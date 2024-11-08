طوله 450 مترا ومـتـجـهـا مـن سـنـغـافـورة إلى تركيانجاح عبور أضخم حوض عائم في تاريخ قـنـاة السويـس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلن‭ ‬الفريق‭ ‬أسامة‭ ‬ربيع‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬نجاح‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬عبور‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬القناة،‭ ‬التي‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬عبور‭ ‬الحوض‭ ‬العائم ‮

‬ DOURADO ‮

‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬450‭ ‬مترا‭ ‬وعرضه‮

‬90‭ ‬مترا‭ ‬ضمن‭ ‬قافلة‭ ‬الجنوب‭ ‬بالمجرى‭ ‬الملاحي‭ ‬الجديد‭ ‬للقناة‭.‬

كان‭ ‬الحوض‭ ‬العائم‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬سنغافورة‭ ‬ومتجها‭ ‬الى‭ ‬تركيا،‭ ‬واستغرقت‭ ‬عملية‭ ‬العبور‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬وسط‭ ‬استعدادات‭ ‬وترتيبات‭ ‬وتدابير‭ ‬ملاحية‭ ‬مُعقدة‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬طبيعة‭ ‬الوحدة‭ ‬العائمة،‭ ‬بينما‭ ‬قامت‭ ‬خمس‭ ‬قاطرات‭ ‬تابعة‭ ‬للهيئة‭ ‬بتوجيه‭ ‬وإرشاد‭ ‬الحوض‭ ‬العائم‭ ‬والقاطرات‭ ‬المرافقة‭ ‬له،‭ ‬وذلك‭ ‬بواسطة‭ ‬فريق‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مرشدي‭ ‬الهيئة‭ ‬وقباطنة‭ ‬القاطرات‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬استعدادات‭ ‬عبور‭ ‬الحوض‭ ‬العائم‭ ‬بدأت‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬المالكة‭ ‬للحوض‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الرحلة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحوض‭ ‬العائم ‮

‬ DOURADO ‭ ‬ لم‭ ‬يكن‭ ‬ليعبر‭ ‬القناة‭ ‬لولا‭ ‬انتهاء‭ ‬مشروع‭ ‬توسعة‭ ‬القناة‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الجنوبي،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬أقصى‭ ‬عرض‭ ‬مسموح‭ ‬به‭ ‬لعبور‭ ‬القناة‭ ‬قبل‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬التوسعة‭ ‬هو‭ ‬70‭ ‬متراً‭ ‬طبقا‭ ‬للائحة‭ ‬الملاحة،‭ ‬وبذلك‭ ‬تصبح‭ ‬عملية‭ ‬عبور‭ ‬الحوض‭ ‬العائم‭ ‬هي‭ ‬السابقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬لعبور‭ ‬وحدة‭ ‬عائمة‭ ‬بهذا‭ ‬العرض‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬التوسعة‭. ‬