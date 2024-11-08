ثلاثة وجوه جديدة في تشكيلة إسبانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد – (أ ف ب): كشف المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي أمس الجمعة عن قائمة المنتخب الأول الذي سيواجه الدنمارك وسويسرا في 15 و18 نوفمبر في المجموعة الرابعة من الجولتين الخامسة والسادسة ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك خلال فيديو تكريمي لضحايا الفيضانات في فالنسيا.
وقال دي لا فوينتي في فيديو نشره الاتحاد الإسباني للعبة على منصة «إكس»: «عالم كرة القدم لن يترككم، لن نخذلكم... سنلعب من أجلكم جميعا»، معبرا عن «الدعم» و«التضامن» مع ضحايا الكارثة التي أودت بحياة 219 شخصا على الأقل وخلّفت 93 مفقودا.
وشهدت القائمة انضمام ثلاثة لاعبين جدد، هم المهاجم سامو أوموروديون (20 عاما) المتألّق مع بورتو البرتغالي، ومارك كاسادو (21 عاما) لاعب وسط برشلونة، وأيتور باريديس (24 عاما) مدافع أتلتيك بلباو.
وعلى الرغم من نقل المهاجم ألفارو موراتا إلى المستشفى الخميس إثر تعرضه لصدمة قوية في الرأس خلال تمارين ميلان الإيطالي، لم يغب عن التشكيلة. ويحتاج المنتخب الإسباني إلى نقطة واحدة فقط من مباراتيه المقبلتين لضمان صدارة مجموعته الرابعة من المستوى الأول التي يعتليها حاليا بـ10 نقاط، متقدما على الدنمارك بفارق ثلاث نقاط وصربيا بست، فيما تتذيل سويسرا الترتيب بنقطة واحدة.
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