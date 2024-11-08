الــــــــتــــــــــوت الأزرق.. فوائد صحية مذهلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أظهرت الأبحاث الحديثة أن تناول حفنة من التوت الأزرق يوميا يمكن أن تُحسن الصحة بشكل كبير.
وتوصلت دراسة، نُشرت في دورية الجمعية الدولية للتغذية الرياضية، إلى أن التوت الأزرق يمكن أن يُحسن ضغط الدم ووظيفة بطانة الأوعية الدموية (طبقة من الخلايا تبطن جميع الأوعية الدموية التي تنظم التبادلات بين مجرى الدم والأنسجة المحيطة) وتصلب الشرايين.
ونقل موقع Surrey Live أن نتائج دراسة التي أجريت عام 2021 ونُشرت في دورية Nutrients كشفت أن التوت الأزرق يمكن أن يُحسن إدارة الجلوكوز ومستويات الإنسولين.
وتوصلت دراسة أخرى، نُشرت في دورية Antioxidants ، إلى أن التوت الأزرق يمكن أن يُحسن مرونة الجلد ويقلل من خشونة الجلد.
كذلك كشفت نتائج دراسة للعناصر الغذائية أن المشاركين الذين تناولوا نصف كوب فقط من التوت الأزرق يومياً مدة 12 أسبوعًا شهدوا تحسناً في التعلم والذاكرة والوظيفة التنفيذية، بما يشمل اتخاذ القرار والتخطيط والتركيز وإدارة المهام وما إلى ذلك.
ووفقاً للدراسة التي تحمل عنوان «مكملات التوت الأزرق في منتصف العمر للحد من مخاطر الخرف»، لاحظ الباحثون أداء أفضل في مجموعة الدراسة التي تناولت التوت الأزرق، وانخفاضاً في صعوبة ترميز الذاكرة في أنشطة الحياة اليومية.
وتشير هذه الأدلة إلى أن تناول التوت الأزرق باستمرار قد يحمي من التدهور المعرفي عند تنفيذه مبكراً. لكن ينبغي إدراك أن التوت الأزرق ليس مادة سحرية، وإنما تلعب الجينات دوراً مهماً في انتشار الخرف.
وتظهر كمية كبيرة من الأبحاث أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة ونمط الحياة الصحي لها تأثير كبير على تحسين أو على الأقل الحفاظ على آثار الشيخوخة المعرفية والذاكرة.
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