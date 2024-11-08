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14 شهيدا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

11/8/2024 7:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬استشهد‭ ‬14‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون،‮
‬أمس،‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬للجيش
الإسرائيلي‭ ‬لعدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأفادت
وكالة‭ ‬الصحافة
الفلسطينية‮
«‬صفا‮»
‬أمس‭ ‬باستشهاد‮
‬9‭ ‬مواطنين،‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬طائرات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‮
‬لمنزل
بحي‭ ‬الدرج‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.‬

ووفقا‭ ‬لصفا،‭ ‬استشهد
أربعة
مواطنين
في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬منزلا‭ ‬

بالقرب‭ ‬من‭ ‬فندق‭ ‬المشتل،‭ ‬شمال‭ ‬غربي‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.‬

كما‭ ‬أفادت‭ ‬بأن‭ ‬عددا
من‭ ‬المواطنين‭ ‬أصيبوا
في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬معلا‮»‬‭ ‬شمال‭ ‬غربي‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

واستشهد
صياد‭ ‬وأصيب‭ ‬3‭ ‬آخرين‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬زوارق‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لساحل‭ ‬بحر‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬جنوبي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬صفا‭.‬

ونوهت
إلى‭ ‬أن
قصفا‭ ‬جويا‭ ‬ومدفعيا‭ ‬استهدف‭ ‬منطقة‭ ‬الصفطاوي‭ ‬شمالي‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬لافتة
إلى‭ ‬أن
قصفا‭ ‬مكثفا‭ ‬من‭ ‬زوارق‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدف
شاطئ‭ ‬بحر‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬ومدينة‭ ‬رفح‭ ‬وسط‭ ‬وجنوبي‭ ‬القطاع‭. ‬

‭ ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‮
‬يواصل‮
‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بشكل‭ ‬كثيف‭ ‬من‭ ‬آلياته
شمالي‭ ‬البريج‭ ‬والنصيرات،‭ ‬وشرقي‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.‬

ودخل‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يومه‭ ‬الـ399‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬مخلفا‭ ‬43391‭ ‬شهيدا‭ ‬و102347‭ ‬جريحا،‭ ‬ومازال‭ ‬آلاف‭ ‬الشهداء‭ ‬عالقين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬طواقم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والإسعاف‭ ‬انتشالهم‭ ‬والوصول‭ ‬إليهم،‭ ‬بحسب‭ ‬صفا‭.‬

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