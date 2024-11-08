بسبب شحنة شاي سيرلانكي لم تصل قبل كأس العالم..((التمييز)) تلزم صاحبة شركة تجارية دفع 10 آلاف دينار لمستورد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬انتصار‭ ‬العصفور‭ ‬إن‭ ‬موكلها‭ ‬لجأ‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬طلبا‭ ‬لاسترجاع‭ ‬المبلغ،‭ ‬حيث‭ ‬تفاجأ‭ ‬بادعاء‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬موكلها‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬رفض‭ ‬تسلم‭ ‬شحنة‭ ‬الشاي‭ ‬ولم‭ ‬يسدد‭ ‬باقي‭ ‬المبلغ‭ ‬بزعم‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لم‭ ‬يشترط‭ ‬توريد‭ ‬الشاي‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة‭.‬

حيث‭ ‬استمعت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬لشهود‭ ‬الواقعة‭ ‬الذين‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬المدعي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬زوجها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬الشاي‭ ‬السيريلانكي‭ ‬بأذواق‭ ‬مختلفة‭ ‬لبيعه‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة،‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬وسدد‭ ‬لها‭ ‬المدعي‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬مقدما‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يسدد‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بعد‭ ‬التسلم‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬وقبل‭ ‬انطلاقها،‭ ‬فيما‭ ‬ادعى‭ ‬شهود‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬لم‭ ‬يشمل‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬للتسليم‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭ ‬أو‭ ‬بعدها‭.‬

حيث‭ ‬أشارت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬أن‭ ‬البيع‭ ‬عقد‭ ‬يلتزم‭ ‬به‭ ‬البائع‭ ‬بنقل‭ ‬ملكية‭ ‬شيء‭ ‬مقابل‭ ‬ثمن‭ ‬نقدي‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬المقابل‭ ‬نقدا‭ ‬وعينا‭ ‬وجب‭ ‬لاعتبار‭ ‬العقد‭ ‬بيعا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المقابل‭ ‬النقدي‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المقابل‭ ‬العيني‭ ‬،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬البائع‭ ‬بالتسليم‭ ‬في‭ ‬الميعاد‭ ‬المحدد‭ ‬يعد‭ ‬العقد‭ ‬مفسوخا‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أعذار،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬اطمأنت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الواقعة‭ ‬والاتفاق‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬جلب‭ ‬المدعي‭ ‬لأنواع‭ ‬الشاي‭ ‬لاستثمار‭ ‬البيع‭

‬خلال‭ ‬البطولة‭ ‬واطمأنت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬الشهود‭ ‬وثبوت‭ ‬الاتفاق‭ ‬الشفهي‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬وأن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬بتسليم‭ ‬البضائع‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬البطولة‭.‬

وهو‭ ‬ما‭ ‬تنتهي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بثبوت‭ ‬إخلال‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بتسليم‭ ‬البضاعة‭ ‬وكان‭ ‬البيع‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي‭ ‬بيعا‭ ‬تجاريا‭ ‬وبالتالي‭ ‬يعد‭ ‬مفسوخا‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسه‭ ‬ويلزم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬إعادة‭ ‬الطرفين‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬التعاقد‭ ‬وأخصها‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬برد‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬ورفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬دعواها‭ ‬بإلزامه‭ ‬سداد‭ ‬باقي‭ ‬المبلغ‭ ‬بعد‭ ‬قضائها‭ ‬بفسخ‭ ‬العقد،‭ ‬حيث‭ ‬لجأت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬التي‭ ‬ألغت‭ ‬الحكم‭ ‬ولم‭ ‬يرتض‭ ‬المدعي‭ ‬الذي‭ ‬طعن‭ ‬عليه‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬التي‭ ‬ألغت‭ ‬حكم‭ ‬الاستئناف‭ ‬وقضت‭ ‬مجددا‭ ‬بإلزامها‭ ‬سداد‭ ‬المبلغ‭ ‬إقرارا‭ ‬لحكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭.‬

حبس‭ ‬سنة‭ ‬لمتهم‭ ‬باع‭ ‬سيارة‭ ‬سكراب‭ ‬لا‭ ‬يملكها‭ ‬لآسيوي

عدلت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬الحبس‭ ‬سنة‭ ‬لمتهم‭ ‬احتال‭ ‬على‭ ‬آسيوي‭ ‬وباع‭ ‬له‭ ‬سيارة‭ ‬‮«‬سكراب‮»‬‭ ‬تعود‭ ‬ملكيتها‭ ‬لآخر‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬أخبره‭ ‬بأن‭ ‬لديه‭ ‬سيارة‭ ‬‮«‬سكراب‮»‬‭ ‬مملوكة‭ ‬له‭ ‬للبيع،‭ ‬فطلب‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬صورا‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬لحالة‭ ‬السيارة‭ ‬لمشاهدتها،‭ ‬وبعد‭ ‬رؤيتها‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬شرائها،‭ ‬وبعد‭ ‬حضور‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬للمكان‭ ‬سلم‭ ‬المتهم‭ ‬المبلغ‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬وتسلم‭ ‬منه‭ ‬السيارة‭ ‬مع‭ ‬الملكية‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬اكتشف‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬قد‭ ‬زوده‭ ‬بشهادة‭ ‬ملكية‭ ‬مزورة‭ ‬وأن‭ ‬المعلومات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬بطاقة‭ ‬الملكية‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭.‬

‭ ‬وعليه‭ ‬واجه‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬المتهم‭ ‬بما‭ ‬توصل‭ ‬إليه‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬تزويده‭ ‬ببطاقة‭ ‬الملكية‭ ‬الأصلية‭ ‬للسيارة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬قام‭ ‬بالمماطلة‭ ‬ولم‭ ‬يسلم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الملكية‭ ‬الأصلية‭ ‬ما‭ ‬حدا‭ ‬الأمر‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬لتقديم‭ ‬بلاغ‭ ‬بالواقعة‭. ‬

وعند‭ ‬وصول‭ ‬البلاغ‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬بالواقعة،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬ملكية‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬المتهم‭ ‬للمجني‭ ‬عليه،‭ ‬وبعد‭ ‬معاينتها‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الملكية‭ ‬مزورة‭. ‬

ووجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬بأنه‭ ‬استعمل‭ ‬محررا‭ ‬رسميا‭ ‬منسوبا‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬واستعماله‭ ‬بنية‭ ‬أنه‭ ‬محرر‭ ‬صحيح‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬أنه‭ ‬مزور،‭ ‬كما‭ ‬استولى‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬النقدي‭ ‬المتحصل‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬والمملوك‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬بطريقة‭ ‬احتيالية‭.‬