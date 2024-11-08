وود ((الحاسم))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لندن - (د ب أ): كان كريس وود، لاعب فريق نوتينجهام فورست، على موعد مع صناعة التاريخ، عقب فوزه أمس الجمعة بجائزة لاعب شهر أكتوبر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأصبح وود 32 عاما أول لاعب من نوتنجهام فورست وأول نيوزيلندي يفوز بالجائزة المرموقة.
كان وود هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر الماضي، بعدما تمكن من هز الشباك في جميع مبارياته الثلاث التي خاضها في ذلك الشهر مع فريقه، محرزا خلالها 4 أهداف، ليلعب دورا بارزا في تفادي نوتينجهام الخسارة الشهر الماضي، عقب تعادله مع تشيلسي وفوزه على كريستال بالاس وليستر سيتي.
وتصدر وود قائمة مختصرة من 8 مرشحين لنيل الجائزة، حيث حصل على أعلى الأصوات خلال الاستفتاء الذي شارك فيه الجمهور مع لجنة من خبراء كرة القدم.
وواصل وود تألقه مع نوتينجهام في الدوري الإنجليزي خلال نوفمبر الحالي، بعدما أحرز هدفا في المباراة الوحيدة التي خاضها هذا الشهر بالمسابقة حتى الآن، خلال فوز نوتينجهام 3/صفر على ضيفه ويستهام يونايتد، ليتقدم ناديه إلى المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة الآن.
وبلغ إجمالي الرصيد التهديفي لوود في البطولة هذا الموسم 8 أهداف، ليتقاسم المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة حاليا مع الكاميروني بريان مبيومو، بفارق 3 أهداف خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي المتصدر.
ويتطلع وود إلى مواصلة هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي لأول مرة في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يلتقي نوتينجهام مع ضيفه نيوكاسل يونايتد، غدا الأحد، في المرحلة الـ11 للمسابقة.
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