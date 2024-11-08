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طـفـل فـي جـنـوب لـبـنـان ينجو بـعـد 14 ساعة تـحـت الأنـقـاض

11/8/2024 7:07:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬14‭ ‬ساعة‭ ‬قضاها‭ ‬تحت‭ ‬ركام‭ ‬مبنى‭ ‬استهدفته‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬نجا‭ ‬الطفل‭ ‬علي‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬بأعجوبة‭. ‬لكنه‭ ‬خسر،‭ ‬كما‭ ‬يروي‭ ‬أحد‭ ‬أقربائه،‭ ‬والديه‭ ‬وشقيقته‭ ‬وجدتيه‭. ‬واضطر‭ ‬الأطباء‭ ‬لبتر‭ ‬يده‭. ‬

على‭ ‬سرير‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬العناية‭ ‬المشدّدة‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬الساحلية‭ ‬قبل‭ ‬نقله‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬أكثر‭ ‬تجهيزا‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬كان‭ ‬الطفل‭ ‬ذو‭ ‬السنتين‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬منوّم‭: ‬رأسه‭ ‬ملفوف‭ ‬بضمادة‭ ‬بيضاء،‭ ‬جفناه‭ ‬منتفخان‭ ‬ووجهه‭ ‬المتورم‭ ‬تكسوه‭ ‬الجروح،‭ ‬بينما‭ ‬يخرج‭ ‬أنبوب‭ ‬التنفس‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬فمه‭. ‬وتبدو‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬غطاء‭ ‬أبيض‭ ‬طبي‭ ‬يده‭ ‬المبتورة‭ ‬فوق‭ ‬المعصم‭. ‬

بتأثّر‭ ‬شديد،‭ ‬قال‭ ‬حسين‭ ‬خليفة‭ (‬45‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬خال‭ ‬والد‭ ‬الطفل،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬‮«‬علي‭ ‬هو‭ ‬الناجي‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬عائلته‭. ‬قُتل‭ ‬والده‭ ‬محمّد‭ ‬وأمه‭ ‬منى‭ ‬وشقيقته‭ ‬الصغيرة‭ ‬نور‭ ‬وجدتاه‭. ‬كان‭ ‬يتنفّس‭ ‬بصعوبة‭ ‬عندما‭ ‬أُخرج‭ ‬بعد‭ ‬14‭ ‬ساعة‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬‭. ‬

واستهدفت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ليل‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬مبنى‭ ‬من‭ ‬طبقات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الصرفند‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬15‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬صيدا،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬أوردتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬الليلة‭ ‬ذاتها‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬21‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭. ‬

لكن‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬ارتفعت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬اللاحق،‭ ‬وفق‭ ‬سكان‭ ‬البلدة،‭ ‬الى‭ ‬15‭ ‬قتيلا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬أقرباء‭. ‬

في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬للغارة،‭ ‬أحضرت‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬معدات‭ ‬ورافعات‭ ‬ثقيلة‭ ‬لرفع‭ ‬الأنقاض‭. ‬وشاهد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬طبقات‭ ‬متكدسة‭ ‬من‭ ‬الركام،‭ ‬بعدما‭ ‬أسفرت‭ ‬الغارة‭ ‬عن‭ ‬تفتت‭ ‬المبنى‭ ‬بأكمله‭ ‬فوق‭ ‬رؤوس‭ ‬قاطنيه‭ ‬وتضرر‭ ‬أبنية‭ ‬وسيارات‭ ‬مجاورة‭. ‬

وروى‭ ‬حسين‭: ‬‮«‬كاد‭ ‬عمال‭ ‬الإنقاذ‭ ‬أن‭ ‬يفقدوا‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أحياء‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬أصابت‭ ‬الجميع‭ ‬بصدمة،‭ ‬حين‭ ‬ظهر‭ ‬علي‭ ‬بين‭ ‬الحجارة‭ ‬في‭ ‬رفش‭ ‬الجرافة،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬الجميع‭ ‬ظنوا‭ ‬أنه‭ ‬فارق‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬

بعد‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬قرّر‭ ‬الأطباء‭ ‬المشرفون‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬علي،‭ ‬‮«‬بتر‭ ‬يده‭ ‬اليمنى‭ ‬من‭ ‬المعصم‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬حسين‭. ‬

ونقل‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬لاستكمال‭ ‬علاجه‭ ‬وحاجته‭ ‬الى‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬المشددة‭. ‬

وقال‭ ‬حسين‭: ‬‮«‬حين‭ ‬أصابت‭ ‬الغارة‭ ‬علي،‭ ‬كان‭ ‬نائما‭ ‬على‭ ‬كنبة‭ ‬في‭ ‬منزله،‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬نائما‭.. ‬ننتظر‭ ‬التئام‭ ‬جراحه‭ ‬وأن‭ ‬يصحو‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬بتأثر‭ ‬شديد‭ ‬‮«‬متى‭ ‬يصحو؟‮»‬‭. ‬

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