تدهور شاحنة يقطع الحركة المرورية على كوبري الدوران العكسي بالفاتح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب وصور - عبدالأمير السلاطنة
تعرض آسيويان لإصابات متفرقة بسبب تدهور الشاحنة كانا يستقلانها صباح أمس (الجمعة) على كوبري الدوران العكسي بشارع الفاتح.
وتشير التفاصيل الاولية للحادث إلى أن آسيويا كان يقود شاحنة كبيرة على شارع الفاتح في الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس وبرفقته آسيوي آخر وفجأة فقدت السيطرة على عجلة القيادة وانقلبت الشاحنة فوق الكوبري، نتج عن ذلك اصابة الآسيويين بإصابات متفرقة وتم نقلهم على أثرها بواسطة الاسعاف الوطني الى مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج اللازم، وتضررت الشاحنة بتلفيات كبيرة، حيث تسبب الحادث في قطع الحركة المرورية على كوبري الدوران العكسي على شارع الفاتح اثر تدهور الشاحنة، وباشرت الإدارة العامة للمرور إجراءاتها لتسهيل الحركة المرورية حتى تم إعادة الشاحنة الى وضعها الطبيعي وازاحتها، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة اسبابه.
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