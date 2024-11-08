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في ظل المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ عيسى بن سلمانسمو الشيخ محمد بن سلمان يشيد بنادي راشد للفروسية

11/8/2024 7:07:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬كبيرة‭ ‬جاءت‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمسارات‭ ‬التطوير‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬إسهام‭ ‬قطاع‭ ‬الخيل‭ ‬والفروسية‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬شهده‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬كبيرة‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬النادي‭ ‬وتنافسيته‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬العالمية‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬التطوير‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬ستشكل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لمسيرة‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬واستضافة‭ ‬كبرى‭ ‬السباقات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهةٍ‭ ‬دوليةٍ‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬الدولية‭. ‬كما‭ ‬لفت‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الدفع‭ ‬بقطاع‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬كافة‭ ‬منتسبي‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقدمونه‭ ‬من‭ ‬إسهامات‭ ‬طيبة‭ ‬ومساعٍ‭ ‬دؤوبة‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬حضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬لموسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬وكأس‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالهادي‭ ‬العفو‭ ‬وكأس‭ ‬شركة‭ ‬مشاريع‭ ‬القصر،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ .‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬السباق‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬وممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭ ‬للسباق‭ .‬

هذا‭ ‬وتم‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بكؤوس‭ ‬السباق،‭ ‬حيث‭ ‬تسلم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬وليد‭ ‬الريس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مشاريع‭ ‬القصر،‭ ‬فيما‭ ‬تسلم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬الدين‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬جمال‭ ‬الشاوش‭ ‬مدير‭ ‬الخدمات‭ ‬الفنية‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬المهندس‭ ‬فاضل‭ ‬الأنصاري‭ ‬المستشار‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬للشوط‭ ‬الرابع‭ ‬الى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬فوزي‭ ‬ناس،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬المهندس‭ ‬بدر‭ ‬المنصوري‭ ‬مدير‭ ‬عمليات‭ ‬المصانع‭ ‬بشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬للشوط‭ ‬الخامس‭ ‬الى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬البوعينين،‭ ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬السيد‭ ‬عبدالرضا‭ ‬العفو‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شركة‭ ‬العفو‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالهادي‭ ‬العفو‭ ‬إلى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬

وقد‭ ‬أقيم‭ ‬السباق‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬مثيرة‭ ‬وحضور‭ ‬جماهيري‭ ‬مميز‭ ‬تفاعل‭ ‬مع‭ ‬منافسات‭ ‬أشواط‭ ‬السباق‭ ‬المثيرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬المتنوعة‭ ‬المصاحبة‭ ‬للسباق‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭ ‬الكاشفة‭ ‬والتي‭ ‬أضفت‭ ‬حماساً‭ ‬لدى‭ ‬الجميع‭ .‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬اشتمل‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬تسعة‭ ‬أشواط‭ :‬

‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭: ‬استطاع‭ ‬الجواد‭ ‬المرشح‭ ‬‮«‬الصقلاوي‭ ‬1874‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬تأكيد‭ ‬جدارته‭ ‬بالترشيحات‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬فرض‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬المخصص‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ .‬

الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬أنتزع‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬سيكرتلي‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬و‭ ‬المثير‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬القوي‭ ‬على‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬جياد‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ .‬

‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬حقق‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬المختار‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬علي‭ ‬عبدالهادي‭ ‬مرسلي‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬بعد‭ ‬قيادة‭ ‬موفقة‭ ‬من‭ ‬الفارس‭ ‬أبراهيم‭ ‬نادر‭ ‬والذي‭ ‬حسم‭ ‬الصراع‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭.‬

‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭: ‬واصل‭ ‬الجواد‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬سيغنالمان‮»‬‭ ‬مستوياته‭ ‬القوية‭ ‬وسجل‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬البحرينية‭ ‬عبر‭ ‬فوزه‭ ‬بكأس‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬المخصص‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬ليهدي‭ ‬إسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ .‬

الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬انتزع‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬رزفليت‭ ‬غريت‮»‬‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬بتحقيقه‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسجلاً‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬للجواد‭ ‬و‭ ‬للمالك‭ ‬محمد‭ ‬البوعينين‭. ‬

‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭: ‬سجل‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬جوانترينا‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬البحرينية‭ ‬واستطاع‭ ‬حسم‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالهادي‭ ‬العفو‭ ‬المخصص‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬المنافسة‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭
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‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭: ‬حلقت‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬سوشال‭ ‬دستنسنغ‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬بكأس‭ ‬مشاريع‭ ‬القصر‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬،‭ ‬عبر‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭ ‬سيطرت‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬لتواصل‭ ‬انتصاراتها‭ ‬في‭ ‬مشاركاتها‭ ‬الأخيرة‭.‬


‬الشوط‭ ‬الثامن‭: ‬حسم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬ريترن‭ ‬أوف‭ ‬ذا‭ ‬ماك‮»‬‭ ‬صراع‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬‮«‬جيبك‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬ليهدي‭ ‬إسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ .‬

الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬والأخير‭: ‬سجل‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬لازاروس‭ ‬دريم‮»‬‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬والذي‭ ‬حسمه‭ ‬عبر‭ ‬انطلاقته‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭.‬

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