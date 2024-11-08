طوله 450 مترا ومـتـجـهـا مـن سـنـغـافـورة إلى تركيانجاح عبور أضخم حوض عائم في تاريخ قـنـاة السويـس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أمس الجمعة نجاح أكبر عملية عبور نوعية في تاريخ القناة، التي تمثلت في عبور الحوض العائم
DOURADO
الذي يبلغ طوله 450 مترا وعرضه
90 مترا ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة.
كان الحوض العائم قادما من سنغافورة ومتجها الى تركيا، واستغرقت عملية العبور 24 ساعة وسط استعدادات وترتيبات وتدابير ملاحية مُعقدة نظراً إلى طبيعة الوحدة العائمة، بينما قامت خمس قاطرات تابعة للهيئة بتوجيه وإرشاد الحوض العائم والقاطرات المرافقة له، وذلك بواسطة فريق يضم مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وقباطنة القاطرات.
وأوضح رئيس الهيئة أن استعدادات عبور الحوض العائم بدأت بالتنسيق مع الشركة المالكة للحوض قبل انطلاق الرحلة، مشيراً إلى أن الحوض العائم
DOURADO لم يكن ليعبر القناة لولا انتهاء مشروع توسعة القناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي، حيث كان أقصى عرض مسموح به لعبور القناة قبل تنفيذ مشروع التوسعة هو 70 متراً طبقا للائحة الملاحة، وبذلك تصبح عملية عبور الحوض العائم هي السابقة الأولى من نوعها لعبور وحدة عائمة بهذا العرض بعد الانتهاء من مشروع التوسعة.
MENAFN08112024000055011008ID1108867034
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.