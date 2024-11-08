سبيرز غير متأكد من موعد عودة بوبوفيتش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سان أنطونيو (أمريكا) – (أ ب): لا يزال موعد عودة المدير الفني المخضرم جريج بوبوفيتش لقيادة فريق سان أنطونيو سبيرز هذا الموسم غامضا حتى الآن.
وعانى بوبوفيتش من وعكة صحية لم يتم الكشف عنها يوم السبت الماضي قبل حوالي ساعتين ونصف الساعة من مباراة سبيرز أمام ضيفه مينيسوتا تمبرولفز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة للرجال (إن بي أيه).
وقال ميتش جونسون، مدرب سان أنطونيو المؤقت، إن بوبوفيتش «لا يشعر بأنه على ما يرام»، لكنه لم يوضح ما حدث قبل ساعات.
وغاب بوبوفيتش عن المباريات الثلاث الأخيرة لسبيرز منذ ذلك الحين، حيث كان من بينها لقاء الفريق أمام ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز مساء بالتوقيت المحلي (صباح أمس الجمعة بتوقيت جرينتش)، الذي انتهى بفوز الفريق بنتيجة 118 / 105.
وعندما سئل عما إذا كان هناك أي تأكيد بشأن موعد عودة بوبوفيتش هذا الموسم، لم يستطع جونسون تقديم إجابة.
وصرح جونسون «أود أن أقول إن صحة بوبوفيتش على ما يرام. لقد تحدثنا، وكنت مشغولا بهذا الأمر، لكنني لست متأكدا بشأن أي شيء. ليس لدي تفاصيل».
من جانبه، كشف فيكتور ويمبانياما، نجم الفريق، أن اللاعبين لم يتواصلوا كثيرا مع بوبوفيتش، لكنهم يتوقعون عودته قريبا.
أشار ويمبانياما بعد لقاء سبيرز وبلايزرز «لا نسمع الكثير من بوب. إنهم يطلعوننا على كل ما يتم السماح لنا بمعرفته. لذا، لست قلقا عليه. أعلم أنه سيعود قريبا».
ويعد بوبوفيتش هو أكبر مدير فني سنا في تاريخ إن بي أيه، وفي عام 2020، تجاوز الرقم القياسي السابق للمدرب هوبي براون، الذي قاد مباراته الأخيرة مع فريقه ممفيس جريزليس وهو بعمر 71 عاما.
كما يعتبر بوبوفيتش أحد أعظم المدربين في تاريخ إن بي أيه، علما بأنه توج بخمسة ألقاب في البطولة مع فريقه سان أنطونيو سبيرز، الذي يقضي معه الآن موسمه الـ29 في المسابقة.
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