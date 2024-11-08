لن يكون هناك عودة: الجيش الإسرائيلي يقول إنه لن يسمح بعودة السكان إلى شمال غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة / ترجمة خاصة PNN /

و قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لن يسمح للسكان الذين تم إجلاؤهم من شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم. ووفقًا للتقرير في "الغارديان"، صرّح العميد إسحاق كوهين للصحفيين هذا الأسبوع قائلاً: "لن يعود أحد إلى المنطقة الشمالية. لا يوجد عودة إلى الشمال، ولن تكون هناك عودة"، مضيفًا أن حوالي 55,000 من سكان جباليا قد فروا إلى الجنوب. وقد أدلى مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي بتصريحات مشابهة في السابق.

ووفقًا للتقرير، أوضح كوهين، قائد الفرقة 162، أن هذا القرار جاء بدافع الحاجة لاستئناف القوات الإسرائيلية عملياتها في مناطق شمال غزة مثل جباليا. وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية ستُسمح بالدخول بانتظام فقط إلى جنوب القطاع وليس إلى الشمال "لأن السكان لم يعودوا هناك".

و ذكرت صحيفة "الغارديان" أن متحدثًا باسم

جيش الاحتلال الإسرائيلي صرح يوم الخميس بأن تصريحات كوهين قد أُخذت خارج سياقها ولا "تعكس أهداف وقيم الجيش الإسرائيلي".



وأضاف المتحدث أن الجيش الإسرائيلي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشمال، بما في ذلك إلى جباليا.

كما ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حماس منعت سكان جباليا من المغادرة لفترة طويلة، وحجبت عنهم الطعام والماء، بل وأعدمت بعضهم. ووفقًا للتقديرات، لم يتبقَ الآن سوى بضع مئات من السكان في جباليا.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملياته في المنطقة حققت نجاحًا، وادعى أنه تم القبض على حوالي 700 شخص يُشتبه في انتمائهم إلى حماس أو جماعات مسلحة أخرى ونقلهم إلى الشاباك للاستجواب، مما وفر معلومات استخباراتية هامة. كما تم قتل نحو 1,000 مسلح خلال هذه العمليات، ومن بين حوالي 200 منزل مفخخ، تمكنت حماس من تفعيل المتفجرات في موقعين فقط.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن هذه العمليات تنفذ "أجزاء معينة" من "خطة الجنرال"، التي وضعها ضباط كبار متقاعدون، وتنص على الترحيل القسري لكامل السكان الفلسطينيين إلى النصف الجنوبي من غزة، جنوب ممر نتساريم (منطقة نهر غزة) الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي.



وبحسب الخطة، التي واجهت انتقادات دولية، سيتم اعتبار أي شخص يختار البقاء في شمال قطاع غزة عنصرًا من حماس وقد يُستهدف. كما دعت الخطة إلى حجب دخول المساعدات الإنسانية إلى الشمال.

وبينما لم ينتقل السكان جنوب ممر نتساريم، فقد تم فعليًا طردهم من الربع الشمالي من قطاع غزة إلى مناطق جنوب جباليا، وربما حتى إلى مخيم الشاطئ للاجئين جنوبًا. وقد شملت هذه العملية تدميرًا هائلًا للمنازل والبنية التحتية في شمال قطاع غزة، يبدو أن بعضها لا يرتبط مباشرة بالعمليات القتالية. وهذه تغييرات شبه دائمة قد يحتاج الفلسطينيون إلى سنوات لإصلاحها، إن كان ذلك ممكنًا على الإطلاق.

وفي الشهر الماضي، أُفيد أنه تحت ضغط من مسؤولين سياسيين، يمنع الجيش الإسرائيلي عودة سكان جباليا إلى منازلهم، رغم تحقيق معظم الأهداف العسكرية للعملية في شمال غزة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم السماح لعشرات الآلاف من السكان الذين تم إجلاؤهم بطلب من الجيش بالعودة إلى المنطقة التي لا تزال القوات الإسرائيلية تعمل فيها.