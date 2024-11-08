سبيرز غير متأكد من موعد عودة بوبوفيتش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سان‭ ‬أنطونيو‭ (‬أمريكا‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ب‭): ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬موعد‭ ‬عودة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬المخضرم‭ ‬جريج‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬لقيادة‭ ‬فريق‭ ‬سان‭ ‬أنطونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬غامضا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وعانى‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬من‭ ‬وعكة‭ ‬صحية‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬ساعتين‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬سبيرز‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبرولفز‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للرجال‭ (‬إن‭ ‬بي‭ ‬أيه‭).‬

وقال‭ ‬ميتش‭ ‬جونسون،‭ ‬مدرب‭ ‬سان‭ ‬أنطونيو‭ ‬المؤقت،‭ ‬إن‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بأنه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يوضح‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭.‬

وغاب‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬لسبيرز‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬لقاء‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬مساء‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬بفوز‭ ‬الفريق‭ ‬بنتيجة‭ ‬118‭ / ‬105‭.‬

وعندما‭ ‬سئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬تأكيد‭ ‬بشأن‭ ‬موعد‭ ‬عودة‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬جونسون‭ ‬تقديم‭ ‬إجابة‭.‬

وصرح‭ ‬جونسون‭ ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إن‭ ‬صحة‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭. ‬لقد‭ ‬تحدثنا،‭ ‬وكنت‭ ‬مشغولا‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر،‭ ‬لكنني‭ ‬لست‭ ‬متأكدا‭ ‬بشأن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭. ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬تفاصيل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬كشف‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما،‭ ‬نجم‭ ‬الفريق،‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬لم‭ ‬يتواصلوا‭ ‬كثيرا‭ ‬مع‭ ‬بوبوفيتش،‭ ‬لكنهم‭ ‬يتوقعون‭ ‬عودته‭ ‬قريبا‭.‬

أشار‭ ‬ويمبانياما‭ ‬بعد‭ ‬لقاء‭ ‬سبيرز‭ ‬وبلايزرز‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نسمع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬بوب‭. ‬إنهم‭ ‬يطلعوننا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬السماح‭ ‬لنا‭ ‬بمعرفته‭. ‬لذا،‭ ‬لست‭ ‬قلقا‭ ‬عليه‭. ‬أعلم‭ ‬أنه‭ ‬سيعود‭ ‬قريبا‮»‬‭.‬

ويعد‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬مدير‭ ‬فني‭ ‬سنا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬أيه،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬تجاوز‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬للمدرب‭ ‬هوبي‭ ‬براون،‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬ممفيس‭ ‬جريزليس‭ ‬وهو‭ ‬بعمر‭ ‬71‭ ‬عاما‭.‬

كما‭ ‬يعتبر‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬أحد‭ ‬أعظم‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬أيه،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬توج‭ ‬بخمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬سان‭ ‬أنطونيو‭ ‬سبيرز،‭ ‬الذي‭ ‬يقضي‭ ‬معه‭ ‬الآن‭ ‬موسمه‭ ‬الـ29‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬