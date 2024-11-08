الرجوب يدعو لإرادة دولية موحدة لوقف العدوان وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / دعا جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وموحد لوقف جميع أشكال العنف ضد الفلسطينيين، مشددًا على الحاجة إلى إرادة دولية لإنهاء الصراع في الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال الرجوب:“يجب أن يكون هناك إرادة أممية تقبل بمبدأ وقف العدوان على جميع الفلسطينيين، سواء في غزة التي تواجه الإبادة الجماعية، أو في الضفة الغربية، حيث يسود العنف والإرهاب. كما يجب الاعتراف بوحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.”

وأكد الرجوب أن الوضع الحالي يتطلب رؤية دولية تضع أسسًا لحل الصراع، تتضمن ثلاثة أطراف رئيسية اولها الطرف الفلسطيني، الذي يُفترض أن يبني وحدة وطنية ترتكز على مقاربات سياسية وتنظيمية وطنية تهدف للحفاظ على المكتسبات الحالية، وأبرزها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وشدد الرجوب على ضرورة الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى أهمية الحفاظ على السلطة الوطنية الفلسطينية كإحدى "الثوابت المقدسة".

كما دعا الرجوب الطرف الثاني وهو المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل، مشيرًا إلى ضرورة أن "يرفع العالم في وجه إسرائيل الكرت الأحمر" ويلزمها بالالتزام بالشرعية الدولية التي ترى في الدولة الفلسطينية المستقلة أساسًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

أما الطرف الثالث، فهو الدول العربية، وخاصة مصر والأردن، التي أكد الرجوب على أهمية انخراطها في حوار استراتيجي مع الجانب الفلسطيني. وقال: "إن تحقيق الأمن القومي المصري والأردني يجب أن يبدأ بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة." وأضاف أن هذا النهج يعكس مسارًا منطقيًا لتحقيق المصالح المشتركة في المنطقة بدلاً من الدخول في صراعات ثانوية مع أطراف أخرى.

واختتم الرجوب حديثه بالإشارة إلى أن هذه المقاربة تشكل بديلًا استراتيجيًا للتصعيد، مؤكدًا على ضرورة اتباع نهج عقلاني لتحقيق الاستقرار والسلام.