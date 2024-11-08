اليوم انطلاق منافسات الموسم الجديد لسباقات حلبة ياس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أبوظبي - (وام): أعلنت حلبة مرسى ياس انطلاق الموسم الجديد لسباقات السيارات اليوم السبت بمنافسات بطولة الخليج بروكار، والجولة الأولى من نهائيات راديكال العالمية، وبطولة «دبي سوبربايك» التي ستقام غدا «الأحد»، في أول ظهور لمنافسات الدراجات النارية على الحلبة.
وتصل بطولة الخليج بروكار، التي تعتبر أطول بطولة للسيارات السياحية في المنطقة، إلى أبوظبي، حيث تتنافس مجموعة متنوعة من السيارات ضمن الفئات المعتمدة.
كما يشارك في سباق دبي «سوبربايك راكبي» مجموعة من الدراجات النارية التي يقودها أفضل السائقين الموهوبين والصاعدين على المستوى الإقليمي.
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