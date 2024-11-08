تدهور شاحنة يقطع الحركة المرورية على كوبري الدوران العكسي بالفاتح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تعرض‭ ‬آسيويان‭ ‬لإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬بسبب‭ ‬تدهور‭ ‬الشاحنة‭ ‬كانا‭ ‬يستقلانها‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الجمعة‭) ‬على‭ ‬كوبري‭ ‬الدوران‭ ‬العكسي‭ ‬بشارع‭ ‬الفاتح‭.‬

وتشير‭ ‬التفاصيل‭ ‬الاولية‭ ‬للحادث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬آسيويا‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬شاحنة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬وبرفقته‭ ‬آسيوي‭ ‬آخر‭ ‬وفجأة‭ ‬فقدت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬وانقلبت‭ ‬الشاحنة‭ ‬فوق‭ ‬الكوبري،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬اصابة‭ ‬الآسيويين‭ ‬بإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬وتم‭ ‬نقلهم‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬بواسطة‭ ‬الاسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬الى‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم،‭ ‬وتضررت‭ ‬الشاحنة‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تسبب‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬كوبري‭ ‬الدوران‭ ‬العكسي‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭ ‬اثر‭ ‬تدهور‭ ‬الشاحنة،‭ ‬وباشرت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬إجراءاتها‭ ‬لتسهيل‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬حتى‭ ‬تم‭ ‬إعادة‭ ‬الشاحنة‭ ‬الى‭ ‬وضعها‭ ‬الطبيعي‭ ‬وازاحتها،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬اسبابه‭.‬