الــــــــتــــــــــوت الأزرق.. فوائد صحية مذهلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتوصلت‭ ‬دراسة،‭ ‬نُشرت‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬للتغذية‭ ‬الرياضية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يُحسن‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬ووظيفة‭ ‬بطانة‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ (‬طبقة‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬تبطن‭ ‬جميع‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬التبادلات‭ ‬بين‭ ‬مجرى‭ ‬الدم‭ ‬والأنسجة‭ ‬المحيطة‭) ‬وتصلب‭ ‬الشرايين‭. ‬

ونقل‭ ‬موقع‭ ‬ Surrey ‭ ‬ Live ‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬ونُشرت‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬ Nutrients ‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يُحسن‭ ‬إدارة‭ ‬الجلوكوز‭ ‬ومستويات‭ ‬الإنسولين‭.‬

وتوصلت‭ ‬دراسة‭ ‬أخرى،‭ ‬نُشرت‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬ Antioxidants ،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يُحسن‭ ‬مرونة‭ ‬الجلد‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬خشونة‭ ‬الجلد‭.‬

كذلك‭ ‬كشفت‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬للعناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬تناولوا‭ ‬نصف‭ ‬كوب‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬يومياً‭ ‬مدة‭ ‬12‭ ‬أسبوعًا‭ ‬شهدوا‭ ‬تحسناً‭ ‬في‭ ‬التعلم‭ ‬والذاكرة‭ ‬والوظيفة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬والتخطيط‭ ‬والتركيز‭ ‬وإدارة‭ ‬المهام‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭.‬

ووفقاً‭ ‬للدراسة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬مكملات‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العمر‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الخرف‮»‬،‭ ‬لاحظ‭ ‬الباحثون‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق،‭ ‬وانخفاضاً‭ ‬في‭ ‬صعوبة‭ ‬ترميز‭ ‬الذاكرة‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭.‬

وتشير‭ ‬هذه‭ ‬الأدلة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬باستمرار‭ ‬قد‭ ‬يحمي‭ ‬من‭ ‬التدهور‭ ‬المعرفي‭ ‬عند‭ ‬تنفيذه‭ ‬مبكراً‭. ‬لكن‭ ‬ينبغي‭ ‬إدراك‭ ‬أن‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬ليس‭ ‬مادة‭ ‬سحرية،‭ ‬وإنما‭ ‬تلعب‭ ‬الجينات‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬الخرف‭.‬

وتظهر‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬ونمط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحي‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬الشيخوخة‭ ‬المعرفية‭ ‬والذاكرة‭.‬