MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تلقينا‭ ‬اتصالا‭ ‬كريما‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نشرنا‭ ‬بخصوص‭ ‬موضوع‭ ‬ورثة‭ ‬العائلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتم‭ ‬تأكيد‭ ‬سرعة‭ ‬صرف‭ ‬التعويض‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭.. ‬وتحية‭ ‬خاصة‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياط‭ ‬على‭ ‬متابعته‭ ‬للموضوع،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجوده‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬رسمية‭.‬

ملفات‭ ‬حيوية‭.. ‬أمام‭ ‬الوزراء‭ ‬الجدد‭:‬

صحيح‭ ‬أن‭ ‬المسؤولية‭ ‬‮«‬تضامنية‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬الحكومة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬2023‭-‬2026‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬شعار‭: (‬من‭ ‬التعافي‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬أهدافا‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬المحاور‭ ‬الرئيسية‭ ‬للبرنامج،‭ ‬معني‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬ووزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الدعم‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‮»‬،‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬محور‭ (‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭)‬،‭ ‬منوطة‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬ورئيسي‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وبشكل‭ ‬خاص‭ ‬مسألة‭ ‬تحديد‭ ‬مستوى‭ ‬‮«‬خط‭ ‬الفقر‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬توفق‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تحديثها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬ولاقت‭ ‬عدم‭ ‬القبول‭ ‬من‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬واستدامة‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬واجب‭ ‬العناية‭ ‬بها‭ ‬وتصحيح‭ ‬بوصلتها،‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأهلية‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التنموية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ظهر‭ ‬للعلن‭ ‬ثمة‭ ‬تباين‭ ‬واضح‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬والجمعيات،‭ ‬بجانب‭ ‬ضرورة‭ ‬الاســـتفادة‭ ‬مـــن‭ ‬خبـــرات‭ ‬المتقاعديـــن‭ ‬وهو‭ ‬ملف‭ ‬يستحق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬والتفعيل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬معنية‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬بتعزيــز‭ ‬فاعليــة‭ ‬أنظمــة‭ ‬التنقــل‭ ‬والنقــل‭ ‬الجماعــي‭ ‬والطــرق‭ ‬فــي‭ ‬المملكــة‭ ‬وتنوعهــا،‭ ‬ووضــع‭ ‬خطــة‭ ‬زمنيــة‭ ‬لتخفيــف‭ ‬الازدحامات‭ ‬المروريــة،‭ ‬ومواصلـــة‭ ‬التطويـــر‭ ‬والرقابـــة‭ ‬علـــى‭ ‬قطـــاع‭ ‬الاتصالات،‭ ‬بمـــا‭ ‬يعـــزز‭ ‬مـــن‭ ‬التنافســـية‭ ‬وجـــذب‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬وهي‭ ‬ضمن‭ ‬الأهداف‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ (‬محور‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والبيئة‭).‬

بجانب‭ ‬الاستمرار‭ ‬فــي‭ ‬تنفيــذ‭ ‬المشــاريع‭ ‬التنمويــة‭ ‬الكبــرى،‭ ‬التــي‭ ‬تهــدف‭ ‬الى‭ ‬نمــو‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬وخلــق‭ ‬فــرص‭ ‬واعـدة‭ ‬للمواطنيـن‭ ‬فـي‭ ‬قطاع‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وهي‭ ‬مسؤولية‭ ‬واضحة‭ ‬ومحددة‭ ‬ومباشرة‭ ‬للوزارة،‭ ‬مع‭ ‬تسريع‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمواصلات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تحريك‭ ‬ملف‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬والناقلة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وفتح‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬المربحة‭.. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشـجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬مـن‭ ‬خلال‭ ‬تنفيـذ‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والمبـادرات‭ ‬التحفيزية‭ ‬لقطاع‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

كل‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لمعالي‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وسعادة‭ ‬السيد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬العلوي،‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭.. ‬وهما‭ ‬قادران‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وخبرة‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الملفات‭ ‬الحيوية‭ ‬بكل‭ ‬نجاح‭ ‬وتميز‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وهو‭ ‬تحد‭ ‬وطني‭ ‬كبير،‭ ‬ولهما‭ ‬منا‭ ‬كل‭ ‬التمنيات‭ ‬والدعم‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والسداد‭. ‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

ملف‭ ‬الصيدلة‭ ‬وبحرنة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الملاحظات،‭ ‬ودور‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معه،‭ ‬وما‭ ‬ذكره‭ ‬النائب‭ ‬هشام‭ ‬العوضي،‭ ‬يستوجب‭ ‬تحركا‭ ‬أكبر‭ ‬وعاجلا‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬ووزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬شخصيا‭.‬