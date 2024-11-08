ثلاثة وجوه جديدة في تشكيلة إسبانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشف‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬سيواجه‭ ‬الدنمارك‭ ‬وسويسرا‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬و18‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الجولتين‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فيديو‭ ‬تكريمي‭ ‬لضحايا‭ ‬الفيضانات‭ ‬في‭ ‬فالنسيا‭. ‬

وقال‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬للعبة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬لن‭ ‬يترككم،‭ ‬لن‭ ‬نخذلكم‭... ‬سنلعب‭ ‬من‭ ‬أجلكم‭ ‬جميعا‮»‬،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الدعم‮»‬‭ ‬و‮«‬التضامن‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ضحايا‭ ‬الكارثة‭ ‬التي‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬219‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وخلّفت‭ ‬93‭ ‬مفقودا‭. ‬

وشهدت‭ ‬القائمة‭ ‬انضمام‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد،‭ ‬هم‭ ‬المهاجم‭ ‬سامو‭ ‬أوموروديون‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬المتألّق‭ ‬مع‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي،‭ ‬ومارك‭ ‬كاسادو‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬برشلونة،‭ ‬وأيتور‭ ‬باريديس‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬مدافع‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬المهاجم‭ ‬ألفارو‭ ‬موراتا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬الخميس‭ ‬إثر‭ ‬تعرضه‭ ‬لصدمة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬خلال‭ ‬تمارين‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي،‭ ‬لم‭ ‬يغب‭ ‬عن‭ ‬التشكيلة‭. ‬ويحتاج‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬مباراتيه‭ ‬المقبلتين‭ ‬لضمان‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعته‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬التي‭ ‬يعتليها‭ ‬حاليا‭ ‬بـ10‭ ‬نقاط،‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬الدنمارك‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬وصربيا‭ ‬بست،‭ ‬فيما‭ ‬تتذيل‭ ‬سويسرا‭ ‬الترتيب‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭. ‬