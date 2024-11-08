Saturday, 09 November 2024 02:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سبيرز غير متأكد من موعد عودة بوبوفيتش

11/8/2024 7:19:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سان‭ ‬أنطونيو‭ (‬أمريكا‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ب‭): ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬موعد‭ ‬عودة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬المخضرم‭ ‬جريج‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬لقيادة‭ ‬فريق‭ ‬سان‭ ‬أنطونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬غامضا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وعانى‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬من‭ ‬وعكة‭ ‬صحية‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬ساعتين‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬سبيرز‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبرولفز‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للرجال‭ (‬إن‭ ‬بي‭ ‬أيه‭).‬

وقال‭ ‬ميتش‭ ‬جونسون،‭ ‬مدرب‭ ‬سان‭ ‬أنطونيو‭ ‬المؤقت،‭ ‬إن‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بأنه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يوضح‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭.‬

وغاب‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬لسبيرز‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬لقاء‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬مساء‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬بفوز‭ ‬الفريق‭ ‬بنتيجة‭ ‬118‭ / ‬105‭.‬

وعندما‭ ‬سئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬تأكيد‭ ‬بشأن‭ ‬موعد‭ ‬عودة‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬جونسون‭ ‬تقديم‭ ‬إجابة‭.‬

وصرح‭ ‬جونسون‭ ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إن‭ ‬صحة‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭. ‬لقد‭ ‬تحدثنا،‭ ‬وكنت‭ ‬مشغولا‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر،‭ ‬لكنني‭ ‬لست‭ ‬متأكدا‭ ‬بشأن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭. ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬تفاصيل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬كشف‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما،‭ ‬نجم‭ ‬الفريق،‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬لم‭ ‬يتواصلوا‭ ‬كثيرا‭ ‬مع‭ ‬بوبوفيتش،‭ ‬لكنهم‭ ‬يتوقعون‭ ‬عودته‭ ‬قريبا‭.‬

أشار‭ ‬ويمبانياما‭ ‬بعد‭ ‬لقاء‭ ‬سبيرز‭ ‬وبلايزرز‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نسمع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬بوب‭. ‬إنهم‭ ‬يطلعوننا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬السماح‭ ‬لنا‭ ‬بمعرفته‭. ‬لذا،‭ ‬لست‭ ‬قلقا‭ ‬عليه‭. ‬أعلم‭ ‬أنه‭ ‬سيعود‭ ‬قريبا‮»‬‭.‬

ويعد‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬مدير‭ ‬فني‭ ‬سنا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬أيه،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬تجاوز‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬للمدرب‭ ‬هوبي‭ ‬براون،‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬ممفيس‭ ‬جريزليس‭ ‬وهو‭ ‬بعمر‭ ‬71‭ ‬عاما‭.‬

كما‭ ‬يعتبر‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬أحد‭ ‬أعظم‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬أيه،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬توج‭ ‬بخمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬سان‭ ‬أنطونيو‭ ‬سبيرز،‭ ‬الذي‭ ‬يقضي‭ ‬معه‭ ‬الآن‭ ‬موسمه‭ ‬الـ29‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

MENAFN08112024000055011008ID1108867263

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث