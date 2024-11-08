بعد 77 عاما.. قطعة من كعكة زفاف الملكة إليزابيث تباع في مزاد علني!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بيعت قطعة من كعكة زفاف الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، الذي أقيم قبل 77 عاما، بأكثر من أربعة أضعاف قيمتها المتوقعة في مزاد علني.
وعثر على القطعة داخل حقيبة سفر تحت سرير مارين بولسون، مدبرة المنزل في قصر «هوليرود هاوس» في إدنبرة باسكتلندا من عام 1931 إلى عام 1969.
واحتفظت بولسون بالقطعة كهدية من زفاف الأميرة إليزابيث والأمير فيليب بعد أن قدمت للزوجين خدمة حلويات رائعة.
وكانت القطعة جزءا من 11 كعكة زفاف ملكية تم توزيعها على نحو 2000 ضيف في قصر باكنغهام، في حفل زفاف الأميرة إليزابيث والأمير فيليب في 20 نوفمبر 1947، وكانت هدية من بولسون.
وحققت قطعة كعكة الفاكهة أكثر من 2800 دولار بعد أن كان من المتوقع أن تحقق نحو 650 دولارا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وفاز مزايد من الصين بقطعة الكعكة «النادرة» الذي تمكن من شرائها عبر الهاتف.
وقال جيمس غرينتر من دار المزادات «ريمان دانسي» (Reeman Dansie) في المملكة المتحدة: «إنها اكتشاف صغير حقا، كبسولة زمنية صغيرة من كعكة رائعة».
وحصلت بولسون على القطعة من الكعكة كعلامة شكر وتقدير لها، مقابل تقديمها «الرائع» لـ«خدمة الحلويات» (dessert service) كهدية للزوجين الملكيين. واحتفظت بها حتى وفاتها في الثمانينيات، حيث عثر عليها تحت السرير مع بعض ممتلكاتها الأخرى.
وعندما تم العثور عليها كانت الكعكة لا تزال في صندوق تقديمها الأصلي، مع رسالة من الأميرة إليزابيث نفسها، مؤرخة في نوفمبر 1947، وهو نفس شهر زفافها.
MENAFN08112024000055011008ID1108867037
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.