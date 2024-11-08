كهرباء القدس تعتذر عن قطع التيار الكهربائي عن كفر عقب وبعض المناطق المحيطة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا يوم غدٍ السبت
9/11/2024 عن كل من المناطق التالية أجزاء من كفر عقب وتشمل أجزاء من حي الطوري وتشمل: إسكان مطر غيث والمجاورين ، سوبرماركت السعيد والمجاورين ، سوبرماركت زغير
والمجاورين ، إسكان فرح والمجاورين ، مؤسسة بلا حدود والمجاورين ، إسكان الندى والمجاورين ، إسكان عويضة والمجاورين ، إسكان الرجبي والمجاورين ، إسكان أبناء القدس 2 والمجاورين ، روضة الحصاد والمجاورين.
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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