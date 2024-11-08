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روبوت صيني على المريخ يكتشف مؤشرات على وجود محيط قديم

11/8/2024 7:07:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اكتشف‭ ‬الروبوت‭ ‬الصيني‭ ‬‮«‬تشورونغ‮»‬‭ ‬أدلة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬محيط‭ ‬قديم‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬المريخ،‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬آثار‭ ‬لشواطئ‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬المياه‭ ‬جاورَتها،‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬نُشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬الخميس‭. ‬

لكنّ‭ ‬نظرية‭ ‬وجود‭ ‬محيط‭ ‬كان‭ ‬يغطي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬موضع‭ ‬نقاش،‭ ‬إذ‭ ‬شكك‭ ‬باحث‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬دقّة‭ ‬الاكتشافات‭ ‬الأخيرة‭.
‬وهبطت‭ ‬العربة‭ ‬الجوّالة‭ ‬الصينية‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬سهل‭ ‬شاسع‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬الكرة‭ ‬الشمالي‭ ‬للمريخ‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬يوتوبيا‭ ‬بلانيتيا‮»‬‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الماء‭ ‬كان‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭.
‬وشرح‭ ‬الباحث‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬للفنون‭ ‬التطبيقية‭ ‬بو‭ ‬وو،‭ ‬المعدّ‭ ‬الرئيسيّ‭ ‬للدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيتشر‮»‬،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬السمات‭ ‬توحي‭ ‬بوجود‭ ‬محيط‭ ‬قديم،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬مخاريط‭ ‬مجوّفة‭ ‬ومعابر‭ ‬متعددة‭ ‬الأضلاع‭ ‬وتيارات‭ ‬محفورة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأرض‭.
‬وأظهرت‭ ‬أبحاث‭ ‬سابقة‭ ‬أن‭ ‬المخاريط‭ ‬المجوفة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬نتجت‭ ‬من‭ ‬ينابيع‭ ‬طينية‭ ‬حارّة،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تتشكل‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الماء‭ ‬أو‭ ‬الجليد‭.
‬كذلك‭ ‬بيّنت‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬جمعتها‭ ‬المركبة‭ ‬الصينية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية،‭ ‬وجود‭ ‬خط‭ ‬ساحلي‭ ‬قريب،‭ ‬وفقا‭ ‬للدراسة‭.
‬واستنتج‭ ‬الباحثون‭ ‬سيناريو‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬المحيط‭ ‬تكوّن‭ ‬بفعل‭ ‬فيضانات‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬3‭.‬7‭ ‬مليارات‭ ‬سنة،‭ ‬ثم‭ ‬تجمّد‭ ‬راسما‭ ‬خطا‭ ‬ساحليا،‭ ‬ثم‭ ‬جَفّ‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬3٫4‭ ‬مليارات‭ ‬سنة‭.
‬وأوضح‭ ‬بو‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬البحثي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يدّعي‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬تثبت‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬وجود‭ ‬محيط‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬المريخ‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬المرجّح‭ ‬أن‭ ‬يستلزم‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬الإثبات‭ ‬إرسال‭ ‬مركبة‭ ‬لجمع‭ ‬عينات‭ ‬تربة‭ ‬المريخ‭ ‬وإعادتها‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬لفحصها‭. ‬

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