إيكاردي يغيب عن غلطة سراي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
إسطنبول – (أ ف ب): يغيب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن ناديه غلطة سراي التركي لأشهر عدة حيث سيخضع لعملية جراحية في الركبة بعد إصابة تعرض لها أمام توتنهام الإنجليزي الخميس في الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، وفقا لما أعلن ناديه أمس الجمعة.
وقال غلطة سراي في بيان «اكتُشف تمزق في الرباط الصليبي الأمامي وتضرر الغضروف الهلالي في ركبته (إيكاردي) اليمنى». وخرج إيكاردي (31 عاما) محمولا على نقالة في الدقيقة 85 خلال الفوز على توتنهام 3-2، ثم ظهر وهو يعرج أثناء مغادرته الملعب.
ولم يحدد النادي التركي المدة التي سيغيب فيها المهاجم عن الملاعب، لكن الصحافة المحلية أشارت إلى أنه قد يغيب حتى نهاية الموسم.
في المقابل، بدا لاعب إنتر الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق أكثر تفاؤلا، فكتب عبر منصة إنستغرام «سأغيب بضعة أشهر، بابتسامة على وجهي، وسأعمل بجد لأعود أفضل».
وكان الأرجنتيني انتقل إلى إسطنبول في سبتمبر 2022، وسجل ستة أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم.
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