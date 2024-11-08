تنتقم من طليقها بقتل طفلهما... مع رسالة صادمة

MENAFN - Khaberni) خبرني - في جريمة مروّعة هزت ولاية ألاسكا، طغى الانتقام على مشاعر أم، فقامت بقتل ابنها بدم بارد، وأرسلت لطليقها تسجيلاً صوتياً تعترف فيه بجريمتها.

وضربت سيدار ماي سارتن (43 عاماً) ولدها النائم بودي (5 سنوات) بجسم صلب على رأسه، ثم طعنته مراراً وتكراراً بسكين، لأنّ والده أرسله إليها للإقامة معها في شقتها بولاية ألاسكا، كجزء من ترتيبات حضانة الطفل.





تفاصيل الجريمة

وحسبما موقع "مترو"، أرسلت الأم يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عبر هاتفها الجوال تسجيلات صوتية إلى طليقها روبرت غاغنر تخبره فيها بكل برود عن ارتكاب جريمتها.

وقالت في أحد تسجيلاتها: "روبرت هذا سيئ حقاً. أنت بحاجة ماسة للمجيء إلى هنا الآن. من فضلك لا تفزع.. لم يعد لدينا ابن".

واتصلت الأم بالشرطة صباح اليوم التالي و"أبلغتهم أن شخصاً ما قد أذى ابنها وأنه توفي بالتأكيد"، وفقاً لما ذكره بيان قسم شرطة فيربانكس.

وادعت سارتن أنها رأت ابنها حياً لآخر مرة، عندما كان نائماً حوالي الساعة الثانية صباحاً، زاعمة أن مكالماتها على الرقم 911 في الليلة السابقة لم يتم الرد عليها.





فشل محاولة انتحار

وعندما وصل عناصر الشرطة إلى شقتها في ألاسكا، "لاحظوا على الفور أنها تعاني من تمزقات متعددة في معصميها وساعديها ورقبتها ورأسها".

ورجح بيان الشرطة أنها تعمّدت إلحاق هذه الجروح بنفسها لإنهاء حياتها، ووجدوا الطفل إلى جوارها غارقاً بدمائه وبجانبه جسم صلب ملطخ بالدماء أيضاً.

كما عثر الضباط أيضاً على سكين قرب السرير وآخر على الأرض، وكمية كبيرة من الدماء حول الشقة.

ونقلت الأم إلى مستشفى فيربانكس التذكاري، فيما نُقلت جثة الصبي إلى المشرحة.

وأشار تقرير التشريح الأولي لجثة الصبي إلى أنه توفي متأثراً بصدمة حادة في رأسه، وبالإضافة إلى جراح متعددة.

وفيما اتهمت سارتن بالقتل من الدرجة الأولى وتخضع حالياً للعلاج الطبي، علّق رئيس الشرطة رون دوبي: "نأمل أن نتمكن من توفير قدر من العدالة لعائلة الضحية".





حملة تبرعات

دشّن محبو الطفل بودي حساباً للطفل عبر صفحة على منصة "غو فاند مي" لجمع التبرعات لعائلة الطفل المنكوبة.

واستطاعت الحملة جمع مبلغ وصل لنحو 7570 دولاراً حتى اليوم الجمعة.



