لعبوا‭ (‬سانت‭ ‬باولي‭) ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وحصلوا‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الفرص‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‮»‬‭.

بوخوم‭ ‬لفوز‭ ‬أول

ويواجه‭ ‬ليفركوزن‭ ‬فريق‭ ‬بوخوم‭ ‬متذيل‭ ‬القاع‭ ‬خارج‭ ‬أرضه،‭ ‬بينما‭ ‬يستضيف‭ ‬ماينتس‭ ‬نظيره‭ ‬دورتموند‭ ‬السبت‭. ‬

وغاب‭ ‬ليفركوزن‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الأخيرتين،‭ ‬فتعادل‭ ‬سلبا‭ ‬مع‭ ‬شتوتغارت‭ ‬محليا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬الانكليزي‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.

بوخوم‭ ‬هو‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يخلو‭ ‬سجله‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬المخضرم‭ ‬ديتر‭ ‬هيكين‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاثنين‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬بيتر‭ ‬زيدلر‭. ‬

وتنتظر‭ ‬هيكين‭ ‬مهمة‭ ‬لا‭ ‬يحسد‭ ‬عليها‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إبقاء‭ ‬بوخوم‭ ‬صاحب‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬و8‭ ‬هزائم،‭ ‬ضمن‭ ‬أندية‭ ‬النخبة‭. ‬

ويلعب‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬مفاجأة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬باحتلاله‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬مرموش‭ ‬مع‭ ‬شتوتغارت‭ ‬وصيف‭ ‬البطل‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الأحد‭. ‬

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