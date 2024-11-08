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كهرباء القدس تعتذر عن قطع التيار الكهربائي عن كفر عقب وبعض المناطق المحيطة

11/8/2024 7:10:31 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا يوم غدٍ السبت
9/11/2024 عن كل من المناطق التالية أجزاء من كفر عقب وتشمل أجزاء من حي الطوري وتشمل: إسكان مطر غيث والمجاورين ، سوبرماركت السعيد والمجاورين ، سوبرماركت زغير
والمجاورين ، إسكان فرح والمجاورين ، مؤسسة بلا حدود والمجاورين ، إسكان الندى والمجاورين ، إسكان عويضة والمجاورين ، إسكان الرجبي والمجاورين ، إسكان أبناء القدس 2 والمجاورين ، روضة الحصاد والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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