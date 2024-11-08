اليوم انطلاق منافسات الموسم الجديد لسباقات حلبة ياس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتصل‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬بروكار،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أطول‭ ‬بطولة‭ ‬للسيارات‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إلى‭ ‬أبوظبي،‭ ‬حيث‭ ‬تتنافس‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬ضمن‭ ‬الفئات‭ ‬المعتمدة‭.‬

كما‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬دبي‭ ‬‮«‬سوبربايك‭ ‬راكبي‮»‬‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬أفضل‭ ‬السائقين‭ ‬الموهوبين‭ ‬والصاعدين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭.‬



