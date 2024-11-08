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اليوم انطلاق منافسات الموسم الجديد لسباقات حلبة ياس

11/8/2024 7:07:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أبوظبي‭ - (‬وام‭): ‬أعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬مرسى‭ ‬ياس‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬لسباقات‭ ‬السيارات‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬بمنافسات‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬بروكار،‭ ‬والجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نهائيات‭ ‬راديكال‭ ‬العالمية،‭ ‬وبطولة‭ ‬‮«‬دبي‭ ‬سوبربايك‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬غدا‭ ‬‮«‬الأحد‮»‬،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬لمنافسات‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬على‭ ‬الحلبة‭.‬

وتصل‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬بروكار،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أطول‭ ‬بطولة‭ ‬للسيارات‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إلى‭ ‬أبوظبي،‭ ‬حيث‭ ‬تتنافس‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬ضمن‭ ‬الفئات‭ ‬المعتمدة‭.‬

كما‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬دبي‭ ‬‮«‬سوبربايك‭ ‬راكبي‮»‬‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬أفضل‭ ‬السائقين‭ ‬الموهوبين‭ ‬والصاعدين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭.‬


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