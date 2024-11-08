تـفـاعـل كبير مع مرسوم محمد بن زايد حول التعامل مـع الخـلـيـجـيـين كمواطنين إماراتيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أصدرت حكومة الإمارات المرسوم القانوني الاتحادي لسنة 2024، الذي يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.
ووفقا للمادة الأولى من المرسوم، الذي أصدره الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والمنشور على الموقع الرسمي للتشريعات في الإمارات: «يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة».
واستثنى المرسوم «الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها».
وورد في المادة الثانية من المرسوم: «يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة».
وأثار المرسوم الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع أكتوبر الماضي تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
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