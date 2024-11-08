14 شهيدا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
غزة - (د ب أ): استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون،
أمس، جراء قصف للجيش
الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.
وأفادت
وكالة الصحافة
الفلسطينية
«صفا»
أمس باستشهاد
9 مواطنين، بينهم أطفال ونساء في قصف طائرات الجيش الإسرائيلي
لمنزل
بحي الدرج وسط مدينة غزة.
ووفقا لصفا، استشهد
أربعة
مواطنين
في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا
بالقرب من فندق المشتل، شمال غربي مدينة غزة.
كما أفادت بأن عددا
من المواطنين أصيبوا
في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة «أبو معلا» شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واستشهد
صياد وأصيب 3 آخرين جراء قصف زوارق حربية إسرائيلية لساحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب صفا.
ونوهت
إلى أن
قصفا جويا ومدفعيا استهدف منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، لافتة
إلى أن
قصفا مكثفا من زوارق حربية إسرائيلية استهدف
شاطئ بحر مخيم النصيرات ومدينة رفح وسط وجنوبي القطاع.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي
يواصل
إطلاق النار بشكل كثيف من آلياته
شمالي البريج والنصيرات، وشرقي مدينة خان يونس.
ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ399 على التوالي، مخلفا 43391 شهيدا و102347 جريحا، ومازال آلاف الشهداء عالقين تحت الأنقاض لا تستطيع طواقم الدفاع المدني والإسعاف انتشالهم والوصول إليهم، بحسب صفا.
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