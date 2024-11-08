وود ((الحاسم))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأصبح‭ ‬وود‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬نوتنجهام‭ ‬فورست‭ ‬وأول‭ ‬نيوزيلندي‭ ‬يفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬المرموقة‭.‬

كان‭ ‬وود‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشهر‭ ‬مع‭ ‬فريقه،‭ ‬محرزا‭ ‬خلالها‭ ‬4‭ ‬أهداف،‭ ‬ليلعب‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬تفادي‭ ‬نوتينجهام‭ ‬الخسارة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬عقب‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬تشيلسي‭ ‬وفوزه‭ ‬على‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬وليستر‭ ‬سيتي‭.‬

وتصدر‭ ‬وود‭ ‬قائمة‭ ‬مختصرة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬مرشحين‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬الأصوات‭ ‬خلال‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬الجمهور‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وواصل‭ ‬وود‭ ‬تألقه‭ ‬مع‭ ‬نوتينجهام‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬خلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬بعدما‭ ‬أحرز‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بالمسابقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬نوتينجهام‭ ‬3‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ويستهام‭ ‬يونايتد،‭ ‬ليتقدم‭ ‬ناديه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬البطولة‭ ‬الآن‭. ‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الرصيد‭ ‬التهديفي‭ ‬لوود‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬8‭ ‬أهداف،‭ ‬ليتقاسم‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بقائمة‭ ‬هدافي‭ ‬المسابقة‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬الكاميروني‭ ‬بريان‭ ‬مبيومو،‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬خلف‭ ‬النرويجي‭ ‬إيرلينج‭ ‬هالاند،‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬المتصدر‭. ‬

ويتطلع‭ ‬وود‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬للمباراة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬حينما‭ ‬يلتقي‭ ‬نوتينجهام‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد،‭ ‬غدا‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ11‭ ‬للمسابقة‭. ‬