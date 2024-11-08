في ظل المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ عيسى بن سلمانسمو الشيخ محمد بن سلمان يشيد بنادي راشد للفروسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وسباق الخيل من تطورات كبيرة جاءت أشاد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بمسارات التطوير التي شهدها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بما يدعم إسهام قطاع الخيل والفروسية في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار سموه إلى أن ما شهده نادي راشد للفروسية وسباق الخيل من تطورات كبيرة جاءت في ظل المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، والتي أسهمت في تعزيز قدرات النادي وتنافسيته في تنظيم سباقات الخيل العالمية.
وأكد سموه أن برامج التطوير التي شهدها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل مع انطلاق الموسم الحالي ستشكل إضافة نوعية لمسيرة النادي في تنظيم واستضافة كبرى السباقات المحلية والدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهةٍ دوليةٍ مميزة على خارطة الرياضة الدولية. كما لفت سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تبني مزيد من الخطط والمبادرات التطويرية التي من شأنها الدفع بقطاع سباقات الخيل نحو مزيد من التقدم، مشيداً بجهود كافة منتسبي نادي راشد للفروسية وسباقات الخيل على ما يقدمونه من إسهامات طيبة ومساعٍ دؤوبة تصب في تحقيق الأهداف المنشودة.
جاء ذلك لدى حضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، السباق الثاني لموسم سباقات الخيل 2024/2025 الذي أقيم على كؤوس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» وكأس المرحوم عبدالهادي العفو وكأس شركة مشاريع القصر، وذلك على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة .
كما حضر السباق سمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ عبدالله بن عيسى بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن عيسى بن سلمان آل خليفة وعدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق .
هذا وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث تسلم سمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة كأس الشوط السابع من السيد وليد الريس الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع القصر، فيما تسلم سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة كأس الشوط الثامن من السيد جمال الشاوش مدير الخدمات الفنية لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، كما قدم المهندس فاضل الأنصاري المستشار التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات كأس «جيبك» للشوط الرابع الى المضمر الفائز فوزي ناس، كما قدم المهندس بدر المنصوري مدير عمليات المصانع بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات كأس «جيبك» للشوط الخامس الى المالك الفائز محمد أحمد البوعينين، فيما قدم السيد عبدالرضا العفو مدير عام شركة العفو كأس المرحوم عبدالهادي العفو إلى المضمر الفائز فوزي ناس
وقد أقيم السباق وسط أجواء مثيرة وحضور جماهيري مميز تفاعل مع منافسات أشواط السباق المثيرة، بالإضافة الى الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المتنوعة المصاحبة للسباق تحت الأضواء الكاشفة والتي أضفت حماساً لدى الجميع .
هذا وقد اشتمل السباق على تسعة أشواط :
الشوط الأول: استطاع الجواد المرشح «الصقلاوي 1874» لإسطبل فيكتوريوس تأكيد جدارته بالترشيحات بتحقيق فوزه الأول بعدما فرض سيطرته على مجريات الشوط المخصص لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» .
الشوط الثاني: أنتزع الجواد «سيكرتلي» لإسطبل فيكتوريوس فوزه الأول و المثير بعد دخوله القوي على المقدمة في الأمتار الأخيرة في شوط جياد الإنتاج المحلي .
الشوط الثالث: حقق الجواد «المختار» ملك علي عبدالهادي مرسلي الفوز الثاني في رصيده بعد قيادة موفقة من الفارس أبراهيم نادر والذي حسم الصراع القوي الذي شهدته الأمتار الأخيرة.
الشوط الرابع: واصل الجواد الجديد «سيغنالمان» مستوياته القوية وسجل انتصاره الثاني على التوالي في السباقات البحرينية عبر فوزه بكأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» المخصص لجياد سباق التوازن «مستورد» ليهدي إسطبل فيكتوريوس الفوز الثالث في السباق الثاني .
الشوط الخامس: انتزع الجواد «رزفليت غريت» الفوز الأول في رصيده بتحقيقه كأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» للجياد المبتدئات «مستورد» مسجلاً الفوز الأول للجواد و للمالك محمد البوعينين.
الشوط السادس: سجل الجواد «جوانترينا» لإسطبل فيكتوريوس بداية قوية في مشاركته الأولى في السباقات البحرينية واستطاع حسم الفوز بكأس المرحوم عبدالهادي العفو المخصص لجياد سباق التوازن «مستورد» رغم المنافسة التي واجهها في الأمتار الأخيرة
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الشوط السابع: حلقت الفرس «سوشال دستنسنغ» لإسطبل العاديات بكأس مشاريع القصر لجياد جميع الدرجات «إنتاج محلي»، عبر أداء قوي سيطرت خلاله على مجريات الشوط لتواصل انتصاراتها في مشاركاتها الأخيرة.
الشوط الثامن: حسم الجواد «ريترن أوف ذا ماك» صراع الفوز بكأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك لجياد سباق التوازن «مستورد» بعد منافسة قوية ليهدي إسطبل المحمدية الفوز الأول هذا الموسم .
الشوط التاسع والأخير: سجل الجواد «لازاروس دريم» الفوز الثاني لإسطبل المحمدية والذي حسمه عبر انطلاقته القوية في الأمتار الأخيرة.
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