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سانتوس.. قصة كفاح وطموح

11/8/2024 7:19:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبوظبي‭ ‬ ‭ (‬وام‭): ‬كثيرة‭ ‬هي‭ ‬القصص‭ ‬الملهمة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬الذين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬قهر‭ ‬المستحيل،‭ ‬بالصبر‭ ‬والتحمل‭ ‬والتحدي‭ ‬والتمسك‭ ‬بالأمل،‭ ‬وتبقى‭ ‬بطولة‭ ‬أبوظبي‭ ‬العالمية‭ ‬لمحترفي‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬القصص،‭ ‬ومنها‭ ‬قصة‭ ‬اللاعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬أوسماري‭ ‬دوس‭ ‬سانتوس‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬البارا‭ ‬جوجيتسو‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭.‬

وبدأ‭ ‬أوسماري‭ ‬دوس‭ ‬سانتوس‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬38‭ ‬عاماً،‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لحادث‭ ‬سير‭ ‬مؤلم‭ ‬جعله‭ ‬عاجزا‭ ‬على‭ ‬كرسيه‭ ‬المتحرك‭. ‬وبرغم‭ ‬قسوة‭ ‬ظروفه‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يستسلم‭ ‬لهذا‭ ‬الواقع‭ ‬الأليم،‭ ‬فبدأ‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬للسعادة‭ ‬يستعيد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الابتسامة‭ ‬الغائبة‭.‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬وجد‭ ‬شغفه‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الجوجيتسو،‭ ‬ويقول‭ ‬دوس‭ ‬سانتوس‭: ‬‮«‬من‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬فيها‭ ‬قدمي‭ ‬على‭ ‬بساط‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬أدركت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬البداية‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬أبحث‭ ‬عنها،‭ ‬ربما‭ ‬أكون‭ ‬قد‭ ‬شعرت‭ ‬حينها‭ ‬بأن‭ ‬طموحاتي‭ ‬بعيدة‭ ‬المنال،‭ ‬خاصة‭ ‬أنني‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬آلام‭ ‬جسدية‭ ‬عديدة‭ ‬نتيجة‭ ‬الحادث،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬أحوالي‭ ‬المادية‭ ‬الصعبة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬شغفي‭ ‬برياضة‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬وشخصيتي‭ ‬العنيدة‭ ‬دفعاني‭ ‬لمواصلة‭ ‬المشوار،‭ ‬حيث‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬اقتراض‭ ‬المال‭ ‬وتنظيم‭ ‬السحوبات‭ ‬لتمويل‭ ‬مشاركتي‭ ‬في‭ ‬البطولات‮»‬‭.‬

ويتابع‭ ‬أوسماري‭ ‬‮«‬بطولة‭ ‬أبوظبي‭ ‬العالمية‭ ‬لمحترفي‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬كانت‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬وحافزاً‭ ‬كبيرا‭ ‬يدفعني‭ ‬للاستمرار‭ ‬بعزيمة‭ ‬أكبر،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬خلالها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الميداليات،‭ ‬واليوم‭ ‬كان‭ ‬الموعد‭ ‬مع‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‮»‬‭.‬

ويحسب‭ ‬للاعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬أنه‭ ‬حقق‭ ‬إنجازا‭ ‬لافتا،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬اللاعب‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يحصد‭ ‬ألقاباً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬الأحزمة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أبوظبي‭ ‬العالمية‭ ‬لمحترفي‭ ‬الجوجيتسو؛‭ ‬الأبيض‭ ‬والأزرق‭ ‬والبنفسجي‭ ‬والبني‭ ‬والأسود‭.‬

وتحدث‭ ‬أوسماري‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬رياضة‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬كان‭ ‬لدي‭ ‬العزيمة‭ ‬الكافية‭ ‬لأصبح‭ ‬بطلاً‭ ‬في‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬ومصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للكثيرين‭ ‬وسأذكر‭ ‬دوماً‭ ‬بأن‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬منحتني‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬ووفرت‭ ‬لي‭ ‬فرصة‭ ‬السفر‭ ‬وزيارة‭ ‬دول‭ ‬عديدة،‭ ‬وجعلتني‭ ‬إنسانا‭ ‬أفضل‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬لذا‭ ‬أعتقد‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬واجبي‭ ‬منح‭ ‬الآخرين‭ ‬الشعور‭ ‬بالأمل‭ ‬بأن‭ ‬الغد‭ ‬سيكون‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحلي‭ ‬بالعزيمة‭ ‬والطموح‮»‬‭.‬

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