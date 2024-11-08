بعد 77 عاما.. قطعة من كعكة زفاف الملكة إليزابيث تباع في مزاد علني!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعثر‭ ‬على‭ ‬القطعة‭ ‬داخل‭ ‬حقيبة‭ ‬سفر‭ ‬تحت‭ ‬سرير‭ ‬مارين‭ ‬بولسون،‭ ‬مدبرة‭ ‬المنزل‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬‮«‬هوليرود‭ ‬هاوس‮»‬‭ ‬في‭ ‬إدنبرة‭ ‬باسكتلندا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1931‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1969‭.‬

واحتفظت‭ ‬بولسون‭ ‬بالقطعة‭ ‬كهدية‭ ‬من‭ ‬زفاف‭ ‬الأميرة‭ ‬إليزابيث‭ ‬والأمير‭ ‬فيليب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدمت‭ ‬للزوجين‭ ‬خدمة‭ ‬حلويات‭ ‬رائعة‭.‬

وكانت‭ ‬القطعة‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬كعكة‭ ‬زفاف‭ ‬ملكية‭ ‬تم‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬2000‭ ‬ضيف‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام،‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬الأميرة‭ ‬إليزابيث‭ ‬والأمير‭ ‬فيليب‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬1947،‭ ‬وكانت‭ ‬هدية‭ ‬من‭ ‬بولسون‭.‬

وحققت‭ ‬قطعة‭ ‬كعكة‭ ‬الفاكهة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2800‭ ‬دولار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬نحو‭ ‬650‭ ‬دولارا،‭ ‬وفقا‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬مزايد‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬بقطعة‭ ‬الكعكة‭ ‬‮«‬النادرة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬شرائها‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭.‬

وقال‭ ‬جيمس‭ ‬غرينتر‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬المزادات‭ ‬‮«‬ريمان‭ ‬دانسي‮»‬‭ ‬ (Reeman Dansie) ‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬اكتشاف‭ ‬صغير‭ ‬حقا،‭ ‬كبسولة‭ ‬زمنية‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬كعكة‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

وحصلت‭ ‬بولسون‭ ‬على‭ ‬القطعة‭ ‬من‭ ‬الكعكة‭ ‬كعلامة‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬لها،‭ ‬مقابل‭ ‬تقديمها‭ ‬‮«‬الرائع‮»‬‭ ‬لـ«خدمة‭ ‬الحلويات‮»‬‭ ‬ (dessert service) ‭ ‬كهدية‭ ‬للزوجين‭ ‬الملكيين‭. ‬واحتفظت‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬وفاتها‭ ‬في‭ ‬الثمانينيات،‭ ‬حيث‭ ‬عثر‭ ‬عليها‭ ‬تحت‭ ‬السرير‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬ممتلكاتها‭ ‬الأخرى‭.‬

وعندما‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬كانت‭ ‬الكعكة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬تقديمها‭ ‬الأصلي،‭ ‬مع‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬الأميرة‭ ‬إليزابيث‭ ‬نفسها،‭ ‬مؤرخة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬1947،‭ ‬وهو‭ ‬نفس‭ ‬شهر‭ ‬زفافها‭. ‬