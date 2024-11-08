تـفـاعـل كبير مع مرسوم محمد بن زايد حول التعامل مـع الخـلـيـجـيـين كمواطنين إماراتيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووفقا‭ ‬للمادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم،‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد،‭ ‬والمنشور‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للتشريعات‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭: ‬‮«‬يُعامل‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬أو‭ ‬الاعتباريين‭ ‬معاملة‭ ‬مواطني‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمهن‭ ‬في‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

واستثنى‭ ‬المرسوم‭ ‬‮«‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمهن‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬أو‭ ‬يصدر‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬باستثنائها‭ ‬أو‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬واشتراطات‭ ‬خاصة‭ ‬لممارستها‮»‬‭.‬

وورد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭: ‬‮«‬يُلغى‭ ‬القانون‭ ‬الاتحادي‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬1984‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬ممارسة‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬للأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

وأثار‭ ‬المرسوم‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬حيّز‭ ‬التنفيذ‭ ‬مطلع‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬تفاعلا‭ ‬واسعا‭ ‬بين‭ ‬النشطاء‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬