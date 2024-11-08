ملفات‭ ‬حيوية‭.. ‬أمام‭ ‬الوزراء‭ ‬الجدد‭:‬

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أول السطر:
تلقينا اتصالا كريما من هيئة التخطيط والتطوير العمراني ردا على ما نشرنا بخصوص موضوع ورثة العائلة البحرينية، وتم تأكيد سرعة صرف التعويض وفق الإجراءات القانونية اللازمة.. وتحية خاصة للرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط على متابعته للموضوع، على الرغم من وجوده خارج البلاد في مهمة رسمية.
ملفات حيوية.. أمام الوزراء الجدد:
صحيح أن المسؤولية «تضامنية» أمام الحكومة بشكل عام، في متابعة تنفيذ برنامج الحكومة «2023-2026»، الذي حمل شعار: (من التعافي إلى النمو المستدام)، إلا أن ثمة أهدافا وردت في المحاور الرئيسية للبرنامج، معني بها في الدرجة الأولى وزير المواصلات والاتصالات، ووزير التنمية الاجتماعية.
ذلك أن «رفع كفاءة الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين»، الواردة في محور (رفع مستوى المعيشة)، منوطة بها بشكل مباشر ورئيسي وزارة التنمية الاجتماعية، وبشكل خاص مسألة تحديد مستوى «خط الفقر»، التي لم توفق الوزارة في تحديثها في الفترة الماضية، ولاقت عدم القبول من الرأي العام.
كما أن تطوير واستدامة الخدمات الاجتماعية، واجب العناية بها وتصحيح بوصلتها، وتوفير البيئة اللازمة لتمكين المؤسسات الأهلية من المشاركة في العملية التنموية، بعد أن ظهر للعلن ثمة تباين واضح بين الوزارة والجمعيات، بجانب ضرورة الاســـتفادة مـــن خبـــرات المتقاعديـــن وهو ملف يستحق المزيد من الاهتمام والتفعيل، في حين أن وزارة المواصلات والاتصالات، معنية هي الأخرى بتعزيــز فاعليــة أنظمــة التنقــل والنقــل الجماعــي والطــرق فــي المملكــة وتنوعهــا، ووضــع خطــة زمنيــة لتخفيــف الازدحامات المروريــة، ومواصلـــة التطويـــر والرقابـــة علـــى قطـــاع الاتصالات، بمـــا يعـــزز مـــن التنافســـية وجـــذب الاستثمارات، وهي ضمن الأهداف الواردة في (محور البنية التحتية والبيئة).
بجانب الاستمرار فــي تنفيــذ المشــاريع التنمويــة الكبــرى، التــي تهــدف الى نمــو الاقتصاد، وخلــق فــرص واعـدة للمواطنيـن فـي قطاع المواصلات والاتصالات، وهي مسؤولية واضحة ومحددة ومباشرة للوزارة، مع تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى المتعلقة بالمواصلات مع الدول الخليجية، فضلا عن تحريك ملف البحرنة في قطاع الطيران والناقلة الوطنية، وفتح الخطوط الجوية المربحة.. بالإضافة إلى تشـجيع الاستثمار مـن خلال تنفيـذ الاستراتيجيات والمبـادرات التحفيزية لقطاع المواصلات والاتصالات، بالشراكة مع القطاع الخاص.
كل التهاني والتبريكات لمعالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، على الثقة الملكية السامية.. وهما قادران بكل كفاءة وخبرة على أداء الملفات الحيوية بكل نجاح وتميز في الفترة المقبلة، وهو تحد وطني كبير، ولهما منا كل التمنيات والدعم بالتوفيق والسداد.
آخر السطر:
ملف الصيدلة وبحرنة هذا القطاع الذي يشهد الكثير من الملاحظات، ودور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية «نهرا» في التعامل معه، وما ذكره النائب هشام العوضي، يستوجب تحركا أكبر وعاجلا من المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة شخصيا.
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