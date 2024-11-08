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إيكاردي يغيب عن غلطة سراي

11/8/2024 7:19:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

إسطنبول‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يغيب‭ ‬المهاجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماورو‭ ‬إيكاردي‭ ‬عن‭ ‬ناديه‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬لأشهر‭ ‬عدة‭ ‬حيث‭ ‬سيخضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭)‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلن‭ ‬ناديه‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وقال‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬اكتُشف‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬الأمامي‭ ‬وتضرر‭ ‬الغضروف‭ ‬الهلالي‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ (‬إيكاردي‭) ‬اليمنى‮»‬‭. ‬وخرج‭ ‬إيكاردي‭ (‬31‭ ‬عاما‭) ‬محمولا‭ ‬على‭ ‬نقالة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬85‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬توتنهام‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬ثم‭ ‬ظهر‭ ‬وهو‭ ‬يعرج‭ ‬أثناء‭ ‬مغادرته‭ ‬الملعب‭.‬

ولم‭ ‬يحدد‭ ‬النادي‭ ‬التركي‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬سيغيب‭ ‬فيها‭ ‬المهاجم‭ ‬عن‭ ‬الملاعب،‭ ‬لكن‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يغيب‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬بدا‭ ‬لاعب‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬أكثر‭ ‬تفاؤلا،‭ ‬فكتب‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إنستغرام‭ ‬‮«‬سأغيب‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر،‭ ‬بابتسامة‭ ‬على‭ ‬وجهي،‭ ‬وسأعمل‭ ‬بجد‭ ‬لأعود‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬إسطنبول‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬وسجل‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

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